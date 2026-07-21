Alicia Álvarez, psicóloga, sobre la recuperación mental de Ferran Torres: "El éxito es que la persona deje de sufrir"

La superación, la redención, la recuperación psicológica del jugador de futbol Ferran Torres, autor del gol de la victoria de España en la final del Mundial, genera notable satisfacción en la profesión de quienes ayudaron y ayudan a este futbolista a salir del bache: los psicólogos. Más allá del caso excepcional de un jugador de élite denostado y ahora idolatrado por lograr el tanto definitivo contra Argentina, los profesionales de la Psicología tratan a diario con este tipo de malestares: "El éxito es que la persona deje de sufrir", resume Alicia Álvarez, miembro de la Sección de Psicologia Clínica del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

Este caso es el fruto de muchos años de alfabetización sobre psicología Alicia Álvarez — Doctora en Psicología e integrante de la Sección de Psicologia Clínica del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

Doctora en Psicología, Álvarez se felicita de que Torres explique su experiencia con la terapia, y haya superado lo que ha descrito como un "un pozo sin fondo" del que no sabía como salir. "Jamás me había derrumbado tanto", admite el deportista respecto a su situación psicológica en el 2023 siendo delantero del Barça. "Es el fruto de muchos años de alfabetización sobre psicología", describe esta profesional. "No es que un deportista de élite confíe en un psicólogo sino que ello habla de una realidad social que está cambiando y que, del mismo modo que alguien va al médico cuando le duele la pierna, también confía en un profesional cuando tiene un malestar emocional o psicológico".

¿El éxito es meter el gol del Mundial?

Álvarez responde con convicción que no, que el éxito es que Torres pueda haber gestionado cualquier escenario tras el partido: "El éxito también será que, pase lo que pase en la final él siga estando bien; mucha gente pierde la cabeza también después de que le pasen cosas buenas; que él tenga este apoyo psicológico hace que lo gestione mejor".

Del mismo modo que alguien va al médico cuando le duele la pierna, también confía en un profesional cuando tiene un malestar emocional Alicia Álvarez — Doctora en Psicología e integrante de la Sección de Psicologia Clínica del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

No en vano, Torres sigue acudiendo a terapia. "A un deportista de élite normalmente lo acompañan durante la mayor parte de su etapa profesional, o durante temporadas, para afrontar los retos", detalla la profesional.

Ferrán Torres durante la rúa de celebración de la Selección Española por el triunfo en el Mundial 2026, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). El combinado español se convirtió ayer en campeón del Mundial 2026 de fútbol, tras vencer por 1-0 a Argentina con gol de Ferrán Torres. FÚTBOL;CELEBRACIÓN;VICTORIA;MUNDIAL José Oliva / Europa Press 20/07/2026. Ferrán Torres;José Oliva;category_code_sho / José Oliva / Europa Press

En el caso de un acontecimiento tan excepcional como una final de un Mundial, la tarea del psicólogo es ayudar a gestionar las emociones, "tanto las buenas como las malas, porque cuando tienes a millones de personas de todo el mundo gritando tu nombre, idolatrándote, puedes sentir emociones muy desbordantes que has de poder manejar", detalla Álvarez.

Los Ferran Torres de cada día

Los profesionales de la Psicología tratan casos a diario de personas anónimas que no ganan un Mundial de futbol, pero que también se recuperan. "El éxito es que alguien con problemas en su trabajo -por un nuevo coordinador que le hace la vida imposible- y que cada vez está peor, que se pone a llorar en el coche, que tiene ganas de vomitar antes de ir a trabajar, tenga herramientas de afrontamiento. No cambiará el coordinador, pero sí la forma de vivirlo por parte del paciente para que pueda seguir yendo a trabajar".

¿Dios da la victoria a quien la merece?

Nada más acabar el partido, en sus primeras declaraciones a los medios de comunicación, el jugador valenciano atribuyó su éxito y la victoria a Dios, porque "le da las cosas al que más se las merece. El destino está escrito".

cuando tienes a millones de personas de todo el mundo gritando tu nombre, idolatrándote, puedes sentir emociones muy desbordantes Alicia Álvarez — Doctora en Psicología e integrante de la Sección de Psicologia Clínica del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

Álvarez no entra en cuestiones de fe -más allá de recordar que en vivenciás como el duelo, las creencias han demostrado ser un factor protector- pero sí advierte de que tras un esfuerzo de más de 120 minutos, al máximo nivel, en una situación de tensión emocional extraordinaria, las personas "están en shock, todavía no han asimilado la magnitud de lo que ha pasado, y por ello las primeras reacciones son de todo tipo: un jugador estaba rezando, hubo una tangana, otro se lo miraba desde fuera... Ante algo tan importante, que llevan tanto tiempo esperando, se produce un efecto catártico y a unas horas de shock en las que no eres capaz de entender la magnitud de lo sucedido".

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Probablemente, añade, las declaraciones de Torres horas o días después tengan otro contenido y contexto. Tras un primer momento en que "todo tu sistema está colapsado".