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Salud

El aviso de José Abellán, cardiólogo: "Las mujeres tienen casi el doble de probabilidades de sufrir depresión después de un infarto que los hombres"

El especialista sostiene que tienen "unas tres veces más riesgo de sufrir una muerte prematura o un nuevo evento cardiovascular"

Héctor Bueno, cardiólogo: "No se puede tratar el corazón sin tratar la mente"

Un hombre simula que le está dando un infarto.

Un hombre simula que le está dando un infarto. / Pixabay / Instagram José Abellán

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Daniela Cabeza

Daniela Cabeza

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La salud cardiovascular sigue siendo uno de los grandes retos sanitarios a nivel mundial. Aunque habitualmente se pone el foco en factores como la alimentación, el ejercicio físico o el control de la presión arterial, cada vez más especialistas recuerdan que las enfermedades del corazón pueden tener consecuencias que van más allá de lo puramente físico.

Sobre esta realidad ha querido hablar el cardiólogo José Abellán en un 'reel' publicado en su perfil de Instagram.

"De esto no se habla, pero es brutal. Las mujeres tienen casi el doble de probabilidad de sufrir una depresión después de un infarto en comparación con los hombres", afirma el especialista al comienzo del vídeo. "Lo veo en la consulta, pero es que los datos ya son muy claros".

La relación entre la depresión y el corazón

Abellán explica que esta diferencia es especialmente llamativa entre las pacientes más jóvenes. "Fíjate, el 50% de las mujeres menores de 50 años que sobreviven a un infarto terminan enfrentando una depresión mayor". Además, añade que "sufren más estrés, más ansiedad, y tienen una calidad de vida percibida peor que los hombres".

El cardiólogo advierte de que el impacto de la depresión va más allá del bienestar emocional. "Y estas personas con depresión es que tienen unas tres veces más riesgo de sufrir una muerte prematura o un nuevo evento cardiovascular", señala. En este sentido, recuerda que "la depresión por sí sola, lo sabemos de hace tiempo, se asocia a más riesgo de enfermedad de corazón".

A partir de su experiencia clínica, Abellán defiende una visión más integral de la atención sanitaria. "Y esta es una cosa que he aprendido con mi experiencia viendo pacientes, y es que no podemos seguir tratando el cuerpo por partes separadas", sostiene.

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Por ello, el especialista lanza un mensaje dirigido a quienes están atravesando un proceso de recuperación tras un problema de salud. "Si estás pasando por un proceso difícil después de un problema de salud, no te descuides", aconseja. Además, recuerda que "tenemos ya estudios muy buenos en los que se ven que las personas que aprenden a gestionar su estrés o su depresión disminuyen su riesgo de sufrir un nuevo infarto".

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