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Vuelta a la rutina

"El 55% de las rupturas de todo el año se producen en agosto y septiembre": la psicóloga Lara Ferreiro repasa las consecuencias del síndrome posvacacional

Muchos niños no quieren volver a la rutina debido a la separación de sus padres

La psicóloga Lara Ferreiro, tajante: “Uno de cada tres escolares en España van a sufrir algún tipo de acoso en algún momento”

La psicóloga Lara Ferreiro, sobre la vuelta al cole: “Hay niños que quizá no quieren volver al colegio porque es un lugar donde les han estado acosando”

Agosto y septiembre son los meses del año con más rupturas

Agosto y septiembre son los meses del año con más rupturas / EPC_EXTERNAS

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María Rueda

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Con el fin de unas vacaciones de verano que recién han arrancado, a tanto adultos como pequeños les llega el síndrome posvacacional, el estado que se produce en alguien en su vuelta a la rutina. 

Esto es algo que no suele agradar a nadie. Y es que, siendo septiembre uno de los meses con más cambios, es normal que algunas novedades generen preocupación al principio.

La vuelta al trabajo

La psicóloga Lara Ferreiro habla en el canal de YouTube de Libertad Sin Deudas, un despacho de abogados expertos en cancelación de deudas y Ley de Segunda Oportunidad, sobre el comportamiento propio de esta época. Respecto a los adultos, la profesional explica que "un 40% tienen tristeza o ansiedad por volver otra vez al trabajo después de lo a gustito que han estado en vacaciones".

Por este motivo, este grupo poblacional se siente un poco peor "de dos a 15 días", una cifra bastante inferior a la de los niños, que disfrutan de períodos vacacionales más largos.

El mes con más divorcios

La psicóloga vincula el hecho de volver a la rutina con otro tipo de cambio radical en tu vida que va más allá de una simple tristeza. "El 55% de las rupturas de todo el año se producen en agosto y septiembre", afirma Ferreiro.

Esto es debido a que se trata de un momento del año en el que, al volver de vacaciones y parar por primera vez en todo el año, muchos deciden reflexionar. Es entonces cuando meditan acerca de sus relaciones de pareja, trabajo, salud y, consiguientemente, se generan una serie de propósitos.

Esto no ocurre solo con las separaciones, sino que es también el mes en el que "más gente se apunta al gimnasio o a terapia, y está todo desbordado", continúa.  

No te descuides de tus hijos

Si recientemente te has separado y tienes hijos, es importante preocuparte también de su salud mental en todo momento. Según la psicóloga, este puede ser uno de los motivos por los cuales los más pequeños no quieren volver al colegio.

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Así pues, es necesario detectar si un niño rechaza ir al centro educativo por pereza o debido a otras razones más delicadas, como pueden ser los casos de acoso escolar.

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