Àurea Muñoz transforma su ansiedad en una novela gráfica: "Tienes un miedo irracional a que te juzguen constantemente"

'Respira' es una novela gráfica de ficción basada en una realidad: la vivencia de Àurea Muñoz con la ansiedad. Una crisis que la llevó, de la mano de la ilustradora Judit Crehuet, a relatar las vivencias de una joven que no solo sufre este problema sino que no logra encajar con los demás. Esa es, precisamente, una de las claves de la ansiedad, en palabras de Muñoz: "Tienes un miedo irracional a que los demás te juzguen constantemente".

Hubo una época en que estaba muy obsesionada en mejorar constantemente, y 'Respira' me ha ayudado muchísimo a tranquilizarme Àurea Muñoz — Autora de 'Respira'

La autora, del mismo modo que la protagonista de la historia, se declara introvertida: "Esto hace que se sienta aislada e incomprendida y la lleva a tener esta ansiedad; aquí sí he puesto mis sentimientos en la historia". A partir de ahí, también se explica que "en tu entorno, existen muchas personas dispuestas a ayudarte, a escucharte, muchas más de las que pensamos".

Debemos dessetigmatizar la terapia, aunque se ha hecho un buen trabajo y lo estamos normalizando Judit Crehuet — Ilustradora de 'Respira'

En el caso de la autora, tras pasar una mala racha, escribir ha funcionado como "catalizador" de sus emociones. Judit Crehuet, ilustradora y amiga de Àurea, decidió la forma gráfica sin haber sufrido ansiedad en su vida pero a partir de las metáforas del texto: "Àurea tiene una forma de escribir muy poética que me ha ayudado a representar lo que quería expresar".

Un problema muy común

A partir de la novela gráfica, ambas autoras han detectado que el problema de la ansiedad atraviesa a muchas personas que se han acercado a esta historia. "Personas que me dicen que se sienten extrañas o que sienten que se ahogan", relata Muñoz.

Cubierta de la novela gráfica 'Respira' / Planeta Cómic

A partir de ahí, un mensaje clave es: no hace falta querer encajar siempre. "Esto es muy importante -afirma Àurea- de cara a los adolescentes, porque es una época en la que experimentas con tu identidad y necesitas encontrar quién eres tu, pero muchas veces la idea de sociedad que hemos creado contempla una sola manera de ser y hacer, y te hace sentir que 'no eres así', que no estás siendo una persona correcta; por eso es importante decir 'yo soy así y que cada cual sea como tenga que ser', pero es complicado".

Las redes sociales, determinantes

En este juicio del entorno hacia los jóvenes, las redes sociales juegan, según Muñoz, un papel determinante: "Cada día estás conectado a imágenes muy claras de lo que tiene que ser tu vida, constantemente ves que si los fines de semana si no sales de fiesta es que algo está mal en ti".

Aprender a comunicarnos

Ambas autoras tienen claro qué falta para mejorar la salud mental de los jóvenes: "Desestigmatizar la terapia, aunque se ha hecho un buen trabajo y lo estamos normalizando", afirma Judith. "Necesitamos aprender a comunicarnos y a usar el lenguaje, y a hacer un buen uso de las redes sociales".

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¿Como ayudar?

Áurea pide al entorno de las personas con ansiedad que apliquen una premisa fundamental: "Se trata de escuchar, preguntar qué pasa, y una manera de atender a estas personas es dejar espacio, otras quizás necesitan que estés con ellas; la comunicación es clave". A la pregunta de si ella misma ya es la persona que quiere ser, tras sus crisis, responde: "Creo que sí, hubo una época en que estaba muy obsesionada en mejorar constantemente, y 'Respira' me ha ayudado muchísimo a tranquilizarme y a decir: estás bien y, si quieres mejorar, mejorarás".