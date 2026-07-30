Manchester logra reducir en un 96% las hospitalizaciones psiquiátricas y acercar al paciente a su entorno

El servicio nacional de salud británico (NHS) ha logrado reducir casi por completo las hospitalizaciones psiquiátricas en centros alejados del domicilio del paciente en la región de Manchester. El programa se ha basado en el diálogo entre los profesionales implicados para buscar alternativas a estos ingresos lejos del domicilio. El estudio también calcula el ahorro que estas medidas alternativas suponen para la Administración.. Según los profesionales, este método es perfectamente exportable a otros países.

En el caso de la región de Manchester, la distancia entre domicilio y hospital llega a ser dede hasta 320 kilómetros, lo cual "limita el contacto con la familia y las personas cuidadoras, reduce la continuidad asistencial con los equipos clínicos locales y puede dificultar mucho tanto la recuperación", según explica por escrito a SanaMente Lynzi Sheperd, subdirectora de Planificación Estratégica de Salud Mental de la región.

Las personas se recuperan mejor cuando mantienen el contacto con sus familias, las personas cuidadoras, los profesionales clínicos Lynzi Shepherd — Subdirectora de Planificación Estratégica de Salud Mental del NHS del Gran Manchester

Los resultados muestran un 96% menos de los ingresos en hospitales lejanos y una reducción del 8% de la duración media de la estancia hospitalaria. "Las personas se recuperan mejor cuando mantienen el contacto con sus familias, las personas cuidadoras, los profesionales clínicos locales y el conjunto de su comunidad. Estas relaciones son extremadamente importantes para favorecer la recuperación", detalla la subdirectora.

El plan: coordinación y reuniones periódicas

"Ha sido necesaria una actuación coordinada en todo el sistema -explica Sheperd-, más que una única iniciativa aislada. Introdujimos revisiones multidisciplinares periódicas de cada paciente ingresado fuera de su zona de residencia; reforzamos la supervisión operativa diaria y semanal de los ingresos y las altas; creamos encuentros multidisciplinares para agilizar las altas".

Cuando las organizaciones trabajan juntas en torno a las necesidades de los pacientes, en lugar de hacerlo según sus propias fronteras organizativas, es posible mejorar la experiencia del paciente Lynzi Shepherd — Subdirectora de Planificación Estratégica de Salud Mental del NHS del Gran Manchester

En el plan participan otros agentes: "La planificación del alta comienza ahora mucho antes. Los servicios sanitarios, de vivienda, de atención social, así como los servicios comunitarios trabajan conjuntamente para garantizar que los pacientes reciban el apoyo adecuado lo antes posible".

Mejorar el acceso a la vivienda

El resultado es que la región Noroeste de Inglaterra reduce entre 2023 y 2026 en un 96% el número de pacientes ingresados en centros inadecuados fuera de su área habitual. Además, la duración media de las hospitalizaciones se ha reducido de 65 a 60 días entre abril de 2025 y enero de 2026, mientras que la reducción ha sido menor en el conjunto de Inglaterra.

La reducción de la duración de las hospitalizaciones es, admiten los responsables del plan, mejorable: "Se puede seguir mejorando mediante el refuerzo de la oferta de vivienda, de los servicios comunitarios de salud mental, de los planes de atención personalizados y de la colaboración entre los distintos organismos del sistema. Cada día innecesario que una persona pasa en el hospital es un día en el que podría estar recuperándose en su propia comunidad con el apoyo adecuado", explica Sheperd.

Ahorro millonario

El plan, según los responsables del mismo, ha ahorrado 23 millones de libras al sistema de salud. "La principal motivación siempre ha sido mejorar los resultados para los pacientes -detalla la subdirectora de Planificación-. Sin embargo, reducir los ingresos innecesarios fuera de la zona de residencia también ofrece importantes oportunidades para reinvertir el dinero público de manera más eficaz".

Un modelo exportable

Shepherd está convencida de que, salvando las distancias, este modelo es exportable a otros países: "Lo que ha demostrado el área metropolitana de Manchester es que una mejora significativa no se consigue simplemente creando más camas. Se logra rediseñando la manera en que todo el sistema trabaja conjuntamente en torno al paciente".

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Se trata, añade, de trabajar conjuntamente con proveedores, autoridades locales, servicios de vivienda y entidades del tercer sector, "con objetivos compartidos". "Cuando las organizaciones trabajan juntas en torno a las necesidades de los pacientes, en lugar de hacerlo según sus propias fronteras organizativas, es posible mejorar al mismo tiempo la experiencia del paciente, los resultados asistenciales y el uso de los recursos públicos", concluye.