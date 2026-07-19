Xavier Estrada, psicólogo del deporte: "El éxito no es ganar. El éxito es convivir con ganar y perder"

La final del Mundial de futbol que se disputa este domingo es uno de los acontecimientos planetarios que ponen encima del escenario una cuestión esencial en el deporte y la vida: aprender a competir, a equivocarse y convivir con la frustración. Aprender también a ganar. En ambos casos hay que gestionar las emociones.

"El éxito no es ganar. El éxito es convivir con ganar y perder», afirma Xavier Estrada, psicólogo del deporte, exárbitro de Primera División y autor de 'El partido que no ves'. "Nos han enseñado que parece que solo valga ganar y, por desgracia, se gana muy poco y se pierde muchas veces".

Cuando queremos preparar a los deportistas para ganar, también debemos prepararlos para aceptar que se pueda perder Joan Vives Ribó — Psicólogo del CAR de Sant Cugat

Joan Vives Ribó, psicólogo del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, distingue entre querer ganar y sentir que es obligatorio hacerlo. "La preparación mental pasa por combinar el deseo de hacerlo bien y de ganar, no la obligación, con aceptar que todo puede pasar", explica. «Cuando queremos preparar a los deportistas para ganar, también debemos prepararlos para aceptar que se pueda perder».

No valorar solo el marcador

Beatriz Galilea, psicóloga del deporte y del rendimiento, propone no valorar únicamente el marcador. "El rendimiento depende de ti. El resultado depende también del rival y de variables externas", señala. «Se pone mucho en valor ganar y, en cambio, no se valora la actuación, que es donde podemos influir».

El rendimiento depende de ti. El resultado depende también del rival y de variables externas Beatriz Galilea — Psicóloga del deporte y del rendimiento

La forma de hablar de ello refleja este sesgo. «Decimos que alguien ha perdido el oro, cuando en realidad ha ganado la plata. Es el mejor segundo», ejemplifica Galilea. Centrarse únicamente en el primer puesto puede desmerecer toda la preparación anterior.

"He perdido" no significa "soy un fracaso"

Después de una derrota, Vives recomienda no precipitar el análisis. «Debemos darnos permiso para sentirnos mal y frustrados. Precisamente porque nos damos ese permiso, sabemos que no es el mejor momento para sacar conclusiones». Cuando disminuye la intensidad emocional, el resultado puede convertirse en información útil.

Debemos darnos permiso para sentirnos mal y frustrados Vives

Estrada habla de un duelo simbólico: "Hay una pérdida porque no se ha ganado algo que era una expectativa". Por eso defiende dejar pasar un tiempo antes de revisar los errores y pensar en los siguientes retos.

Galilea también propone revisar las palabras. «A veces no es una derrota, es un error. Si utilizamos el error, nuestra mirada también es diferente». Perder no genera aprendizaje automáticamente: hay que considerar el error como parte del juego y no como la prueba de que no somos lo bastante buenos.

Mbappé, jugador de la selección de Francia, en el partido contra España. / ALBERT PENA / EFE

En el deporte formativo, este proceso también depende de los adultos. «Los padres necesitan acompañar», afirma Galilea. Hay que dejar espacio a la frustración, pero evitar que determine la actuación futura, y hablar del esfuerzo y del rendimiento, no solo del resultado.

Aprender a ganar

«Una gran victoria infla las expectativas respecto al resultado futuro», explica Vives. Por eso hay que volver a preparar la competición desde el deseo de ganar, pero aceptando de nuevo que perder es una posibilidad.

La presión aumenta cuando aparece la idea de que hay que demostrar que el éxito no fue casual. Vives la considera una «trampa mental»: «Nos lleva a sentirnos obligados a ganar». En lugar de esperar un resultado, propone centrarse en provocarlo: «¿Qué hago yo para conseguirlo? Las propuestas deben centrarse en el proceso y en la tarea, no en las consecuencias».

Éxito y fracaso son lo mismo: información

Una victoria tampoco implica necesariamente una buena actuación. «El éxito y el fracaso deben tratarse de la misma manera: son información», defiende Vives. Un resultado favorable también puede mostrar aspectos que conviene corregir.

Después de alcanzar un objetivo perseguido durante años puede aparecer desorientación. Estrada lo formula así: «Llegas a la cima y es como: “¿Y ahora qué?”. ¿Cuál es mi motivación? ¿Has sido más feliz durante el proceso que ahora que lo has ganado?».

Llegas a la cima y es como: “¿Y ahora qué?”. ¿Cuál es mi motivación? ¿Has sido más feliz durante el proceso que ahora que lo has ganado Xavier Estrada — Psicólogo del deporte, exárbitro de Primera División y autor de 'El partido que no ves'

Saber ganar también implica no menospreciar al rival. «Nunca puedes pensar que el otro es peor que tú, porque te puedes sorprender», advierte Galilea.

Más allá del marcador

En el CAR de Sant Cugat, los deportistas deben compaginar su carrera deportiva con un proyecto formativo. Vives alerta cuando la «identidad atlética» es muy fuerte y la persona solo se reconoce como deportista. «Es muy peligroso porque, cuando el deporte termina, a veces abruptamente por una lesión, ve que no hay nada más».

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Galilea recuerda que la mayoría de los jóvenes que practican deporte no llegarán a la élite. «Lo importante no es ganar o perder. Es la progresión, mejorar cada día y esforzarse». El deporte permite aprender a decidir, cooperar y asumir consecuencias.