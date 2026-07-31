Maria José Valiente, psicóloga: "De vacaciones en casa estarás como un rey si te lo montas bien"

Abordamos ahora con Maria José Valiente, psicóloga y colaboradora de SanaMente, la decisión de pasar las vacaciones sin viajar. En ocasiones es por obligación, por motivos económicos. En otras, es una opción que tiene beneficios psicológicos.

-Para mucha gente, vacaciones es sinónimo de viajar...

-Quizás hemos asociado las vacaciones y el descanso con viajar, y no pensamos que no es necesario asociarlo así. Descansar es poder hacer de una vez todo lo que durante el año no tienes tiempo de hacer. Durante el año siempre piensas que te gustaría vivir en tu casa de otra manera, pero cuando llega el momento de hacerlo te vas a la otra punta del mundo.

Hemos asociado estar de vacaciones con viajar, y no es necesario

-¿Si yo no estoy bien conmigo mismo, aunque me vaya a Nueva Zelanda rodeado de la naturaleza, desaparecerán mis problemas?

-Es una fantasía. Estarás más distraído, pero el malestar va contigo, lo llevas dentro. Si estás en un entorno que te hace enfermar, te lo recuerda continuamente; si estás ante un paisaje idílico estás distraído y respiras más, pero volverás. Y poco a poco dirás 'qué bien estaba, de vacaciones'. Durante las vacaciones debemos sanar por dentro.

-Al margen de si te vas a Perú o te quedas en tu piso, ¿no?

-Totalmente.

Durante las vacaciones debemos sanar por dentro

-Hay quien hace de turista en su propia ciudad

-Una de las cosas más bonitas que podemos hacer es mirar las cosas como si fuera la primera vez que las vemos, redescubrir una persona, un paisaje, hacer de turista en tu pueblo.

-Más cosas que se pueden hacer de vacaciones, sin grandes viajes: escapadas de pocos días. ¿Qué valor tienen?

-Te ahorran el trabajo de los preparativos. Un consejo, cuando tengas toda la maleta hecha, saca la mitad, será suficiente e incluso te sobrará. Las escapadas breves te dan aire, no representan una gran movida. No necesitamos tantas cosas, las personas, viajar no tiene por qué ser algo grande, sino sencillo. Se ha de saber viajar descansando.

Una de las cosas más bonitas que podemos hacer es mirar las cosas como si fuera la primera vez que las vemos

-¿Hay quien hace el gran viaje de vacaciones por inercia, por los demás?

-Mucha gente. Y cada vez está más de moda decir y verbalizar que no te apetece, pero uno mismo no se atreve porque son las vacaciones y no las quiere desaprovecharlas quedándose en casa. Si te lo montas bien, estarás como un rey, en casa, no hay nadie, casi no hay coches, vas a visitar cosas, conoces lugares, descansas en tu cama. La gente dice que lo mejor de las vacaciones es volver, ¡pues en este caso ya lo tienes!

-La clave del descanso en vacaciones es dejar a un lado las rutinas y las obligaciones, afirmas, más que viajar o no...

-Hay gente que está de vacaciones y se va con el ordenador, con el móvil. Hace una reunión, envía un mail, piensa en el trabajo. No desconecta aunque esté recorriendo Alaska y, en cambio, una persona que se queda en casa cierra los dispositivos y cambia de rutina y decide hacer cosas distintas. Hace estiramientos por la mañana, cada día sale a caminar temprano, toma ese café tan bueno en ese lugar...

-Respecto a dejar las obligaciones, pienso mucho en las mujeres, que mayoritariamente siguen encargándose del trabajo de la casa. Y supongo que, siguiendo tu planteamiento, lo ideal es dejar de hacer estas tareas...

-Sí, y hacer vacaciones en equipo. Porque si no, todos hacen vacaciones a costa de una persona.

-¿Existe algún indicador para comprobar que estamos aprovechando bien las vacaciones, al margen de si salimos o no de viaje?

-La paz mental que sientes. Poder estar tranquilo en el balcón de casa con un café. Pensar en qué harás, dejar que el tiempo fluya. Si estás ansioso, es que no lo estás consiguiendo. Haz más deporte, reserva tiempo de descanso y pregúntate qué te gusta hacer porque la gente se deja arrastrar para hacer lo que hacen todos.

-¿Sabemos estar sin hacer nada?

-Tenemos sentimiento de culpa, pese a estar de vacaciones. No te sientas culpable, porque no paras nunca. Somos animales, y la máquina tiene que parar y descansar. Es bonito cuando un domingo una persona en casa come cuando quiere, se recuesta, piensa, se queda medio dormida, sale a dar una vuelta... Uno puede pensar 'no estoy haciendo nada, debería quedar con gente'. ¡Déjate descansar!

Tenemos sentimiento de culpa, pese a estar de vacaciones. No te sientas culpable, porque no paras nunca. Somos animales, y la máquina tiene que parar y descansar

-¿Qué beneficios psicológicos tiene este no hacer nada?

-Baja el cortisol. El estrés aumenta el cortisol, esto nos hace inflamar, dormimos peor... En la vida debemos tener un estrés óptimo, el motor, la 'vidilla'. Pero no permitir que nos suba el cortisol, tenemos que bajarlo. Hay personas que no adelgazan porque tienen el cortisol muy alto. Date permiso, descansar es buenísimo, no hacer nada es terapéutico. Incluso del aburrimiento surge la creatividad, debemos dejar que los niños se aburran, y que su cabeza empiece a pensar. Si se lo damos todo hecho...

-También pasa que se lo organizamos todo a los niños, en vacaciones...

-Déjalo que se aburra, que piense, que cree...

Incluso del aburrimiento surge la creatividad, debemos dejar que los niños se aburran

-Y el riesgo de las no vacaciones, quedándote en casa, es tener el ordenador cerca, el móvil, la tentación de volver a la rutina digital. ¿Cómo hacerlo, si me quedo en casa?

-Dedicándole un rato cada día. Mirar si tenemos algún whatsapp y cerrar y hasta mañana. Pasar de todo a nada, es muy difícil, salvo que quieras hacer una cura intensiva.

-Puede suceder que el hecho de pasar de todo a nada genere angustia

-Porque piensas que te pierdes algo. Todas las cosas como las medicaciones, e incluso las adicciones, se deben retirar progresivamente, porque si no te generan una angustia que puede provocar un efecto bumerán. Debemos ser amables con nosotros mismos y, durante las vacaciones, ser muy amables con nuestra propia persona.

-Es una buena conclusión

-Uno se pasa el año haciendo, cumpliendo, dando mucho amor. Date ahora algo de este amor y de esta entrega que das a los demás. Cuídate como cuidarías a alguien que viene a tu casa. Estarás contigo toda la vida, te tienes que cuidar. Debemos aprovechar las vacaciones para cuidar a nuestra persona, es muy importante

Uno se pasa el año haciendo, cumpliendo, dando mucho amor. Date ahora algo de este amor y entrega que das a los demás

-Tanto si vas al fin del mundo como si te quedas en tu comedor

-Y si te quedas en casa, más. Descansa, compra esos ingredientes que te sentarán bien, ve a caminar, visita a una amistad... Es tan bonita la vida, hay tanto por hacer, que es una lástima que creamos que si no hacemos tal cosa o vamos a tal sitio ya perdemos el tiempo.

Es tan bonita la vida, hay tanto por hacer, que es una lástima que creamos que si no hacemos tal cosa o vamos a tal sitio ya perdemos el tiempo

-No viajar tan lejos tiene un beneficio ecológico

-Y supone un ahorro de dinero.

-Cosa que te puede beneficiar psicológicamente...

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-Sí, y puedo ir a comer un menú, al teatro.. Y no he pagado billetes de ida y vuelta ni nada. Y disfruto de las vacaciones en mi propio lugar, qué maravilla, tenemos un país precioso. Disfrutémoslo, con escapadas cortas. Y sin gastar un dineral te sientes satisfecho de todo lo que puedes hacer. Todo consiste en tomar conciencia.