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Bienestar y relaciones humanas

La soledad percibida castiga la salud mental mucho más que el aislamiento, según un estudio

Aumentar el número de contactos puede no ser suficiente sin tener en cuenta la calidad percibida de los vínculos

Una peor salud mental también puede favorecer la soledad o el aislamiento

Una persona mayor andando en un espacio público.

Una persona mayor andando en un espacio público. / Archivo

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Marc Darriba

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Barcelona
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Sentir soledad y estar en situación de aislamiento social no son necesariamente la misma experiencia. Una persona puede tener pocos contactos sin vivirlo negativamente y otra puede sentirse sola aun estando rodeada de gente. Ahora, una investigación internacional refuerza que esta dimensión subjetiva de la soledad no solo acompaña a una peor salud mental, sino que también puede contribuir a deteriorarla.

El estudio, publicado en la revista Nature, encuentra indicios consistentes de que la soledad aumenta el riesgo de depresión, autolesiones e intentos de suicidio, así como los síntomas de ansiedad. También se asocia con menos felicidad, satisfacción vital, sentido de la vida y bienestar.

La relación funciona en ambas direcciones: una peor salud mental también puede favorecer la soledad o el aislamiento. Los resultados apuntan a un círculo en el que ambas experiencias pueden retroalimentarse.

¿Cómo saber qué es causa y qué consecuencia?

Los autores han combinado análisis observacionales, comparaciones entre hermanos y aleatorización mendeliana. Este último método utiliza variantes genéticas relacionadas con una mayor predisposición a sentir soledad. Como el ADN queda fijado antes de que aparezcan los problemas de salud, ayuda a reducir la influencia de la causalidad inversa y de algunos factores de confusión. No demuestra por sí solo que la soledad sea la causa, pero la coincidencia con los otros métodos refuerza esta posibilidad.

La soledad, y posiblemente el aislamiento social, continúan siendo problemas importantes de salud pública, especialmente para la salud mental y la salud general

Zoe Reed

— Investigadora de la Universidad de Bristol

Los análisis utilizan datos del UK Biobank -con muestras de entre 8.004 y 414.432 personas- y de estudios genéticos que llegan a superar los dos millones de registros.

Soledad no es lo mismo que aislamiento

La soledad describe cómo percibe una persona sus relaciones, mientras que el aislamiento social hace referencia a la cantidad de conexiones. En el estudio, este último se midió según la convivencia y el contacto con familiares y amigos.

Los efectos son más claros en el caso de la soledad percibida. El aislamiento se asocia con menos afecto positivo y menos sentido vital, pero no con el conjunto de problemas de salud mental analizados. Esto sugiere que aumentar el número de contactos puede no ser suficiente sin tener en cuenta la calidad percibida de los vínculos, aunque el estudio no ha evaluado ninguna intervención.

Soledad y enfermedades en plural

La soledad también presenta una relación consistente con una mayor multimorbilidad -diversas enfermedades o trastornos al mismo tiempo- y menos años de vida ajustados por calidad. En cambio, no aparecen evidencias causales consistentes sobre patologías concretas como la cardiopatía, el ictus o la diabetes. Los autores no descartan estos efectos porque algunas estimaciones son poco precisas.

La soledad se midió mediante una única pregunta y en un solo momento. La mayoría de los participantes eran adultos de mediana o avanzada edad, de ascendencia europea y más sanos que la población general.

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"Nuestros hallazgos sugieren que la soledad, y posiblemente el aislamiento social, continúan siendo problemas importantes de salud pública, especialmente para la salud mental y la salud general", afirma Zoe Reed, investigadora de la Universidad de Bristol. Apoyar a las personas que sienten soledad, añade, "podría ayudar a mejorar la salud mental, el bienestar y la salud general".

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