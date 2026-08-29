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Lara Ferreiro, psicóloga, desvela "las 5 señales de que tu relación está sobreviviendo... pero ya no es feliz"
La insatisfacción en pareja no se manifiesta exclusivamente discusiones
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Es común pensar que una pareja no está pasando por una buena etapa cuando se habla de algún tipo de conflicto o discusión, ya que resulta fácil identificarlo. Sin embargo, realmente la indiferencia y la rutina vacía son otras formas de deterioro silencioso que a menudo pasan desapercibidas porque no generan tensión inmediata. Cuando una relación se sostiene únicamente por inercia o miedo a estar solos, perdiendo la ilusión compartida, se pasa a sobrevivir en pareja sin ser feliz.
Esta supervivencia es la que aborda la psicóloga Lara Ferreiro y por ello ha compartido una publicación en redes sociales que identifica "las cinco señales de que tu relación está sobreviviendo... pero ya no es feliz": "Si solo estás sobreviviendo, quizá ha llegado el momento de preguntarte qué necesitas para volver a sentirte vivo dentro de ella".
Igualmente, cabe aclarar que identificar señales de insatisfacción o infelicidad en una relación no implica que esta deba acabar. Existe la posibilidad de trabajar sobre ello y buscar soluciones, por lo que la clave radica en reconocer el problema y en que ambas partes estén dispuestas en afrontarlo para reforzzar su vínculo.
1. Ya no compartís ilusión, sino obligaciones
La primera señal que expone Ferreiro se refiere a cuando lo único que se comparte es la convivencia. Cuando una relación se basa solo en tareas y responsabilidades compartidas y si "hablar de facturas, niños o trabajo ocupa todas las conversaciones", la conexión profunda y la pasión original pueden apagarse. Por ello, es muy importante no dejar de hacer planes y compartir tiempo de calidad.
2. La paz ha sustituido la conexión
La segunda señal hace referencia a un escenario muy concreto: "No discutís, pero tampoco os buscáis, os abrazáis o compartís como os sentís", describe la psicóloga. Se trata de una paz artificial que surge cuando la ausencia de conflictos nace del desinterés, lo que indica una convivencia funcional sin conexión emocional y, como explica Ferreiro, "la ausencia de conflicto no significa bienestar".
3. Os habéis convertido en compañeros de piso
El siguiente punto es convertirse en "compañeros de piso". Esta desconexión sentimental es algo que no llega de golpe, sino que va generándose poco a poco, cuando la conversación y la rutina empieza a girar alrededor de lo práctico: "Dormís juntos, organizáis la casa... pero emocionalmente vivís vidas paralelas". Es decir, la convivencia funciona, pero el espacio para compartir sentimientos, emociones, intimidad o, simplemente, disfrutar juntos ya no existe.
4. Las muestras de cariño casi han desaparecido
En la misma línea, Ferreiro habla sobre el desgaste silencioso de una relación, un aspecto que puede identificarse más fácilmente cuando el afecto físico, las muestras de cariño y la complicidad desaparecen. En palabras de la experta, "los besos, las caricias, las palabras bonitas o las miradas cómplices son cada vez más escasas". Es por ello que para mantener viva una relación, "el vínculo necesita pequeños gestos diarios".
5. Te quedas por miedo, no por elección
Finalmente, la psicóloga explica que no hacer nada por cambiar algunos aspectos de una relación que ya no aporta bienestar no es la solución. Lo cierto es que es común sentir "miedo a empezar de cero, miedo a la sociedad, miedo a hacer daño", pero lo que en su lugar debería predominar son las "pocas ganas de seguir igual".
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