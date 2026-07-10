Un estudio identifica 30 suicidios durante el primer año posparto o tras una pérdida gestacional

El período del posparto no termina a los 42 días. Un estudio pionero del Grupo Español de Seguridad Obstétrica (GESO) ha identificado 30 mujeres fallecidas por suicidio durante el primer año después de un parto o de una pérdida gestacional de segundo o tercer trimestre en España entre 2016 y 2023. Sus autores advierten de que estas muertes pueden quedar invisibilizadas si no se registran como mortalidad materna.

La investigación, publicada en la revista Spanish Journal of Psychiatry and Mental Health, nace de una línea de trabajo de GESO para conocer mejor las causas de muerte durante el embarazo y el posparto. “En nuestro país no teníamos datos de suicidio como una causa de muerte durante el embarazo y el posparto, especialmente en el primer año posparto”, explica María del Mar Martín-Moya, ginecóloga del Hospital Universitario Poniente en el Ejido, primera autora del estudio.

Más allá de las primeras semanas

El análisis identificó que el 80% de los casos correspondía a mujeres de entre 30 y 40 años y la mitad de las muertes se produjo en los cinco primeros meses después del parto o la pérdida. La relevancia del estudio no está solo en la cifra, sino en lo que revela sobre cómo se mira el posparto. El trabajo pone el foco en los 42 días posteriores al parto, el periodo que suelen cubrir los registros oficiales. Sin embargo, la OMS también define como mortalidad materna tardía las muertes que se producen entre el día 43 y el primer año.

Otro factor de riesgo: la pérdida gestacional

Los autores advierten, además, de que la fotografía sigue siendo incompleta. El estudio no pudo incluir los suicidios durante el embarazo ni los ocurridos después de pérdidas gestacionales de menos de 22 semanas, porque no existe un registro estatal que permita vincular esos casos. “Sabemos que la pérdida gestacional, independientemente de la semana, es un factor de riesgo”, señala Martín-Moya.

Cómo registrar el suicidio

Una de las principales limitaciones está en el propio sistema de registro. En España, los certificados de defunción no recogen si una mujer estaba embarazada o había estado embarazada durante el año anterior a su muerte. Así, si una mujer muere por suicidio dos meses después de dar a luz, la causa queda registrada como suicidio, pero no vinculada necesariamente al embarazo, al parto o al posparto.

Sabemos que la pérdida gestacional, independientemente de la semana, es un factor de riesgo María del Mar Martín-Moya — Autora del estudio y ginecóloga del Hospital Universitario Poniente en el Ejido

La limitación no afecta solo al recuento, sino también a la prevención. Si el sistema no registra de forma adecuada la relación entre suicidio y embarazo reciente, tampoco puede identificar cuándo se concentra el riesgo, qué perfiles pueden necesitar más apoyo o qué recursos deberían reforzarse.

El estudio señala otras carencias. Los datos disponibles no permitieron analizar los métodos de suicidio, los antecedentes de salud mental, los factores socioeconómicos, la violencia interpersonal o el apoyo social de las mujeres fallecidas. La investigación abre una primera fotografía estatal, pero no permite reconstruir todo el contexto clínico y social de cada caso. Por eso, los autores reclaman incluir la historia de embarazo reciente en los informes de defunción.

Preguntar también por lo emocional

La mejora del registro es solo una parte del camino. Para los investigadores, los datos deben servir para reforzar la prevención e incorporar la salud mental perinatal a los planes nacionales frente al suicidio. Martín-Moya recuerda que el embarazo, el posparto y el primer año posterior al parto o a una pérdida gestacional son etapas en las que confluyen cambios físicos, emocionales, familiares y sociales, y algunas mujeres pueden necesitar más seguimiento.

La ginecóloga evita hablar de señales universales. Cada caso, insiste, debe valorarse de forma individual. Aun así, señala factores de vulnerabilidad como los antecedentes de conducta suicida o problemas de salud mental, las pérdidas gestacionales, las complicaciones perinatales, la violencia machista u otras formas de violencia y el bajo apoyo social percibido. En ese contexto, la detección pasa también por introducir preguntas concretas en la práctica clínica.

No solamente debemos indagar acerca de síntomas físicos, sino también abordar los aspectos emocionales de la mujer en este momento María del Mar Martín-Moya — Ginecóloga del Hospital Universitario Poniente en el Ejido

Martín-Moya menciona herramientas ya disponibles, como el cuestionario de Edimburgo, pero subraya la importancia de preguntar cómo está la mujer, cómo vive ese momento, si se siente triste, sola o acompañada, y qué apoyo percibe a su alrededor. Si aparecen signos de alarma, debería poder activarse una derivación a salud mental especializada.

Esa mirada debería ir más allá de la visita puerperal inmediata. “No solamente debemos indagar acerca de síntomas físicos, sino también abordar los aspectos emocionales de la mujer en este momento”, resume Martín-Moya. “A partir de estos datos, lo que tenemos que hacer es trabajar en prevención e intervención”.

Para pedir ayuda

Si tú o alguien cercano sufre ideas suicidas,

Línea de atención a la conducta suicida: 024

Teléfono de prevención del suicidio de Barcelona: 900 925 555

Chat Línea 024: https://www2.cruzroja.es/es/chat-linea024

Fundación ANAR (infancia y adolescencia): 900 20 20 10

CatSalut Respon: 061

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Emergencias: 112