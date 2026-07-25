Los expertos en psicología coinciden: las personas que mantienen intacta su biografía en redes sociales no son necesariamente menos sociables

La biografía es uno de los elementos más visibles y permanentes de un perfil en redes sociales. Se trata de ese pequeño espacio situado bajo el nombre de usuario donde cada persona puede incluir una breve descripción sobre sí misma, sus intereses, su profesión o incluso una frase con la que se identifica.

A diferencia de las historias, las notas o los estados temporales, que desaparecen al cabo de unas horas, la biografía permanece fija hasta que el usuario decide modificarla o eliminarla, convirtiéndose en una especie de carta de presentación digital.

La identidad digital

Mientras algunas personas la cambian con frecuencia en sus redes sociales -Instagram, TikTok o X- para reflejar nuevas etapas de su vida, aficiones o estados de ánimo, otras mantiene exactamente la misma descripción durante años.

Y, aunque este dato pueda parecer un detalle sin importancia, la psicología y las ciencias sociales han estudiado cómo las personas construyen y muestran su identidad en los entornos digitales.

La conclusión es que aquellos que mantienen intacta su biografía en redes sociales suelen compartir una característica común: no necesitan que su identidad sea constantemente reafirmada a través de su presencia digital.

La autopresentación

Eso no significa que tengan una personalidad determinada ni que sean más introvertidos o menos seguros de sí mismos, sino que conceden menos importancia a actualizar de forma continua su presentación pública en internet.

Una de las teorías más influyentes para comprender este comportamiento es la del sociólogo Erving Goffman, desarrollada en 'The Presentation of Self in Everyday Life', que puede traducirse como 'La presentación de uno mismo en la vida diaria'.

Goffman sostenía que las personas gestionan la impresión que causan en los demás mediante distintos mecanismos de presentación personal -como la selección de la información que comparten, el control del lenguaje y la adaptación de su comportamiento- según el contexto.

Aunque su teoría fue formulada mucho antes de la llegada de las redes sociales, en 1959, numerosos investigadores consideran que los perfiles digitales son una extensión de este proceso de autopresentación.

'Self-disclosure'

Desde esta perspectiva, en la biografía cada usuario decide qué aspectos quiere destacar, adaptando la imagen que desea proyectar a los demás y seleccionando las mejores versiones de uno mismo, según el estudio 'Grasping the Agent’s Perspective: A Kinematics Investigation of Linguistic Perspective in Italian and German', que puede traducirse como 'Comprender la perspectiva del agente: una investigación cinemática de la perspectiva lingüística en italiano y alemán'.

Sin embargo, no todas las personas sienten la misma necesidad de actualizar esa imagen. Esta diferencia está relacionada con lo que la psicología denomina autorrevelación ('self-disclosure'), es decir, la tendencia a compartir información personal con los demás.

Esto responde a la necesidad de reforzar vínculos sociales, expresar su identidad o recibir retroalimentación de otros usuarios, según el estudio 'Self-disclosure and social media: motivations, mechanisms and psychological well-being', que puede traducirse como 'La autorrevelación y las redes sociales: motivaciones, mecanismos y bienestar psicológico'.

Menos validación externa

En cambio, quienes mantienen intacta su biografía por largos periodos de tiempo suelen conceder menos importancia a la validación social obtenida a través de internet o considerar que quienes forman parte de su entorno ya conocen los aspectos relevantes de su vida sin necesidad de publicarlo en redes.

Es decir, este perfil de personas no perciben la necesidad de redefinir continuamente cómo son vistos por los demás.

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Los expertos en psicología advierten de que mantener intacta una biografía no permite extraer conclusiones definitivas sobre la personalidad de alguien. No significa necesariamente que una persona sea más reservada o menos sociable, en muchos casos, no sienten que su identidad necesite ser constantemente actualizada para seguir siendo ellos mismos.