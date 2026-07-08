Los psiquiátricos en la Guerra Civil, una historia de terror: "Los enfermos se mueren de hambre"

Es el resultado de la investigación del historiador Marcos Robles, con la colaboración de activistas en favor de la dignidad de las personas psiquiatrizadas. Y es un resultado contundente y que hace enmudecer: durante la Guerra Civil española, en los psiquiátricos catalanes murieron 5 mil personas. Fundamentalmente, de desnutrición, infecciones gastrointestinales y "deterioro físico extremo". La mortalidad afectó a hombres y mujeres de todas las edades y con diagnósticos diversos. Fue, concluye el historiador, un "hecho sistemático".

"Nos levantamos de la mesa como si no hubiéramos comido, el trozo de pan muy pequeño, coles una vez al día; por la mañana después de 12 horas de no haber comido, nos dan un plato lleno de agua, que de pan casi no hay nada, por más que le llamen sopa y todos los enfermos se mueren de hambre", escribía una mujer interna en el Institut Mental de Sant Andreu, en Barcelona, el 7 enero de 1939. En la carta, la mujer confiesa su amor por otro interno, además de denunciar las condiciones infrahumanas en las que viven. Seis meses después, la mujer falleció.

A la falta de alimentos se añaden unas condiciones higiénicas y sanitarias más que precarias. La documentación en Salt, por ejemplo, constata la falta absoluta de elementos higiénicos, dificultad para conseguir productos de limpieza y la clausura del pozo de la huerta por contaminación bacteriana. A ello se añade la sobrepoblación de los psiquiátricos, como consecuencia del aumento de ingresos y el traslado desde otros centros.

Los últimos de los últimos

Esta situación dramática se vivió en un contexto en el que los pacientes psiquiátricos ocupaban la última de las prioridades sociales, las familias escondían estas patologías y los centros recibían un presupuesto escaso. El informe constata diferencias entre los centros de mayor dimensión, como Sant Boi, Sant Andreu y Salt, y los que acogían a menos pacientes, en poblaciones menores, que estuvieron menos afectados por la sobrepoblación y la desorganización.

El antiguo hospital psiquiátrico femenino de Sant Boi / EFE / Arxiu històric de Sant Boi de Llobregat

La mortalidad fue tan elevada que incluso superó la de otros ámbitos como las cárceles o los centros de trabajo forzado durante el mismo período bélico. Y la causa fundamental, insiste el informe, de acuerdo con la aportación de profesionales de la medicina, es la desnutrición y sus efectos: diarreas graves, enterocolitis y un sistema inmunitario absolutamente debilitado. Fue una desnutrición progresiva e irreversible, fruto de la estancia indefinida en los psiquiátricos sin opción de salir de ellos.

A la fosa común

Además, ninguno de estos ciudadanos recibió un reconocimiento tras fallecer, ni un entierro digno. Al contrario, la mayoría fueron enterrados en fosas comunes de los cementerios. Es ahora, más de 90 años después que se certifica lo siguiente: "No fue un episodio anecdótico ni atribuible a rumores o a casos puntuales de violencia, sino un fenómeno sistemático y documentado, directamente relacionado con la falta de alimentos, las condiciones sanitarias extremas y la sobrecarga asistencial" que sufrieron los psiquiátricos catalanes.

La psiquiatría republicana

Es todavía más grave la situación si se compara con el concepto de psiquiatría que existía durante la República española, que consistía en superar el concepto de 'manicomio' cerrado e incorporar una atención más abierta y diversificada. La Generalitat intentó acoger al máximo número de enfermos para no dejar a nadie en la calle durante la guerra pero estas intenciones chocaron, después, con la falta de recursos. Hubo un intento de reorganización interna, que quedó superada por la crisis generalizada de suministros, en la que estas personas quedaron a la cola de las prioridades.

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La investigación pide que este informe sea un primer paso para la reparación histórica de los enfermos mentales, víctimas por partida doble: por el estigma y el abandono en vida, y por el olvido tras su fallecimiento, en ocasiones en condiciones infrahumanas por la malnutrición.