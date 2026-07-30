El 'dolor de pagar': la razón psicológica por la que pagar en efectivo cuida tus finanzas

Aunque los pagos con tarjeta y dispositivos móviles se han convertido en la opción preferida para millones de españoles por su rapidez y comodidad, cada vez más investigaciones apuntan a que quienes siguen utilizando efectivo no lo hacen necesariamente porque sean anticuados o por resistencia a la tecnología.

Los expertos en economía conductual llevan décadas estudiando un fenómeno conocido como 'pain of paying' o 'dolor de pagar'. Este concepto fue desarrollado por George Loewenstein, de la Universidad de Carnegie Mellon (Pensilvania, Estados Unidos), y Drazen Prelec, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (Estados Unidos).

'Dolor de pagar'

'Dolor de pagar' describe la sensación psicológica de pérdida que experimentan las personas cuando entregan dinero físico a cambio de un producto o un servicio. Según estos expertos, el efectivo hace que el gasto sea más tangible.

Ver cómo desaparecen los billetes de la cartera aumenta la conciencia sobre el dinero que se está utilizando, mientras que los pagos con tarjeta reducen esa percepción inmediata de pérdida.

De hecho, Loewenstein llegó a afirmar que las tarjetas de crédito anestesian el dolor de pagar, facilitando que los consumidores gasten más dinero del que gastarían utilizando efectivo.

Diferencias con los pagos 'contactless'

Esta idea ha sido respaldada por investigadores de los Países Bajos en un estudio publicado en 2024, 'Paying in a blink of an eye: it hurts less, but you spend more'.

Los autores concluyeron que los pagos electrónicos generan menos 'dolor de pagar' que el efectivo, especialmente en el caso de los pagos sin contacto (conocidos como 'contactless' o NFC, comunicación de campo cercano, por sus siglas en inglés).

Mayor control de los gastos

Además, la investigación considera que el efectivo es el método más eficaz para evitar gastar de más, mientras que los pagos 'contactless' se perciben como los menos útiles para mantener el control del presupuesto.

Los investigadores también observaron que, cuanto menor es la sensación psicológica asociada al pago, menor es la percepción de control sobre el gasto. Esta relación ayuda a explicar por qué algunas personas prefieren seguir utilizando metálico para sus compras cotidianas, especialmente cuando intentan ajustarse a un presupuesto o reducir gastos innecesarios.

'Efecto cashless'

Un metanálisis publicado en 2024, que revisó 71 investigaciones sobre hábitos de consumo, encontró evidencias de que los consumidores tienden a gastar más cuando utilizan métodos de pago sin efectivo que cuando pagan con dinero físico, un fenómeno conocido como 'efecto cashless' ('sin efectivo').

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Por ello, los especialistas advierten de que pagar en efectivo no implica ser anticuado. Para muchas personas el efectivo sigue siendo una herramienta útil para visualizar mejor el dinero disponible, controlar el presupuesto y reducir las compras impulsivas.