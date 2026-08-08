Los psicólogos coinciden: "Cuando hace mucho calor nos volvemos más irritables"

Con la llegada del verano comienzan las vacaciones, los planes con amigos y familiares y las ganas de desconectar de la rutina. Sin embargo, aunque parezca un momento del año idílico, también presenta una realidad preocupante: el aumento de la violencia asociado al calor.

Las altas temperaturas no afectan por igual a toda la población, mientras unos disfrutan del buen tiempo, en otros el calor puede aumentar la agresividad y los comportamientos violentos.

Y es que un estudio publicado en la Biblioteca nacional de medicina de Estados Unidos concluye que las temperaturas elevadas se asocian de manera consistente con tasas más altas de criminalidad. Asimismo, un análisis finlandés mostró que cada grado adicional aumenta la violencia en un 1,7%.

Una pareja discutiendo / MAKI / EPC_EXTERNAS

Más delincuencia

En España esto no es una excepción: los termómetros en aumento y las olas de calor registradas los últimos años provocadas por el cambio climático han aumentado los episodios de violencia en el país. De hecho, entre junio y julio se han cometido un total de nueve asesinatos por violencia machista, confirmando así la tendencia al alza en los meses estivales.

"Cuando hace mucho calor nos volvemos más irritables", afirma César San Juan, psicólogo criminalista y profesor de la Universidad del País Vasco en OndaCero.

Según San Juan, la irritabilidad conlleva comportamientos más violentos, especialmente en personas agresivas: "Es un cóctel que hace que las tasas de delincuencia aumenten". Además, esto tiene relación con la tasa de delincuencia, que es más alta durante el verano.

Calor en Valencia / Miguel Ángel Montesinos / LEV

La explicación científica

La explicación científica radica en el aumento del sudor y la deshidratación, que provoca que nos cansemos más y que tengamos menos energía durante el día. A esto se le suma una peor calidad del sueño y, por ende, un aumento del estrés. Por este motivo, las situaciones que en otras circunstancias producirían una reacción más leve acaban desencadenando en una respuesta más agresiva, debido al aumento del cortisol.

Aun así, existen métodos para controlar esta hormona: el ejercicio moderado, aunque haga calor, ayuda a liberar el estrés y a relajar el cuerpo. Además, mantenerse hidratado durante el día también es fundamental para evitar el mal humor. Evitar las comidas copiosas y priorizar los platos fríos como las ensaladas y las frutas son un remedio crucial para la reducción del cortisol.

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Cuando estos remedios no son suficientes y la irritabilidad no disminuye a lo largo del día, lo mejor es visitar a un profesional para recibir una atención individualizada.