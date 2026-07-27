Dolors Liria, decana del Col·legi de Psicologia: "De probarse el intrusismo en el 'caso Andic', se podría denunciar por la vía penal"

La máxima responsable del Col·legi de Psicologia de Catalunya, Dolors Liria, advierte de que, si la supuesta terapeuta de los Andic hubiera incurrido en intrusismo profesional, podría enfrentarse a un proceso penal. Liria explica a EL PERIÓDICO que las supuestas terapias practicadas suponen un problema de salud pública y considera que este caso puede ser ejemplarizante y servir para concienciar a la ciudadanía de la importancia de acudir únicamente a profesionales acreditados.

-En relación con la práctica profesional de la supuesta terapeuta de los Andic, Julia Lüderwaldt, el Col·legi que preside ha abierto una investigación respecto a esta mujer, que no está titulada en Catalunya. ¿Esta investigación va a acabar en alguna acción?

-Habrá acciones en función de lo que podamos obtener. Ahora disponemos de la información que aparece en los medios de comunicación, que no es del todo decisiva. A medida que dispongamos de información contrastada, si consideramos que se ha incurrido en una mala praxis -si es que ella es profesional- o en un caso de intrusismo, tomaremos las medidas que consideremos oportunas.

No es la primera vez que proliferan perfiles de intrusismo, pero sí estamos preocupados. La salud mental de las personas es un tema muy delicado

-¿Qué medidas pueden tomarse, ante un caso de intrusismo?

-Si es un caso de mala praxis de una profesional colegiada, pasaría por la comisión deontológica. Insisto ante la ciudadanía en la importancia de pedir la ayuda profesional de un psicólogo o una psicóloga colegiados. Tenemos comisiones para valorar casos de una posible mala praxis, y el Col.legi puede sancionar o incluso inhabilitar. Si es un caso de intrusismo, se puede denunciar a la persona.

-¿Se puede actuar por la vía civil?

-Penal.

-Sobre la supuesta terapia de confrontación aplicada por esta mujer a los Andic, ¿qué validez psicológica tiene?

-Como terapia, no existe. La confrontación se puede usar en un proceso psicoterapéutico, pero nunca consistiría en los hechos descritos en este caso. Un psicólogo o una psicóloga nunca pondrían en riesgo la seguridad de un paciente, ni le dirían que tiene que ponerse al borde de un precipicio. Si ha sido así, no responde a ningún tipo de abordaje dentro del marco de ninguna orientación psicológica. Aprovecho para aclarar que han aparecido denominaciones como 'psicoanalista' o 'psicóloga familiar', pero nada de lo descrito corresponde a una práctica psicoanalítica, de terapia familiar ni de ningún abordaje psicoterapéutico con aval científico.

Dolors Liria, nueva decana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, en su despacho. / MANU MITRU / EPC

-¿Qué impacto ejemplarizante puede tener un caso así para subrayar el papel de los profesionales titulados?

-Ojalá no se hubiera producido, pero la noticia nos sirve para alertar a la población de la importancia de pedir ayuda a profesionales debidamente titulados, colegiados y que ofrecen garantías de atención a las personas. En el Col.legi disponemos de un directorio en el que todos los profesionales incluidos están colegiados y son titulados.

Ojalá no se hubiera producido, pero la noticia nos sirve para alertar a la población de la importancia de pedir ayuda a profesionales debidamente titulados

-Entiendo que los profesionales quedan perplejos ante este tipo de 'terapias', y más cuando se aplican a personas con alto poder adquisitivo...

-No es la primera vez que proliferan perfiles que incurren en intrusismo. Lo que sí ocurre es que esto nos preocupa. La salud mental de las personas es un tema muy delicado. Situaciones como estas son un problema de salud pública, nos preocupan por sus consecuencias para la población. Pedir ayuda a alguien no cualificado y que no cumple con los requisitos legales para hacer un trabajo tan importante es un peligro para la salud pública, como lo sería ejercer de cirujano sin serlo.

-Sobre todo si se puso a una persona en situación de riesgo...

-Claro. Y este es un caso extremo, al que muchas personas que incurren en el intrusismo no llegan.

-La terapia sistémica, familiar, no es un procedimiento ni breve ni sencillo...

-Y se hace en un contexto terapéutico en el que la herramienta es verbal, no comportamental. Se trabaja sobre las vivencias y no se le dice a la persona qué debe hacer. El terapeuta se coloca en la posición de no saber, sino de explorar. Otra cosa es confrontar ambigüedades y contradicciones, de forma verbal, y gradual. Hay que saber cuándo hacerlo y contar con el consentimiento informado.

En la terapia sistémica, la herramienta es verbal, no comportamental: se trabaja sobre las vivencias y no diciéndole a la persona qué debe hacer

-Alguien puede asociar lo que supuestamente hizo esta mujer con una técnica de exposición, para personas, por ejemplo, con miedo a volar...

-Pero si se tiene miedo a las alturas, nunca pondrías a la persona al borde de un precipicio. No es la manera.

-Ni poner a nadie al borde de un precipicio...

-No tiene sentido desde el punto de vista psicológico ni psicoterapéutico y, en mi opinión, tampoco desde el sentido común.

No tiene sentido, desde el punto de vista psicológico, psicoterapéutico y, en mi opinión, desde el sentido común

-Intuyo que, contra el intrusismo, el Col.legi puede sentirse desbordado ante tantas personas que dan recetas en Instagram o TikTok sin tener formación...

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-Sí, pero, si detectamos un caso, lo estudiamos. También nos llegan denuncias. Si es así, tomamos las medidas adecuadas. Para eso está también el dinero de nuestros colegiados.