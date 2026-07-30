Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IncendiosJavier RuizBegoña GómezManolo SoloZamoraInés GarcíaBadalonaCamp NouBarcelonaProstituciónDespoblado
instagramlinkedin

Salud

José Abellán, cardiólogo: "Las mujeres tienen casi el doble de probabilidades de sufrir depresión después de un infarto que los hombres"

El especialista sostiene que tienen "unas tres veces más riesgo de sufrir una muerte prematura o un nuevo evento cardiovascular"

Héctor Bueno, cardiólogo: "No se puede tratar el corazón sin tratar la mente"

Un hombre simula que le está dando un infarto.

Un hombre simula que le está dando un infarto. / Pixabay / Instagram José Abellán

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Daniela Cabeza

Daniela Cabeza

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La salud cardiovascular sigue siendo uno de los grandes retos sanitarios a nivel mundial. Aunque habitualmente se pone el foco en factores como la alimentación, el ejercicio físico o el control de la presión arterial, cada vez más especialistas recuerdan que las enfermedades del corazón pueden tener consecuencias que van más allá de lo puramente físico.

Sobre esta realidad ha querido hablar el cardiólogo José Abellán en un 'reel' publicado en su perfil de Instagram.

"De esto no se habla, pero es brutal. Las mujeres tienen casi el doble de probabilidad de sufrir una depresión después de un infarto en comparación con los hombres", afirma el especialista al comienzo del vídeo. "Lo veo en la consulta, pero es que los datos ya son muy claros".

La relación entre la depresión y el corazón

Abellán explica que esta diferencia es especialmente llamativa entre las pacientes más jóvenes. "Fíjate, el 50% de las mujeres menores de 50 años que sobreviven a un infarto terminan enfrentando una depresión mayor". Además, añade que "sufren más estrés, más ansiedad, y tienen una calidad de vida percibida peor que los hombres".

El cardiólogo advierte de que el impacto de la depresión va más allá del bienestar emocional. "Y estas personas con depresión es que tienen unas tres veces más riesgo de sufrir una muerte prematura o un nuevo evento cardiovascular", señala. En este sentido, recuerda que "la depresión por sí sola, lo sabemos de hace tiempo, se asocia a más riesgo de enfermedad de corazón".

A partir de su experiencia clínica, Abellán defiende una visión más integral de la atención sanitaria. "Y esta es una cosa que he aprendido con mi experiencia viendo pacientes, y es que no podemos seguir tratando el cuerpo por partes separadas", sostiene.

Noticias relacionadas

Por ello, el especialista lanza un mensaje dirigido a quienes están atravesando un proceso de recuperación tras un problema de salud. "Si estás pasando por un proceso difícil después de un problema de salud, no te descuides", aconseja. Además, recuerda que "tenemos ya estudios muy buenos en los que se ven que las personas que aprenden a gestionar su estrés o su depresión disminuyen su riesgo de sufrir un nuevo infarto".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Eclipse solar 2026: horario, cuánto durará y mejores ciudades para verlo
  2. ¿Dónde se verá mejor el eclipse este 12 de agosto? Buscador de los sitios más espectaculares de España
  3. Espina bífida, párkinson, lesión medular... el Gobierno amplía la jubilación anticipada a once nuevas enfermedades
  4. Una excavadora contratada por ganaderos y que operaba cuando estaba prohibido provocó el incendio que ha arrasado más de 50.000 hectáreas en Ávila
  5. La Iglesia suprime las Hijas del Amor Misericordioso tras las denuncias de abusos sexuales y prácticas sectarias
  6. La terapeuta de los Andic estuvo en Collbató dos semanas antes de la caída mortal
  7. La cercanía como forma de entender el seguro: el proyecto de Occident en Montmeló
  8. El hombre que asesinó a su mujer en Barcelona la degolló ante su hijo de 8 años y una vecina: 'Mi papá mató a mi mamá

José Abellán, cardiólogo: "Las mujeres tienen casi el doble de probabilidades de sufrir depresión después de un infarto que los hombres"

José Abellán, cardiólogo: "Las mujeres tienen casi el doble de probabilidades de sufrir depresión después de un infarto que los hombres"

El 'dolor de pagar': la razón psicológica por la que pagar en efectivo cuida tus finanzas

El 'dolor de pagar': la razón psicológica por la que pagar en efectivo cuida tus finanzas

Manchester logra reducir en un 96% las hospitalizaciones psiquiátricas y acercar al paciente a su entorno

Manchester logra reducir en un 96% las hospitalizaciones psiquiátricas y acercar al paciente a su entorno

Harvard desvela la trampa emocional en la que caen los nacidos en los 80: "la felicidad absoluta"

Harvard desvela la trampa emocional en la que caen los nacidos en los 80: "la felicidad absoluta"

Los psicólogos coinciden: tener la biografía vacía en redes no te hace menos sociable

Los psicólogos coinciden: tener la biografía vacía en redes no te hace menos sociable

Àurea Muñoz transforma su ansiedad en una novela gráfica: "Tienes un miedo irracional a que te juzguen constantemente"

España, a la cola de Europa en políticas educativas, laborales y sociales para la salud mental

España, a la cola de Europa en políticas educativas, laborales y sociales para la salud mental

La soledad percibida castiga la salud mental mucho más que el aislamiento, según un estudio

La soledad percibida castiga la salud mental mucho más que el aislamiento, según un estudio