Dan Buettner, experto en longevidad: "Los jugadores de fútbol viven 5 años más, no es solo correr. No necesitas un trofeo, lo que necesitas es un equipo"

Casi 5 años más de vida, eso es lo que pueden llegar a sumar los futbolistas al practicar uno de los deportes más populares en todo el mundo. Pero, ¿a qué se debe? Eso es lo que ha tratado recientemente Dan Buettner, un experto en longevidad que explora las claves del bienestar que proporciona el fútbol.

Por qué el fútbol es uno de los mejores deportes para vivir más años

El estudio del que habla el experto se realizó con más de 8.500 participantes a los que se monitorizó durante 25 años. Entre esos, se encontraban personas que salían a correr o practicaban ciclismo, natación o fútbol. Y sí, aquellos que practicaban fútbol acabaron con una esperanza de vida mayor que el resto.

Otros estudios realizados con antiguos futbolistas profesionales también han detectado una tendencia un 20% inferior al resto a sufrir enfermedades del corazón. No solo eso, sino que su mortalidad hasta los 70 años también era menor que la del resto de participantes.

El fútbol también es un deporte muy valioso para regular nuestra salud cardiovascular. Con solo un par de partidos a la semana de una hora cada uno aproximadamente, se puede llegar a reducir el riesgo cardiovascular en hasta un 50%.

Pero realmente, ¿por qué el fútbol es tan positivo para nuestra salud? Eso se explica en gran medida porque no consiste simplemente en 'correr con un balón'. Determinadas investigaciones sobre fútbol recreativo señalan que suma un factor social clave para el bienestar de las personas que no proporcionan otras disciplinas deportivas.

Los jugadores del Barça, durante un entrenamiento de pretemporada / MARC GRAUPERA / FC BARCELONA

Es ese elemento social el que hace que el fútbol pueda dar mayores beneficios que otros deportes más individualistas. Es decir, no se trata únicamente de una cuestión física, practicar fútbol con regularidad también puede ayudar a nuestra salud mental.

Es por ello que Dan Buettner deja una magnífica frase para el recuerdo: "No necesitas un trofeo, lo que necesitas es un equipo." Porque si bien es cierto que a todo el mundo le gusta celebrar grandes victorias colectivas, no las necesitas para que el fútbol sea increíblemente beneficioso para tu salud.

Ferran Torres y Lamine Yamal celebran el gol de España. / WILL OLIVER / EFE

La victoria de España en el Mundial de 2026 también demostró la capacidad del fútbol para generar sentimientos de pertenencia y bienestar colectivo. Sin embargo, los beneficios estudiados por Buettner proceden principalmente de practicar el deporte y compartirlo regularmente con otras personas.

En definitiva, no es una cuestión únicamente de los esfuerzos físicos que representa el fútbol, es también lo que nos da cuando estamos en compañía. Correr cinco kilómetros o nadar regularmente puede aportar enormes beneficios físicos, pero practicar deporte junto a amigos o familiares añade un componente social que también protege nuestro bienestar emocional.

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Fuente: Sport