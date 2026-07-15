El responsable antisuicidios del Govern se felicita de la campaña de TMB para reducir las muertes

No solo se trata de que los datos indican una tendencia a la reducción de tentativas de suicidios en el metro de Barcelona, como avanzó este martes EL PERIÓDICO, sino que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) está extendiendo su campaña de prevención en las estaciones. Estos son dos indicadores que van de la mano del Plan de Prevención del Suicidio del Govern, el Pla PRESC, que dirige el psiquiatra Diego Palao. “Los datos del metro coinciden con los de Catalunya, en los que por tercer año consecutivo tenemos una reducción de las tasas de muerte por suicidio, coincidiendo con el Plan”, indica Palao.

“Esta acción de TMB nos parece muy importante y estamos muy alineados, tanto ellos como Ferrocarrils de la Generalitat tienen un análisis exhaustivo de los puntos calientes, hemos acordado carteles y barreras con Renfe y Adif, nosotros facilitamos el cartel para que lo coloquen, como una señal de tráfico”. Además, se han identificado 14 puentes en Catalunya, donde también el Plan prevé instalar un cartel disuasorio, en coordinación con la administración responsable de cada puente. En cada uno se ha registrado un suicidio.

Los datos, con prudencia

Palao recuerda que los datos del Metro son cuantitativamente menores, por lo que deben ser analizados con prudencia. Además, la mayoría de los intentos suicidios no se producen de este modo, con una precipitación a las vías, que en el 70% de los casos no acaba en fallecimiento pero sí en graves lesiones.

Apoyo a conductores y psiquiatras

Los conductores del Metro que sufren la tentativa de suicidio ante ellos tiene lógicamente repercusiones psicológicas que deben ser tratadas. “Es muy importante esta intervención porque quedan bastante traumatizados, hay que afrontar ese trauma para que no deje secuelas y puedan seguir con su vida”. Palao anuncia que el Plan catalán pretende sistematizar la atención a los profesionales que se enfrentan a estos casos de suicidio, "sobre todo médicos, psiquiatras y psicólogos, que son segundas víctimas porque su impacto en ellos es muy elevado”.

Un alta y un suicidio

Una de las situaciones más traumáticas para los profesionales de salud mental es la de enfrentarse al suicidio de un paciente al que se ha dado el alta. Palao explica que, afortunadamente, se trata de situaciones excepcionales pero muy dolorosas que, además, provocan que los familiares culpen al profesional de lo sucedido.

Las altas en condiciones adecuadas siempre aciertan, apunta el profesional, pero la clave es detectar “si acertamos en la prevención de la conducta suicida a medio y largo plazo, y no es así en el 70% de los casos”. Palao está estudiando una herramienta de IA para medir los factores de riesgo.

Los datos

Diecisiete personas se arrojaron a las vías de alguna de las estaciones del metro de Barcelona entre el pasado 1 de enero y el 30 de junio. De ellas, tres fallecieron atropelladas bajo el tren y 14 sobrevivieron. Estos, los del primer semestre de 2026, son los últimos datos disponibles de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), sobre una realidad que siempre ha estado más o menos presente pero de la que se ha preferido no hablar hasta hace muy poco.

TMB dio sus primeros datos al respecto en octubre de 2023, cuando EL PERIÓDICO los publicó en exclusiva. Y en septiembre pasado informó de que en los cinco años anteriores hubo 122 intentos de suicidio en el suburbano, 31 de ellos consumados.

Cómo pedir ayuda

El teléfono de emergencias de la Generalitat, el 061, dispone de un servicio interno específico, con profesionales especializados, para atender llamadas de emergencia, consulta o prevención.

La ciudad de Barcelona dispone del 900 925 555, gestionado por la Fundació Ajuda i Esperança. Desde su creación ha recibido 20.000 llamadas

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