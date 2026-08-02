Longevidad
Dan Buettner, experto en longevidad: "Las personas con más probabilidades de vivir más tiempo no solo hacen más ejercicio"
El investigador defiende que los deportes con un fuerte componente social son los que más esperanza de vida añaden
Dan Buettner, experto en longevidad: "El tenis añade más de nueve años de esperanza de vida"
La alimentación, el ejercicio físico, la zona en que se vive, el poder adquisitivo y la sanidad son algunas de las variables que influyen en la longevidad de una persona. El norteamericano Dan Buettner (Minnesota, 1960), experto en longevidad y conferencista, lleva años viajando y estudiando las llamadas "zonas azules", pequeños rincones del planeta como Okinawa (Japón) o Cerdeña (Italia) que concentran personas con una extraordinaria longevidad.
Buettner lleva tiempo señalando la actividad física como un hábito saludable primordial para alargar la vida. "Si caminas, nadas o sales a correr todos los días, sumas 3 años de media a tu expectativa de vida", expone. En algunos pueblos que visita en el documental de Netflix 'Vivir 100 años: Los secretos de las zonas azules', sus habitantes llevan toda la vida subiendo y bajando pendientes considerables.
Deportes de raqueta
El experto expone, eso sí, que no todos los deportes alargan la vida de la misma manera. Buettner asegura que "los deportes que más años añaden son los que implican una raqueta". La combinación de reflejos, estímulos mentales, coordinación y relaciones sociales están presentes en cada partida. "El bádminton, por ejemplo, añade unos seis años a la esperanza de vida. Y el tenis añade más de nueve años", asegura.
El componente social
Pero, además del ejercicio físico, los deportes que más alargan la vida según el experto son los que añaden un componente social. La discplina que resalta es el pickleball, una mezcla de tenis, bádminton y ping-pong. “No puedes evitar conocer gente cuando entras en la pista de pickleball. Es regular. Es algo que puedes hacer cada día. Es algo que está disponible para casi cualquiera por muy poco dinero”, explica.
Los seres humanos somos seres sociales, con lo que forjar relaciones humanas también influye en la esperanza de vida. "Las personas con más probabilidades de vivir más tiempo no solo hacen más ejercicio. Están construyendo amistades, comunidad y alegría a través de un movimiento que realmente esperan hacer", sentencia Buettner.
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