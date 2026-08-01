Mercè Torrentallé, activista: "Las aficiones nos hacen reconectar, las obsesiones nos pueden descompensar"

No soy filóloga ni psicóloga. Más bien tengo cierto grado de dislexia. Por eso, de vez en cuando, hago una pausa para reflexionar sobre el significado que tienen para mí determinadas palabras. Y me cuesta reflexionar en un mundo en el que el lenguaje está lleno de anglicismos y siglas que me resulta difícil asimilar. Esto hace que, en ocasiones, me cueste entender el mundo que me rodea y que la capacidad de escucha resulte complicada. Hoy reflexiono sobre dos palabras que, para mí, tienen matices que afectan a la salud mental: «afición» y «obsesión».

Todos y todas somos personas complejas que necesitamos cubrir nuestras necesidades básicas: comer, dormir, tener un lugar donde vivir, disponer de espacios para relajarnos y recuperar fuerzas… Y aquí es donde desempeñan un papel muy importante la cultura, el ocio y las aficiones, condicionadas muchas veces tanto por la accesibilidad física como por la económica y social, una cuestión que también repercute en la salud mental.

El problema aparece cuando somos capaces de renunciar a aspectos vitales de la vida para jugar con nuestro dinero

El problema aparece cuando estas aficiones se convierten en obsesiones o adicciones, cuando somos capaces de renunciar a aspectos vitales de la vida, como comer o dormir, o también a nuestra vida social o familiar, para jugar con nuestro dinero aunque no lleguemos a final de mes.

Cada vez a edades más tempranas

El uso de las nuevas tecnologías hace que, en ocasiones, aquello que empezó como una simple afición para distraernos acabe convirtiéndose en una obsesión o una adicción, ya sea al móvil, a las dietas para cuidar la imagen, al ejercicio desmesurado, a las compras compulsivas o al consumo de sustancias tóxicas.

Estas aficiones desmedidas comienzan a edades cada vez más tempranas, y es que, cuanto más joven es una persona, más vulnerable resulta ante determinadas exposiciones y quizá no haya tenido tiempo ni herramientas para descubrir y diversificar sus aficiones.

Proporciona un placer momentáneo, pero por el camino pueden perderse valores como la paciencia, la tolerancia o la perseverancia

Además, la inmediatez a la hora de recibir mensajes de apoyo de personas a las que ni siquiera conoces proporciona un placer momentáneo, pero por el camino pueden perderse valores como la paciencia, la tolerancia o la perseverancia. Como decía mi abuela: come poco y digiere bien.

Saber diferenciar la afición de la obsesión es un paso muy importante, ya que esta última puede provocar determinados desajustes emocionales, físicos y sociales, así como afectar a las relaciones familiares. Muchas veces pasamos de la afición a la obsesión por miedo a la realidad que nos rodea. También existe un componente de desesperanza e inestabilidad que fomenta las obsesiones.

De la obsesión a la locura, una línea muy fina

En el lenguaje coloquial, muchas veces decimos: «Está loco por los coches, por el fútbol, por su imagen, por un amor…». En definitiva, también decimos que entre la obsesión y la locura existe una línea muy fina a la que estamos expuestos en determinados momentos de nuestra vida, quizá sin ser suficientemente conscientes de ello.

La obsesión puede provocar determinados desajustes emocionales, físicos y sociales

Seamos conscientes de que las aficiones nos ayudan a reconectar con nosotros mismos, mientras que las obsesiones pueden descompensarnos. No resulta fácil encontrar el equilibrio entre cuidarnos y cuidar nuestro entorno. Existe una línea muy fina entre este acto de amor y la obsesión por querer saberlo todo de todo el mundo y al momento, algo que puede descompensarnos tanto física como psicológicamente.

La gestión del tiempo

Convivo con un trastorno mental desde hace más de 27 años y se agrava cuando sufro estrés y obsesiones. Con el paso de los años he aprendido que, para poder convivir con él, debo vigilar factores como la gestión del tiempo y cuánto dedico a cada ámbito de mi vida.

Para poder convivir con mi trastorno, debo vigilar factores como la gestión del tiempo y cuánto dedico a cada ámbito de mi vida

Hay conceptos que me ayudan a analizar las cosas porque, para mí, no es lo mismo escuchar que oír; no es lo mismo leer una línea que analizar y contextualizar un documento. No es lo mismo una conversación basada en la escucha activa que un debate con insultos y crispación; no es lo mismo un análisis que una crítica; no es lo mismo estar solo que sentirse solo; no es lo mismo un engaño que una incoherencia.

Dialogar con uno mismo

Son cuestiones que tienen mucho que ver con el estrés, y lo que me funciona a mí quizá no le funcione a mi compañero. Es importante aprender a dialogar con uno mismo y con el entorno con empatía y asertividad, y mantener un análisis crítico y constructivo, basado en valores éticos y en el respeto a la diversidad. Son valores que, en mi opinión, ante el aumento del estrés y la desesperanza entre los jóvenes, deberíamos trabajar más por la salud mental de todas las personas.

Cuidar nuestra salud mental es una forma de querernos a nosotros mismos y de querer a nuestro entorno

Cuando hice público que tenía un problema de salud mental, mi difunto marido me dijo: «¿De qué tienes miedo? ¿De que te digan que estás loca? Eso ya lo sabes y puede permitirte cuidarte y preguntar: “¿Y tú, estás bien de salud mental?”».

Encontrar el espacio y cuidar nuestra salud mental es una forma de querernos a nosotros mismos y de querer a nuestro entorno, a nuestra familia y a nuestra sociedad. Cuidad vuestra salud mental.

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Mercè Torrentallé es presidenta de la Federación Salud Mental Catalunya.