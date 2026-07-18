Rosa Rabbani, psicóloga: "Si quieres hacer una buena elección de pareja, más vale que busques un buen carácter y que te curres el tuyo"

En esta ocasión, en el consultorio de pareja con la psicóloga Rosa Rabbani, abordamos la consulta de una persona sobre cómo encontrar pareja. Una mujer que se separó hace ocho años tras una larga relación, explica: "He tenido cuatro relaciones más o menos serias desde entonces, he puesto ilusión, ganas, y una parte sincera de mí, pero ninguna de ellas se consolidó. Me siento profundamente frustrada, tengo la sensación de que fracaso una y otra vez. Como si hubiera algo que no estuviera haciendo bien.

-Siguiendo el hilo de lo que comenta esta mujer. ¿Al buscar pareja nos equivocamos en algo?

-Esta mujer dice que ha tenido varias relaciones. Pero si la expectativa es que de la primera persona con la que he salido ha de surgir una relación, es muy complicado. La elección de pareja es una de las decisiones más importantes que tomamos. Y las generaciones anteriores lo tenían que hacer de forma intuitiva. Hoy no hace falta usar solo la intuición, porque sabemos los pilares que sostienen cualquier relación de pareja que se quiera consolidar. Estos pilares son los que has de comprobar en el momento de irte conociendo.

Sabemos los pilares que sostienen cualquier relación de pareja que se quiera consolidar

-¿Cuáles son estos pilares?

-Uno es la capacidad de cambio. Es imprescindible que la persona que estás conociendo con vistas a una relación estable tenga capacidad de cambio. ¿Preferirías una persona no problemática pero con poca capacidad de asumir errores y esforzarse para trabajarlos, o una persona que se meta en jardines pero tenga capacidad de ver cuando se ha equivocado y tenga capacidad de mejorar?

-La segunda opción

-Pero esto se tiene que comprobar. Hay personas que lo tienen muy trabajado y otras que no, que te dirían 'yo es que soy así'.

-¿Qué otros pilares son básicos?

-Otro elemento es conocer el proyecto de vida. En la medida de las posibilidades, podemos saber cosas...

-Si querrás tener hijos o no...

-Si estarías dispuesto a vivir en otro lugar, o cómo quieres educar a tus hijos... Cuestiones importantes y que muchas veces no las pensamos. Pero si sabes que hablar del proyecto de futuro es importante, esto te hace plantear tu propio proyecto. ¿Yo qué quiero en la vida?

-¿Hay más pilares?

-Otro es el más denostado: conocer la familia del otro es importantísimo. Las personas salen de modelos familiares.

-¿Por qué es importante?

-porque te da muchas pistas para saber dónde te estás metiendo. Imagina que sales con un señor encantador que, en su casa, con sus hermanas y su madre habla de forma despectiva. Si esta persona se relaciona con su entorno cuando tiene confianza, ¿qué te hace pensar que cuando te coja confianza a ti no actuará del mismo modo?

Si es uno de los proyectos más importante de la vida, no puedes sentarte y esperar a que llegue

-No has comentado la belleza, como pilar...

-La ciencia no comenta el aspecto físico como condición, ni está ni se le espera. Evidentemente, que haya química, atracción, es básico. Si no, la historia ya ni comienza.

-En las cuatro relaciones que ha tenido la mujer que nos consulta, ella se ha implicado emocionalmente... ¿Cómo hacer que este proceso de conocimiento no te genere frustración cuando, tras ilusionarse, se genera un fracaso?

-Si sabes lo que estás buscando, vas más al grano. Si tienes claras estas ideas básicas, no es fácil comprobarlo en la primera cita, pero enseguida vas viendo cosas y no hace falta tanta interacción para conocer cuestiones importantes.

-Le estás diciendo a esta mujer que no le dedique tanto tiempo...

-Sobre todo porque la vida es corta. Ilusionarse es inevitable. Se ha de hallar un punto de equilibrio porque hay personas que llevan saliendo seis meses y todavía no saben en qué punto están...

La vida es corta. Ilusionarse es inevitable. Se ha de hallar un punto de equilibrio

-Es lo de 'vamos viendo'

-Más que el tiempo, es la mentalización, es saber qué quieres comprobar, más allá de la ilusión y la esperanza, aunque haya incertidumbre. Pero más allá de todo esto, si ves indicios, mira qué buscas. Ten estos pilares claros. Muchas veces la gente dice que debemos buscar si somos compatibles.

-Y esto es cierto?

-La compatibilidad en la relación de pareja es básica, pero se ha de ir construyendo. No hay dos personas que antes de conocerse sean compatibles.

-¿Lo de la media naranja no existe? Lo pregunto porque mucha gente lo cree, y está en muchas películas. ¿No existe?

-Diría que no. Puedes tener una idea del tipo de persona que quieres como pareja, pero que el nombre esté escrito en algún sitio... Hay mucha gente que tiene estas ideas...

Si que nos puede atraer un físico, pero gustar se basa en lo que conoces del carácter del otro

-De un romanticismo mal entendido

-El romanticismo es importante, es la dulzura, pero el romanticismo dramático...

-Además, hay gente que dice que el amor ya llegará, buscar no es la manera...

-De nuevo, insisto: si es uno de los proyectos más importante de la vida, no puedes sentarte y esperar a que llegue.

-¿Qué opinas de Tinder u otras redes para encontrar pareja?

-Cualquier forma de entrar en contacto con personas es legítima, es buena, siempre que la entiendas como una simple forma de entrar en contacto. Es muy bueno que un amigo te presente a una amiga suya. Tinder es otra forma. Pero no puedes pretender conocer a una persona a través de Tinder, hacer una elección de pareja en Tinder. Pero ni en Tinder ni de ninguna otra forma

-Porque es un proceso. La diferencia entre Tinder y un primer contacto con la amiga del amigo, es que os veis, y está la comunicación no verbal. Aunque todo el mundo ofrece también la mejor cara...

-Al principio de una relación, por mucha sinceridad, la persona se presenta con un poco de marketing, y es normal. En el irse conociendo está conocer los matices y ver qué persona hay detrás del marketing. Últimamente, la gente se queja de que en Tinder la gente pone una foto antigua. En la sociedad actual, parece que el aspecto físico es fundamental pero para una elección de pareja no es un tema importantísimo. Si no los feos no tendrían nada que hacer.

-Cierto

-Y a todos nos ha pasado que has conocido a alguien en quien ni te habías fijado porque no tiene un físico que te atraiga, pero has seguido charlando y tras varias ocasiones ya piensas que esa persona tiene algo. Muchas veces esto no tiene que ver con el físico sino con cómo son las personas.

-Ponme un ejemplo

-Juan Luis Arsuaga, antropólogo, director de Atapuerca, explicó que una amiga le contó un experimento en su clase, con sus alumnos: enseñó una orla, que es la suya, y pidió que escogieran a los más guapos. Y la elección de ella, que los conocía a todos, no coincidió. Se dio cuenta de que su elección ha sido conociendo a las personas, que eran sus compañeros. Conocer a las personas ha influido en su decisión. Arsuaga concluye: si quieres ligar, más vale que tengas un buen carácter porque sí que nos puede atraer un físico, pero gustar se basa en lo que conoces del carácter del otro.

-Es un buen consejo final

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-Si quieres hacer una buena elección de pareja, más vale que busques un buen carácter y que tu te curres tu propio carácter para ser un partidazo.