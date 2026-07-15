Lara Ferreiro, psicóloga, sobre Lamine Yamal: "Detrás del éxito pueden aparecer ansiedad, insomnio y una dependencia extrema de la validación externa"
La experta analiza cómo la fama, el dinero y la exposición permanente están moldeando al joven futbolista en una etapa en la que su identidad aún se está definiendo
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Lara Ferreiro, psicóloga: “Los niños se vuelven más tontos con las pantallas, está científicamente demostrado”
La Roja apenas ha tenido tiempo de digerir lo que ocurrió anoche en Dallas: España está en la final del Mundial tras imponerse a Francia y el país entero vive en modo cuenta atrás.
Entre los protagonistas de esta gesta hay un nombre que se ha convertido en símbolo de la generación de la selección: Lamine Yamal.
La joven estrella del Barça celebró su 19º cumpleaños el pasado lunes, día 13, concentrado con la selección y con la mente puesta en el choque que este martes ha cambiado la historia reciente del fútbol español.
Celebración poco convencional
Su aniversario fue cualquier cosa menos una fiesta convencional de adolescente. Hubo pasillo de collejas, bromas en el vestuario y algún guiño en redes pero, sobre todo, hubo una consigna clara: el verdadero regalo de cumpleaños era ganarle a Francia y llevar a España a la final.
El propio Lamine lo dejó claro cuando compareció ante los medios en plena previa: "Presión no tengo. Juego como sé". Una declaración que retrata el personaje, pero también la exigencia emocional que sostiene su día a día.
Pero detrás de ese discurso de seguridad y confianza, hay un proceso psicológico más complejo. La psicóloga Lara Ferreiro, que ha analizado el caso Yamal y el impacto del éxito precoz, recuerda que entre los 17 y los 25 años el cerebro sigue en plena fase de construcción.
Cerebro en maduración
La corteza prefrontal -la zona que planifica, controla los impulsos y toma decisiones- está todavía madurando, lo que significa que cada partido y cada exposición pública llegan en un momento vital en el que la identidad no está del todo consolidada.
Ferreiro enmarca la experiencia de jóvenes como Lamine en el llamado síndrome de la riqueza repentina. "No es un trastorno psicológico, sino un proceso de adaptación que puede generar presión, miedo a perder el éxito...", explica a la revista 'Semana' la piscóloga Lara Ferreiro.
Según analiza, de pronto aparecen nuevas presiones, dificultades para saber en quién confiar, cambios bruscos en las relaciones personales y una autoestima demasiado pegada al rendimiento y a la aprobación externa.
"El dinero no te cambia, te magnifica"
Según explicó la psicóloga a la revista '¡Hola!' en diciembre de 2025, "el dinero actúa como un acelerador emocional, no te cambia, te magnifica", y esa frase encaja a la perfección con el caso de Yamal.
Pero la cara oculta del éxito es que pueden aparecer "ansiedad, insomnio, depresión, síndrome del impostor, ataques de pánico, dependencia de la validación externa, miedo al fracaso, trastornos de la conducta alimentaria y agotamiento extremo".
En el caso del azulgrana, el cóctel es explosivo: contratos millonarios, una fortuna que se dispara, una presencia mediática constante y la obligación de rendir al máximo mientras todavía está transitando a la llamada adultez emergente.
Escrutinio permanente
La exposición no se limita al césped: alcanza su vida familiar y sus vínculos sentimentales. Cada detalle, cada gesto, cada publicación en redes se interpreta, se comenta y se evalúa.
Ese escrutinio permanente, advierte Ferreiro, puede favorecer la aparición de hiperconciencia social: la sensación de vivir observado y juzgado a todas horas.
Poner límites
Ferreiro insiste en que tener personas que digan la verdad, que pongan límites y que no se dejen arrastrar por la euforia es clave para disfrutar la cima sin acabar atrapado por ella.
Por eso, la psicóloga defiende antídotos muy concretos: blindar espacios sin cámaras ni redes sociales y trabajar la autoestima más allá del resultado deportivo.
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