5 cosas que hacen que seas buen padre o madre, según la psicología: "Cómo reaccionas cuando tienes mucho trabajo..."

Ser padre o madre nunca ha sido una tarea fácil, principalmente porque nadie te prepara 100% para ello. De hecho, muchos padres conviven gran parte de sus vidas con una gran duda: ¿Soy un buen padre/madre? Ante esta situación, el psicólogo Álvaro Bilbao ha salido a explicar las cinco cosas que hacen que seas buen padre o madre.

Álvaro Bilbao es neuropsicólogo, psicoterapeuta, doctor en psicología, formador en disciplina positiva y escritor. Además, ha colaborado con la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea y el Children Center de Nueva York. También es padre de tres niños y aboga por una educación basada en la comprensión y el afecto, pero con límites y normas firmes.

En una de sus últimas publicaciones ha revelado las claves que convierten a la gente en buenos padres y madres. La información, realmente, la extrae de una investigación de Robert Epstein publicada en 2010 en 'Scientific American Mind', en la que se explica por qué algunas prácticas de crianza producen mejores resultados que otras, es decir, mejores relaciones entre padres e hijos y niños más felices, sanos y con un mejor desarrollo.

Diez prácticas de crianza

En este estudio, básicamente se compara la efectividad de diez prácticas de crianza que han recibido el visto bueno en diversos estudios científicos. También muestra cómo los expertos en crianza califican esas prácticas y analiza cuántos padres las utilizan realmente. Básicamente, compara tres aspectos: lo que aconsejan los expertos, lo que parece funcionar de verdad y lo que los padres hacen en la práctica.

Para determinar qué habilidades parentales eran las más importantes, Robert Epstein analizó datos de aproximadamente 2.000 padres que habían realizado una prueba en línea sobre habilidades parentales que él mismo desarrolló hace varios años. Además, también respondieron preguntas sobre sus hijos, enfocadas en 10 diferentes métodos de crianza.

Cultivar la curiosidad y el aprendizaje

Tal y como exponen el estudio y el propio psicólogo Álvaro Bilbao, en primer lugar eres un buen padre si "cultivas su curiosidad, les cuentas historias, cuando no sabes algo, lo buscáis juntos, y la curiosidad y el aprendizaje están vivos en tu casa".

Bilbao expone las dos siguientes características clave para ser un buen padre:" En segundo lugar, les das autonomía, les cuidas sin sobreproteger. Poco a poco les va soltando la mano, les dejas equivocarse y no solucionas todos sus problemas. También les ayudas a crecer, no haciendo todo por ellos. En tercer lugar, cuidas la relación con el otro progenitor. No hace falta ni que viváis juntos ni estar de acuerdo en todo, pero sí sabéis resolver conflictos sin atacaros ni crear tensión en casa. Cuando eso ocurre, los niños se sienten más seguros y aprenden de vosotros a resolver conflictos interpersonales".

Luego expone uno de los puntos que más menciona el estudio de Robert Epstein: "Tu gestión del estrés. Cómo reaccionas cuando tienes mucho trabajo o no te hacen caso importa. Es la habilidad que más rápido aprenden los niños de sus padres y pueden copiar tus cambios de humor e irritabilidad o aprender de ti a estar en calma, a mantener la perspectiva y a gestionar mejor sus emociones difíciles".

Gestionar el estrés y dar amor

En este sentido, el estudio expone que la gestión del estrés es fundamental para una buena crianza, al igual que lo es en todos los aspectos de la vida. En este estudio, la capacidad de los padres para controlar el estrés fue uno de los principales indicadores de la calidad de la relación con sus hijos. De hecho, el estudio muestra que los que se consideraron padres excelentes obtuvieron puntuaciones más altas en gestión del estrés que en cualquiera de las otras nueve competencias parentales.

El último punto y el que parece más obvio es cuando "les demuestras amor, es decir, eres un padre cálido y afectuoso. Les abrazas y les escuchas sin mirar la pantalla". El estudio confirma que su hallazgo más importante es que la mayoría de los padres creen que lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es brindarles mucho amor y afecto. Los expertos del estudio también coincidieron con esta afirmación.