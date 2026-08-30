Mariano Martínez, veterinario, sobre qué puede comer tu perro (y qué no): "Darle fruta a tu mascota puede parecer muy sano, pero hay algunas que son muy peligrosas"

En verano, las frutas se convierten en uno de los alimentos habituales en muchas casas. Frescas, fáciles de comer y con un alto contenido en vitaminas y minerales, pueden parecer una alternativa saludable también apta para compartir con nuestras mascotas.

Sin embargo, que un alimento sea beneficioso para las personas no significa necesariamente que también lo sea para los perros. Así lo advierte Mariano Martínez, veterinario y propietario de Animal Shop, en un vídeo publicado en sus redes sociales en el que explica que "darle fruta a tu mascota puede parecer muy sano, pero hay frutas que son muy peligrosas".

La fruta prohibida

Entre las frutas que señala como más peligrosas para nuestras mascotas se encuentran las uvas y las pasas, ya que "esto puede darle desde problemas digestivos, como vómitos, hasta fallas renales". Según explica el experto, no existe una cantidad segura establecida, por lo que recomienda no ofrecérselos nunca a las mascotas.

El aguacate es otra de las frutas que Martínez incluye entre las que deben evitarse, puesto que "es tóxico". Con todo, matiza: "No es la pulpa lo que hace mal sino el hueso". Además, el veterinario explica que el aguacate contiene persina, una toxina fungicida natural, por lo que recomienda evitar que los animales ingieran tanto la piel como el hueso.

Más allá de las uvas, las pasas y el aguacate, el experto también menciona otras frutas con las que conviene tener precaución. Entre ellas están los cítricos en exceso, las cáscaras y las frutas con huesos grandes, como el melocotón, la ciruela o la cereza. Si estos huesos se ingieren enteros, pueden provocar obstrucción intestinal y, además, algunas de sus semillas contienen compuestos potencialmente tóxicos.

Frutas que sí puede comer tu perro

Pero no todas la frutas son tóxicas para los perros. Martínez también propone tres opciones que considera saludables para ellos. Los arándanos ocupan el primer puesto de su lista: "Protege su salud urinaria y es un superantioxidante", explica.

En segundo lugar, sitúa la sandía, una opción especialmente interesante "en la época de mucho calor como el verano", ya que "es supersaludable y es hidratante", asegura. Su elevado contenido en agua puede contribuir a la hidratación del animal, aunque debe ofrecerse siempre en cantidades moderadas y sin semillas ni corteza.

La última de la lista es la granada. Martínez reconoce que "es difícil de conseguir", pero destaca que "tiene muchísimos beneficios". Entre ellos, señala que "es antiinflamatoria, ayuda a tu perrito si tiene problemas de corazón y protege la microbiota".

Aun así, que una fruta sea apta para un perro no significa que pueda consumirla sin límite. Las frutas deben ofrecerse como un complemento ocasional y en pequeñas cantidades, ya que un consumo excesivo puede provocar problemas digestivos y aportar más azúcar y calorías de las necesarias.

Qué hacer si tu perro ha ingerido una fruta peligrosa

Si un perro ingiere accidentalmente una fruta potencialmente peligrosa, es importante actuar con rapidez y no esperar a que aparezcan los primeros síntomas. Los propietarios deben intentar identificar qué ha comido el animal, en qué cantidad y cuándo se produjo la ingesta. A su vez, es importante ponerse en contacto con un veterinario.

Entre las señales que pueden indicar una intoxicación o un problema digestivo están los vómitos, la diarrea, el letargo, la debilidad, el dolor abdominal o la pérdida de apetito. En el caso de las uvas y las pasas, también pueden aparecer signos relacionados con una alteración de la función renal.

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Por ello, antes de compartir una fruta con un perro, conviene comprobar que sea adecuada para él, retirar siempre los huesos y las semillas grandes, y ofrecerla en pequeñas cantidades.