Humor saludable
La ciencia revela qué significa reírse a solas en voz alta: "Más del 10% de la risa se produce en soledad"
La risa no siempre es síntoma de desequilibro emocional
Los psicólogos coinciden sobre las personas que levantan la voz al hablar: no siempre es seguridad ni liderazgo más bien todo lo contrario
Los psicólogos coinciden: los mayores conviven mejor con el silencio que las personas jóvenes
Ver a alguien riéndose solo en público suele despertar curiosidad en el resto de las personas. Aunque, a veces, también genera incomodidad o, incluso, en ocasiones puede relacionarse como un síntoma de locura.
Sin embargo, desde la perspectiva de los psicólogos esto no es más que un comportamiento natural y común que incluso comporta efectos positivos.
La risa no es solo una conducta social
No obstante, cabe recalcar que la risa solitaria sí puede ser síntoma de problemas de salud física o mental. Por ello, la revista científica 'Discover Mental Health' realizó una investigación para descubrir si también tiene beneficios para la salud mental.
La investigación demuestra que "más del 10% de la risa se produce en soledad", por lo que no se trata solo de una conducta social.
Además, reírse se disfruta mientras se desempeña un papel importante en la mejora de la salud y del bienestar.
De esta forma, no implica nada raro ni patológico, sino que es una simple manifestación humana común que ayuda a procesar pensamientos, soltar tensiones e, incluso, potenciar la creatividad.
Modelo de Risa Solitaria
La investigación desarrolló un Modelo de Risa Solitaria (MRL, por sus siglas en inglés) que se basa en una clasificación según las condiciones en las que se produce la risa: risa solitaria completa, involuntaria pública, asistida por medios o solitaria en contexto social.
Según el modelo, la risa solitaria completa ocurre al recordar o imaginar algo sin ningún estímulo externo, y esto no se asocia con ningún problema, más bien "implica creatividad cognitiva y bienestar emocional", según el citado artículo.
La solitud se confunde con soledad
El principal motivo por el que se relaciona la risa solitaria con algún tipo de problema cognitivo o con signos de locura viene de lo que implica el término 'solitud'.
Esto quiere decir que en ocasiones se confunde con 'soledad', y es cuando se asocia con algunos aspectos negativos, como la depresión.
Sin embargo, la solitud se valora cada vez más como un espacio crucial para aliviar las presiones sociales, la autorreflexión positiva, el crecimiento y la creatividad.
Implicaciones positivas
Reírse solo sin nadie alrededor también tiene implicaciones favorables relacionadas con sentimientos de autosuficiencia, libertad, o felicidad.
Alguien que aprovecha para reírse en alto cuando es consciente de que otros no pueden oírle y que quizás en público no lo haría se asocia con una sensación de autonomía y paz interior que permite expresar las emociones sabiendo que no va a haber coacciones o ataduras emocionales.
Esta afirmación viene del artículo del 'European Journal of Humor Research', que afirma que varios encuestados se sienten con más libertad al reírse en soledad.
No siempre implica una buena salud
Aun así, la risa solitaria no siempre implica estar sano, ya que existen problemas de salud que empiezan con episodios de risa.
Según 'Pediatría Integral', la Revista Oficial de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), hay un tipo de risa patológica, no controlable, con incontinencia y cambios bruscos del estado de ánimo, que caracteriza ciertas enfermedades del sistema nervioso central, como es el caso de: tumores, esclerosis múltiple, ictus, demencias y afección de las conexiones entre el cerebro, el bulbo raquídeo y el cerebelo.
También se puede relacionar con algunas enfermedades mentales como la esquizofrenia, manía y drogadicción.
- ¿Cuándo entra en vigor la ley antitabaco? ¿Se podrá fumar este verano en las terrazas?
- La terapeuta de los Andic pidió a su ayudante buscar rutas para que Jonathan se pusiera en 'situaciones extremas al borde del precipicio', como si lo 'fueran a tirar
- Un socavón en las obras de soterramiento de Rodalies en Montcada engulle una grúa y obliga a cortar 'sine die' la R2, la R2Nord y la R11
- Cae en Barcelona una red familiar dirigida desde la cárcel que vendía pistolas, lanzacohetes y granadas al crimen organizado
- Resuelto el crimen del gas pimienta: un marido celoso mató al ingeniero y luego se suicidó
- El supereclipse pondrá a prueba la movilidad en España: se esperan 1,5 millones de desplazamientos en un solo día
- Los psicólogos advierten de que la 'terapia de confrontación' de la psicoanalista de los Andic es 'peligrosa' y 'carece de sentido': 'Es pseudociencia
- Alicia Álvarez, psicóloga, sobre la recuperación mental de Ferran Torres: 'El éxito es que la persona deje de sufrir