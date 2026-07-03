Rafa Guerrero, psicólogo, sobre los traumas invisibles: "Más que centrarnos en el síntoma, deberíamos centrarnos en lo que pasó"

Algunas veces, el malestar emocional no se muestra en las personas de forma evidente ni responde a una causa clara, sino que tiene sus raíces en experiencias pasadas que han dejado huellas profundas.

En este contexto, el psicólogo Rafa Guerrero llama la atención sobre los llamados traumas invisibles, aquellos que no siempre se identifican fácilmente, pero que condicionan la forma en que las personas sienten, piensan y se relacionan.

Entender lo ocurrido

Su planteamiento invita a ir más allá de los síntomas y a poner el foco en la historia personal, defendiendo que comprender lo que ocurrió es clave para abordar el sufrimiento de manera más completa y humana.

Rafa Guerrero es licenciado en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid, además de doctor en Educación. Cuenta con experiencia en psicología educativa, TDAH, trastornos del aprendizaje y problemas de conducta. También está especializado en psicoterapia breve con niños y adolescentes, así como en el ámbito clínico y la intervención en trauma.

Traumas de la infancia ocultos

Como está especializado en adolescentes y niños, este psicólogo explica en el pódcast 'be levels' que los adultos arrastran comportamientos y su forma de ser por lo que les pasó cuando eran niños. De hecho, en muchos casos se sienten insuficientes, sienten que no son atractivos o inteligentes y tienen una opinión muy baja de ellos mismos.

Para empezar, responde a la pregunta de cuáles son los traumas invisibles más comunes en adultos debido a su infancia: "Pues te encuentras con adultos que no confían en sí mismos, que tienen la autoestima baja, mucha ansiedad, mucho estrés, dificultades para vincular, dificultades para encontrar pareja o para mantenerla, dificultades para dormir, insomnio, con pesadillas, con terrores nocturnos o con flashbacks".

Problemas de conducta y de comida

Además, confiesa que esto puede derivar en peores situaciones: "Problemas que se pueden manifestar hasta incluso también en la conducta o problemas que se pueden manifestar a la hora de comer. Muchos se meten atracones porque no son capaces de gestionar su ansiedad o su ansiedad la gestionan mediante la comida".

También comenta el punto clave de estos traumas invisibles vividos en el pasado: "Me parece muy importante que, más que centrarnos en lo que es el síntoma, en lo que te pasa, deberíamos centrarnos en lo que pasó. Pero bueno, la infancia determina, bueno, la infancia influye mucho. De hecho, la mayoría de los estudios llegan a la conclusión de que el apego que tenemos cuando somos chiquitines, en cuatro de cada cinco casos, es el apego que vamos a tener cuando somos mayores. Ese es el idioma que hemos aprendido".

Mirar al pasado para tratar el presente emocional

En definitiva, la reflexión de Rafa Guerrero pone sobre la mesa la importancia de mirar hacia el pasado para entender el presente emocional de muchas personas. Lejos de ser episodios aislados, estos traumas invisibles pueden moldear la autoestima, las relaciones y la forma de afrontar la vida en la edad adulta.

Por ello, su mensaje insiste en la necesidad de un enfoque más profundo y comprensivo en la psicología, que no se limite a aliviar los síntomas, sino que ayude a identificar y sanar las experiencias que los originaron, promoviendo así un bienestar más sólido y duradero.