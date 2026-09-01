Consejos para afrontar sanamente el final de las vacaciones

Septiembre es el mes en el que casi todo el mundo ha completado sus vacaciones y vuelve a sus puestos de trabajo y a su rutina habitual. Pero hacerlo de golpe -después de un tiempo de descanso, de vivir sin prisa y sin usar la alarma para levantarse por la mañana, sin apenas reloj ni problemas del trabajo, al aire libre y descansando más- puede ser un choque que a menudo se conoce como síndrome postvacacional, que no es una depresión, sino un cambio brusco que no siempre apetece, o que puede dar pereza, aunque tiene una duración de unos días o unas semanas. Una persona puede presentar insomnio, melancolía, tristes, pereza, falta de apetito, y añoranza, pero todo esto irá menguando a medida que se vaya encauzando otra vez a su vida habitual.

¿Cómo hacerlo más fácil?

En primer lugar, tener claro que las vacaciones son temporales, que no podemos vivir siempre de vacaciones. Debemos elegir entre agradecer el tiempo vivido o lamentarnos porque ha terminado. Nuestra actitud será determinante. Y tener un trabajo es una suerte, no hay que dar nada por sentado, ni siquiera la rutina que a veces tememos a las personas.

Debemos elegir entre agradecer el tiempo vivido o lamentarnos porque ha terminado

Escalonar el regreso

Si se puede hacer de una forma más suave, como por ejemplo empezar a media semana en lugar de empezar en lunes, resultará más progresivo y menos brusco el cambio. Conviene también ser consciente y aceptar que el cerebro ha sido desconectado y, por tanto, costará un poco volver a rendir al 100%. En consecuencia, hay que darse (y dar) algo de tolerancia y de paciencia.

Piensa en porqué tienes este trabajo, porque lo aceptaste. Si no te gusta nada, plantéate un cambio. No esperes las vacaciones del próximo año sin motivación alguna. Recuerda que la vida está aquí y ahora, mientras vivimos.

Descanso y respiración

Es aconsejable descansar y dormir suficiente, tratando de volver a un horario saludable de descanso que permita un sueño reparador, utilizando técnicas de relajación y de respiración. Hacer ejercicio, o andar todos los días. De esta forma mantendremos el cuerpo en movimiento y no acumularemos la desazón.

Alimentación sana

Es necesario alimentarse bien, dejar de lado los excesos de vacaciones. Pero no es necesario empezar a hacer dietas exageradas por si hemos aumentado peso, porque lo importante es ir adquiriendo buenos hábitos saludables. Disfrutar del tiempo con la familia y amigos.

Nuevos proyectos

Concentrarse en un nuevo proyecto o apuntarse a una actividad que anime y compartirla.

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