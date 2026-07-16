Sandy Martos, activista en salud mental: "Que el Mundial no eclipse lo que es más importante"

El Mundial de fútbol está en boca de prácticamente todo el mundo y, como persona bastante indiferente ante este deporte, me pregunto si es necesario que este tema sea el centro de tantas conversaciones. Sin ir más lejos, España se quema, la salud mental sigue sin ser prioritaria, el panorama político internacional da miedo y las mujeres siguen sufriendo por el hecho de serlo. Por no hablar del cambio climático, el declive de la sanidad pública, las guerras o la vulneración de derechos humanos. Hay cosas más importantes que el fútbol.

Aún así, pese a no gustarme el fútbol, veo positivamente que se hable del mundial. Sin entrar en el debate del dinero que mueve este deporte, es innegable que el fútbol genera sensación de unidad, de pertenencia a algo más grande. La selección ilusiona y emociona a pequeños y mayores, reunidos en torno a una pantalla esperando una victoria para seguir avanzando.

La selección ilusiona y emociona a pequeños y mayores, reunidos en torno a una pantalla esperando una victoria

Es época de Mundial y, como país donde el fútbol forma parte esencial de nuestra cultura, es natural que este ocupe el centro de las conversaciones. Cuando el mundial termine, volveremos a nuestras conversaciones habituales sobre el calor y las vacaciones.

No hay nada malo en hablar de cosas “superficiales" y, es más, olvidar los problemas del día a día para sumergirnos en conversaciones sobre fútbol, influencers o cualquier otro tema similar, nos permite desconectar y relajarnos.

Es necesario contar con alguna persona, o grupo de personas, con quien poder hablar de lo importante

Aun así, creo que es necesario contar con alguna persona, o grupo de personas, con quien poder hablar de lo importante. Alguien en quien confiar nuestros pensamientos más oscuros, nuestras dudas existenciales y nuestros miedos e inquietudes. Es importante que el Mundial no opaque aquello más importante, que mantengamos espacios abiertos para debates trascendentes y preguntemos a nuestros seres queridos cómo están de verdad.

¿Por qué no genera la misma respuesta social un partido que una manifestación?

Por otra parte, ¿qué dice de nosotros que nos unamos ante el fútbol y no ante las injusticias? ¿Por qué no genera la misma respuesta social un partido que una manifestación? Por cada injusticia hay un grupo de personas detrás luchando y reclamando, desde bomberos forestales pidiendo mejoras laborales y medidas preventivas hasta asociaciones feministas y sindicatos de trabajadores. Si somos capaces de unirnos para ver un partido, ¿por qué no lo hacemos para luchar por una mejor sanidad pública?

Cuando el Mundial termine, España seguirá ardiendo

No digo que debamos olvidar el fútbol y no podamos disfrutar del mundial y, de hecho, me alegra ver a tantas personas unidas y disfrutando de este evento. Sin embargo, me pregunto si no podríamos utilizar esta unidad para luchar por otras cosas. Aquellas cosas que, aunque no estén presentes en la mayoría de las conversaciones, nos preocupan a casi todos.

Noticias relacionadas

Cuando el mundial termine, España seguirá ardiendo. Podríamos aprovechar el orgullo y las camisetas de la selección para reclamar que se cuiden nuestros bosques igual que se cuida a los jugadores.