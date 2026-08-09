Salud mental
Los psicólogos coinciden: quienes aguantan mejor el estrés no es que sean más fuertes sino que toman este hábito por costumbre
Los problemas de salud mental han aumentado considerablemente desde la pandemia
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El 34% de los españoles padecen algún problema de salud mental diagnosticado, así lo afirma la Fundación valenciana premios Rei Jaume I.
Además, según el Estudio Internacional de Salud Mental de AXA, prácticamente seis de cada 10 personas en España dicen sufrir estrés, la mitad depresión (en alguno de sus grados) y un tercio ansiedad, que son los trastornos más comunes, aunque no estén diagnosticados por un profesional.
A pesar de la imagen tradicional de España como un país optimista, alegre, pausado y una alta calidad de vida, estos datos muestran que los españoles se encuentran en una posición desfavorable: ocupamos el quinto lugar en la lista de los países europeos con mayor nivel de estrés.
Poner límites
Es más, desde la pandemia del Covid-19 los problemas de salud mental y el consumo de ansiolíticos han aumentado considerablemente, y uno de los principales detonantes es el estrés laboral.
De acuerdo con los datos recientes, casi el 70% de los trabajadores experimentan estrés laboral como mínimo una vez a la semana, en comparación con el 62% registrado antes de la pandemia.
Sin embargo, solo hay una solución para combatirlo: poner límites.
Insostenible a largo plazo
En un contexto donde aguantar la presión se ha convertido casi en una tendencia, los especialistas insisten en que la clave de la salud mental no radica en aguantar, sino en detectar cuándo es momento de frenar. Desde la psicología avisan que, aunque se piense lo contrario, los que aguantan mejor el estrés no son más fuertes, solo saben cuándo parar.
Y es que el sistema nos ha vendido la idea de que alargar las jornadas laborales, dormir menos horas e, incluso, ignorar el cansancio acumulado se convierte en una habilidad, cuando realmente es algo insostenible a largo plazo.
Los principales síntomas
Según los expertos, para rendir más en el trabajo es crucial gestionar los recursos, organizarse y, sobre todo, escuchar las limitaciones del cuerpo para reconocer señales internas antes de llegar al 'burnout'.
Entre las principales alertas a las que conviene prestar atención destacan:
- Cansancio crónico: fatiga profunda que no se quita al dormir o descansar.
- Problemas de sueño: insomnio o dificultad para mantener un buen descanso.
- Dolores frecuentes: dolores de cabeza, tensión muscular o molestias en el estómago.
- Pérdida de ilusión: desmotivación total y falta de interés en tareas que antes gustaban.
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