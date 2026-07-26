Maria José Valiente, psicóloga: "El silencio asusta porque hace que te encuentres contigo mismo"

Con Maria José Valiente abordamos en esta ocasión el valor del silencio. Existe un proverbio árabe que recomienda que si lo que has de decir no es más bello del silencio, no lo digas. En el contexto de las sociedades urbanas, es algo difícil de poner en práctica...

-Estamos rodeados de ruido. Visual, auditivo. De estímulos sensoriales continuos. Cuesta hallar el silencio. De hecho, el silencio es el estado natural del ser humano.

El silencio es imprescindible, es ganar tiempo

-En la prehistoria no existían tantos ruidos...

-No existían los ruidos creados

-Existían los sonidos de los animales...

-El canto de los pájaros es uno de los sonidos que pone más en paz la mente.

-¿Qué nos pasa, por qué no podemos ni seguir un minuto de silencio, por qué no aguantamos?

-A las personas les asusta el silencio. Hay personas que llegan a casa y ponen la tele de fondo, o necesitan música para estudiar. El silencio asusta porque hace que te encuentres contigo mismo, que encuentres tus pensamientos, te obliga a pensar, a escucharte. A confrontarte: ¿Y si no tienes las respuestas? Y si la respuesta es que estás solo? ¿Y si la respuesta es triste? No tenemos ganas de esto y usamos el ruido, la música, la gente. Siempre estamos buscando estímulos.

-¿Qué beneficios biológicos tiene el silencio?

-Nos baja el cortisol. La salud, de hecho, es el silencio del cuerpo. Cuando no se queja el cuerpo, no dice nada... Cuando hay ruidos o dolores en el cuerpo, malo. El silencio baja la tensión arterial, incrementa la capacidad de atención. Ahora hay más déficit de atención debido a la sobreestimulación que hace difícil mantenerse focalizado.

-Hasta hace muy poco en las ciudades se ha puesto sobre la mesa la contaminación sonora...

-Conozco a personas que van a conciertos con tapones, para amortiguar. Y quien siempre oye ruido en su vida, cuando va a un monasterio, descubre algo nuevo.

Puede angustiar, puede generar malestar, sensación de soledad, miedo al qué pasará, sensación de no control

-¿Puede tener perjuicios, enfrentarse al silencio largo y persistente?

-Puede angustiar, puede generar malestar, sensación de soledad, miedo al qué pasará, sensación de no control al perder el sonido de fondo, como el de la tele. Hay gente que vive así.

-Hay gente que sabe hallar el silencio sin tenerlo...

-Sí, gente que está en el bar estudiando, con el ruido de ambiente, pero se concentra. Conectas así con un silencio interior. Esta capacidad de abstracción es magnífica.

-¿Por qué paramos la música en el coche al hacer una maniobra complicada?

-Es para focalizar toda nuestra capacidad sensorial a la visual, en este caso.

-¿Qué podemos hacer para introducir el silencio en nuestras vidas?

-Levantarnos más pronto, diez minutos. Es un momento que debería ser de uno mismo y no saltar enseguida a mirar el móvil y a hacer el desayuno. Levántate, abre la ventana, mira el día, conecta contigo. Piensa qué día es, qué harás. Bebe agua con un limón exprimido. Comienza a preparar el café. Son unos minutos para conectar con tu silencio. Sé amable con tu persona.

-¿Qué valor tiene el silencio de una pareja o unos amigos cuando están juntos sin necesidad de hablar?

-Significa que estás tan bien con esa persona como cuando estás sola. Esto es maravilloso. Te entiendes con el silencio y no te molesta. Te acompaña la presencia. Hay gente que necesita llenar el silencio, sacar temas.

-¿Qué denota querer llenar el silencio constantemente?

-Que a esa persona le falta algo. El mejor conversador es el que sabe escuchar, el que habla poco, se interesa, y tiene una escucha activa. A quien tanto le da lo que diga el otro y no para de coger la palabra, ¿qué falta tiene en su vida? Debería hacer ejercicios de respiración, calmarse, pensar más en los demás, hacer más conciencia.

El mejor conversador es el que sabe escuchar, el que habla poco y tiene una escucha activa

-¿Como decirle a nuestra pareja o un amigo que llenan el espacio de palabras que dejen de hacerlo?

-Se le puede decir: 'Estoy tan bien, aquí, tranquilo, que si no te importa ya hablaremos más tarde, estemos un rato juntos pero pensando, y cada uno en su silencio; me apetece mucho'.

El silencio es la posibilidad de pensar y hacer las cosas mejor. Ir haciendo poco a poco. Y hallar, seguramente, un camino o un atajo

-Alguien que nos esté viendo o leyendo puede pensar: voy a hacer cada día media hora de silencio o meditación...

-Es mucho. Más vale repartirlo. Unos minutos por la mañana. Después de comer das un paseo solo, aunque estés en el trabajo: miras, tomas conciencia de cómo llevas el día. Y al ir a dormir, un poco de repaso de cómo ha ido el día. Si no ha ido bien, pensar que mañana puede ir mejor. No dormirte pensando en que ha sido un mal día.

-Para quien crea que el silencio crea que es perder el tiempo, que es el vacío o la nada... ¿Qué le dirías?

-Que el silencio es la posibilidad de pensar y hacer las cosas mejor. Ir haciendo poco a poco. Y hallar seguramente un camino o un atajo, mientras que el que va siempre corriendo por inercia no piensa que hay otra manera de hacer las cosas.

¿Por qué no estamos más con nuestra propia compañía?

-O sea, que el silencio no es perder el tiempo...

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-El silencio no es perder el tiempo, es la posibilidad de hacer conciencia, pensar en uno mismo. El silencio es imprescindible, es ganar tiempo. Ojalá todas las personas una vez al año fueran solas unos días a un lugar. Estás tranquilo, escribes, cierras los ojos, piensas, pones tu música, lloras con los recuerdos, o ríes con algunos otros ¿Por qué no estamos más con nuestra propia compañía?