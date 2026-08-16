Psicología
Lara Ferreiro, psicóloga, sobre las relaciones tóxicas: "Tu cerebro funciona exactamente igual que como si fueras un adicto a la cocaína"
Aunque parezca irracional, muchas personas no pueden desengancharse de un vínculo dañino
La psicóloga Lara Ferreiro explica cómo influye el aprendizaje vicario en la forma de ver "la realidad" de una manera u otra
Lo que le ocurre a la mente de una persona estafada, según la psicóloga Lara Ferreiro
Balma Simó
La psicóloga experta en adicción emocional Lara Ferreiro afirma en su canal de YouTube que el cerebro humano reacciona ante ciertas dinámicas de pareja del mismo modo que lo haría frente a sustancias adictivas.
"Es muy importante entender que tu cerebro funciona exactamente igual [...] que como si fueras un adicto a la cocaína", según la especialista.
La inestabilidad emocional alimenta la dependencia
Además, afirma que "si hiciéramos una fotografía del cerebro, un FMRI [Imagen por resonancia magnética funcional], que es el escáner del cerebro, veríamos cómo el circuito de la recompensa está secuestrado". Es decir, esa necesidad de permanecer con alguien que hace daño no es solo emocional, sino también es biológica.
"Tu cerebro segrega dopamina, unas bolas de dopamina enormes, cuando estás con esa persona tóxica, igual que cuando consumes cocaína", recalca Ferreiro.
El sistema de amor de recompensa se activa en los momentos de afecto, pero después viene el 'castigo'. Y esta constante inseguridad puede llegar a provocar ansiedad y el miedo a perder a esa persona.
Desengancharse también es posible
Romper este esquema es difícil, pero no imposible. De hecho, para salir de esa burbuja es necesario desintoxicarse igual que si dejaras una droga, ya que implica pasar por un proceso de abstinencia, entender lo que está sucediendo en tu mente y buscar ayuda si es necesario.
"Entender esto para mí fue una revolución", sentencia la experta en adicción emocional.
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