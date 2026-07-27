La opinión de Salut Mental Catalunya
Bàrbara, madre de una joven con anorexia: "Han sido su perseverancia y sus ganas de salir del trastorno las que finalmente han ganado la batalla"
"Ninguna experiencia de mi vida me ha provocado tanto dolor como el proceso de la enfermedad de mi hija"
"Nuestra vida está en calma. Y entre nosotros ha crecido un inmenso sentimiento de amor incondicional que nos protege a todos"
Bárbara, madre vinculada a la entidad ACAB
"Ninguna experiencia de mi vida me ha provocado tanto dolor como el proceso de la enfermedad de mi hija. Han sido unos años muy dolorosos, llenos de inquietud, tristeza, angustia… El diagnóstico de anorexia nerviosa cayó como una losa sobre nuestras cabezas cuando Núria solo tenía 15 años. A partir de aquel momento hubo visitas a psiquiatras y psicólogas, ingresos en hospitales de día y también en hospitales de agudos. Lo que en un principio creímos que sería un problema relativamente fácil de resolver se fue convirtiendo en un auténtico calvario. Tanto para Núria como para nuestra familia.
Era devastador. Todo se puso patas arriba. No entendíamos nada. Veíamos cómo sufría y no encontrábamos la manera de aliviar aquel sufrimiento. Veíamos que nos faltaban herramientas, conocimientos sobre la enfermedad y comprensión por parte de los profesionales...
Era devastador. Todo se puso patas arriba. No entendíamos nada. Veíamos cómo sufría y no encontrábamos la manera de aliviar aquel sufrimiento
En ese momento fue cuando conocí la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia (ACAB), y allí encontré respuestas a muchas dudas, comprensión y acompañamiento para sostener todo lo que me estaba pasando. Con ese apoyo fuimos capaces de transformar aquel sentimiento insoportable de impotencia y poner el foco en lo que era necesario mantener: calma y amor hacia nuestra hija. Como padres, teníamos que aprender a acompañarla de otra manera y confiar en los profesionales que la estaban tratando.
Tener tiempo para desconectar
A nosotros nos tocaba cuidarnos, mantener la serenidad y adquirir herramientas para poder acompañarla mejor. Era importante que nos cuidáramos, que tuviéramos tiempo para desconectar del trastorno.
Con la ACAB transformamos el sentimiento insoportable de impotencia y pusimos el foco en lo que era necesario mantener: calma y amor hacia nuestra hija
Y, poco a poco, todo empezó a cambiar en la forma en que la acompañábamos. Fuimos conscientes de la importancia que tenía nuestro cariño hacia ella. No era suficiente, pero sí suavizaba mucho el dolor y la rabia. Aprendimos a estar de otra manera. Nos dimos cuenta de la importancia de estar bien, de hacer cosas que nos ayudaran a vivir aquella etapa con una actitud de mucha compasión hacia ella y hacia nosotros mismos.
Las recaídas
Y llegaron las recaídas, nuevos ingresos y también la desesperanza. El trastorno volvía a manifestarse con toda su fuerza y nos dejaba de nuevo devastados por el dolor. Otra vez teníamos que sacar fuerzas para seguir adelante.
Todo lo que habíamos aprendido nos ayudaría a afrontarlo de nuevo, pero la situación ya no era la misma. Núria ya era mayor de edad. Los padres teníamos otro papel. Ya no podíamos decidir por ella. Era ella quien tomaba las decisiones. Y su vida estaba en riesgo. Teníamos que encontrar el equilibrio entre respetar lo que ella quería y darle lo que necesitaba.
Núria ya era mayor de edad. Los padres teníamos otro papel. Ya no podíamos decidir por ella
Ella no quería ingresar, pero su vida estaba en peligro. Finalmente, no fue necesario un ingreso involuntario, ya que fue ella quien lo firmó. Un ingreso que fue largo y muy doloroso. Un ingreso que, una vez más, puso nuestra vida patas arriba. Volvimos a necesitar a alguien que nos ayudara y fue la ACAB quien volvió a apoyarnos.
necesitábamos aprender a estar al lado de nuestra hija para poder ayudarla
Tuvimos que confiar en las profesionales. Dejar en sus manos la recuperación definitiva de Núria. Pero, sobre todo, confiar en nuestra hija. En su capacidad de lucha; confiar en que saldría adelante. Y nosotros necesitábamos mantener la calma y conseguir que ella se aferrara a la vida por todo lo bonito que la esperaba fuera de aquellas cuatro paredes del hospital.
Ahora sentimos un profundo agradecimiento hacia muchísimos profesionales que han estado a nuestro lado. Sin ellos no habría sido posible derrotar al monstruo de la enfermedad.
sentimos un profundo agradecimiento hacia muchísimos profesionales. Sin ellos no habría sido posible derrotar al monstruo de la enfermedad.
También valoramos muchísimo la valentía y la capacidad de lucha de nuestra hija. Han sido su perseverancia y sus ganas de salir del trastorno las que finalmente han ganado la batalla. En este camino de sufrimiento ha realizado un gran trabajo, a pesar de que no ha sido nada fácil.
Llegados a este punto, me gustaría transmitir la importancia de tres aspectos que creo que han sido esenciales para gestionar este camino de dolor:
Cuidarte mucho y dejarte ayudar
Vimos que el monstruo también nos arrastraría a nosotros si no hacíamos algo. Teníamos que buscar ayuda para nosotros, alguien que nos explicara qué estaba pasando; necesitábamos aprender a estar al lado de nuestra hija para poder ayudarla. Y, a partir de ahí, todo empezó a cambiar y la carga comenzó a ser un poco menos pesada.
Amor y comprensión
Entendimos que el dolor emocional que estaba dejando sin fuerzas a mi hija podía ser un poco menos devastador si nosotros le dábamos todo el amor del mundo. Como familia, no podíamos hacer mucho más: acompañarla, estar a su lado y darle todo el amor, la comprensión y la empatía que necesitaba.
Confiar en los profesionales
Vimos que lo que nosotros no podíamos hacer debían hacerlo los profesionales que también la acompañaban. Confiamos en ellos y dejamos en sus manos la recuperación de nuestra hija.
A día de hoy, nuestra vida está en calma. Y entre nosotros ha crecido un inmenso sentimiento de amor incondicional que nos protege a todos.
Bàrbara, madre vinculada a la asociación ACAB (Asociación Catalana contra la Anorexia y la Bulimia)."
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