La ciencia revela qué significa reírse a solas en voz alta: "Más del 10% de la risa se produce en soledad"

Ver a alguien riéndose solo en público suele despertar curiosidad en el resto de las personas. Aunque, a veces, también genera incomodidad o, incluso, en ocasiones puede relacionarse como un síntoma de locura.

Sin embargo, desde la perspectiva de los psicólogos esto no es más que un comportamiento natural y común que incluso comporta efectos positivos.

La risa no es solo una conducta social

No obstante, cabe recalcar que la risa solitaria sí puede ser síntoma de problemas de salud física o mental. Por ello, la revista científica 'Discover Mental Health' realizó una investigación para descubrir si también tiene beneficios para la salud mental.

La investigación demuestra que "más del 10% de la risa se produce en soledad", por lo que no se trata solo de una conducta social.

Además, reírse se disfruta mientras se desempeña un papel importante en la mejora de la salud y del bienestar.

De esta forma, no implica nada raro ni patológico, sino que es una simple manifestación humana común que ayuda a procesar pensamientos, soltar tensiones e, incluso, potenciar la creatividad.

Modelo de Risa Solitaria

La investigación desarrolló un Modelo de Risa Solitaria (MRL, por sus siglas en inglés) que se basa en una clasificación según las condiciones en las que se produce la risa: risa solitaria completa, involuntaria pública, asistida por medios o solitaria en contexto social.

Según el modelo, la risa solitaria completa ocurre al recordar o imaginar algo sin ningún estímulo externo, y esto no se asocia con ningún problema, más bien "implica creatividad cognitiva y bienestar emocional", según el citado artículo.

La solitud se confunde con soledad

El principal motivo por el que se relaciona la risa solitaria con algún tipo de problema cognitivo o con signos de locura viene de lo que implica el término 'solitud'.

Esto quiere decir que en ocasiones se confunde con 'soledad', y es cuando se asocia con algunos aspectos negativos, como la depresión.

Sin embargo, la solitud se valora cada vez más como un espacio crucial para aliviar las presiones sociales, la autorreflexión positiva, el crecimiento y la creatividad.

Implicaciones positivas

Reírse solo sin nadie alrededor también tiene implicaciones favorables relacionadas con sentimientos de autosuficiencia, libertad, o felicidad.

Alguien que aprovecha para reírse en alto cuando es consciente de que otros no pueden oírle y que quizás en público no lo haría se asocia con una sensación de autonomía y paz interior que permite expresar las emociones sabiendo que no va a haber coacciones o ataduras emocionales.

Esta afirmación viene del artículo del 'European Journal of Humor Research', que afirma que varios encuestados se sienten con más libertad al reírse en soledad.

No siempre implica una buena salud

Aun así, la risa solitaria no siempre implica estar sano, ya que existen problemas de salud que empiezan con episodios de risa.

Según 'Pediatría Integral', la Revista Oficial de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), hay un tipo de risa patológica, no controlable, con incontinencia y cambios bruscos del estado de ánimo, que caracteriza ciertas enfermedades del sistema nervioso central, como es el caso de: tumores, esclerosis múltiple, ictus, demencias y afección de las conexiones entre el cerebro, el bulbo raquídeo y el cerebelo.

También se puede relacionar con algunas enfermedades mentales como la esquizofrenia, manía y drogadicción.