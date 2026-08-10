Silvia Vidal, psicóloga, alerta: "El calor extremo altera el cuerpo de formas idénticas a la ansiedad"

Las temperaturas significativamente elevadas ponen en riesgo la salud física pero, además, también pueden alterar el funcionamiento del cerebro, afectar al estado de ánimo y agravar los problemas de salud mental ya existentes.

Es por ello que muchas personas sufren más ansiedad en verano, cuando teóricamente deberían estar más tranquilos y relajados: este nerviosismo se relaciona directamente con las temperaturas extremas.

Así lo ha manifestado la psicóloga especialista en ansiedad y trauma Silva Vidal, quien advierte que "tu cerebro hipervigilante nota el corazón latiendo rápido o el mareo por el calor y asume que algo malo está pasando, activando la adrenalina y la ansiedad".

El cuerpo soporta el calor como puede

La experta trata de visibilizar el sufrimiento invisible a través de sus redes sociales y, en este caso, explica algo que muchas personas sufren durante los meses de calor y que no saben por qué les afecta tanto: la ansiedad.

Para el cuerpo, aguantar y sostener las altas temperaturas no resulta nada fácil; es por ello por lo que intenta soportar el calor como puede.

Igualmente, la psicóloga aclara que la sintomatología varía dependiendo de la situación y de la persona, por lo que la ansiedad no es un efecto global, aunque sí es algo que suele suceder de forma generalizada.

¿Por qué la ansiedad empeora en verano?

La relación entre la ansiedad y el calor viene por la respuesta del cuerpo a las altas temperaturas, una actuación que se confunde con los síntomas de este nerviosismo y, así, retroalimenta la ansiedad. Vidal lo expresa como que "el calor extremo altera el cuerpo de formas idénticas a la ansiedad":

Personas en la playa de Valencia tratando de aguantar otra jornada de calor extremo. / Miguel Ángel Montesinos

El ritmo cardíaco aumenta mientras el cuerpo trata de enfriarse.

mientras el cuerpo trata de enfriarse. Los mareos, el dolor de cabeza y el cansancio son habituales a causa de la deshidratación.

son habituales a causa de la deshidratación. Resulta más difícil conciliar el sueño por las noches debido al calor.

"Los síntomas son parecios a la ansiedad"

La explicación de la especialista es que el corazón latiendo rápido o el mareo por el calor hace que el cerebro asuma que ocurre algo negativo, activando la ansiedad.

"Estos síntomas ocurren por la homeostasis, que es la capacidad del cuerpo para mantener su equilibrio interno estable", asegura Vidal.

Por tanto, afirma que, "cuando hace demasiado calor, el organismo usa este mecanismo para enfriarse. Y para poder hacer esto, los síntomas son parecios a la ansiedad".

"Tu cuerpo está bien"

El objetivo de Silvia Vidal es recordar que, aunque los síntomas del calor son incómodos, "no estás yendo a peor, tu cuerpo está bien, no es frágil... simplemente está intentando soportar las altas temperaturas".

De esta forma, se podría intentar disminuir estos síntomas reduciendo los efectos del calor. Así, los expertos recomiendan beber agua con frecuencia aun sin tener sed; evitar la exposición al Sol durante las horas centrales del día; permanecer en espacios frescos o climatizados siempre que sea posible; y utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros.