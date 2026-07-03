Mercè Torrentallé, activista en primera persona: "¿Quién educa mientras miramos las pantallas?"

Hoy escribo desde la tristeza, pero también desde la responsabilidad. Escribo como abuela y como ciudadana que se pregunta en qué mundo vivimos y qué mundo estamos construyendo para nuestros nietos. Como tantas otras tardes, he salido al balcón a tomar un café rodeada de mis plantas. Desde allí se ve el parque infantil del barrio. A menudo lo miro pensando en mi nieta, imaginándola jugando, riendo y compartiendo aquel espacio con otros niños. Hoy, sin embargo, la imagen me ha impactado profundamente.

¿Estamos educando realmente en valores? ¿Por qué decimos que son importantes si después no los practicamos?

He observado actitudes entre criaturas muy jóvenes que denotaban una falta absoluta de respeto, de límites y de conciencia del otro. Conductas claramente inapropiadas, normalizadas, ejercidas sin freno ni consecuencia. Y yo, desde el cuarto piso, me he sentido rabiosa e impotente. Con la sensación de tener que elegir entre gritar sin saber a quién, o callar y aceptar que quizá, algún día, mi nieta convivirá con esta realidad como si fuera inevitable.

¿Dónde están los adultos?

La pregunta ha surgido sola: ¿dónde están los adultos? Y la respuesta era visible en el mismo parque. Padres y madres presentes físicamente, pero ausentes emocionalmente. Miradas fijas en el teléfono móvil, desconectadas del entorno, de sus hijos, de lo que estaba pasando a pocos metros. Estaban allí, sí, pero ¿realmente estaban?

Nos preocupamos de que nuestros hijos tengan los mejores juguetes, la mejor ropa, los mejores parques. Pero, cuando compartimos tiempo con ellos, ¿qué valores les transmitimos? ¿Qué les enseñamos sobre el respeto, la ética, la convivencia y los límites? Exigir derechos implica asumir obligaciones, y la primera debería ser el respeto a uno mismo y a los demás.

Ser madre, padre o abuela va mucho más allá de proveer. Es educar para la vida

Ser madre, padre o abuela va mucho más allá de proveer. Es educar para la vida. Y eso no se enseña solo con palabras, sino sobre todo con el ejemplo. Si queremos que las criaturas hagan un buen uso de los espacios públicos y de las tecnologías, quizá deberíamos empezar preguntándonos qué uso hacemos nosotros.

He tenido ganas de bajar al parque y gritar. Pero ¿a quién? ¿A los niños, a los adultos o también a mí misma? Porque educar es una responsabilidad colectiva. Y quizá lo que necesitamos, antes de gritar, es detenernos y hacernos preguntas incómodas pero necesarias: ¿Cuándo empieza la educación emocional? ¿Estamos educando realmente en valores? ¿Por qué decimos que son importantes si después no los practicamos?

El futuro no se construye solo. En nuestras manos está construirlo, o abandonarlo, cada tarde, en cada parque, con cada gesto.

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