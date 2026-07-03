Los psicólogos coinciden: escribir a mano las fechas ayuda a recordarlas mejor

Hace unos años, las fechas para citas médicas, reuniones de trabajo, exámenes o cumpleaños se anotaban a mano en calendarios, tanto de bolsillo como de pared. Pero con la llegada de los teléfonos inteligentes este hábito ha cambiado y se ha digitalizado. Hoy en día hay centenares de aplicaciones que almacenan fechas, envían recordatorios y sicnronizan información entre dispositivos.

Este cambio tecnológico también ha transformado la forma en que las personas utilizan su memoria. Psicólogos de la University College de Londres o de la Universidad de Waterloo hablan de un fenómeno conocido como externalización cognitiva, es decir, el hábito de delegar cada vez más funciones mentales a herramientas digitales en lugar de recordarlas por nosotros mismos.

Una persona consultando su calendario en un ordenador. / Archivo

Mayor implicación cognitiva

Además, un artículo publicado en la revista 'Frontiers in Psychology' asegura que el abandono progresivo de la escritura manual puede tener consecuencias en la manera en como procesamos y retenemos la información. Los investigadores han podido comprobar que escribir a mano favorece una codificación más profunda de la información, ya que exige una mayor implicación cognitiva que teclear en un móvil u ordenador.

Por su parte, la Universidad de Tokio publicó un estudio en el cual comparó personas que registraban información en cuadernos de papel con otras que utilizaban 'tablets' o teléfonos móviles. Los resultado de la investigación mostraron que aquellos que escribían en papel recordaban los datos con mayor rapidez y activaban de forma más intensa regiones cerebrales relacionadas con la memoria. De esta forma, los investigadores concluyeron que la experiencia de escribir a mano proporciona referencias espaciales y sensoriales que ayudan al cerebro a organizar mejor la información.

Un proceso más complejo

La psicología cognitiva, por otro lado, explica este fenómeno por el propio proceso de escritura, ya que anotar una cita en una agenda no consiste únicamente en copiar datos, sino que implica una lectura de la información, para luego interpretarla y decidir dónde colocarla.

La revista 'Frontiers in Behavioral Neuroscience' sostiene que esta combinación de acciones favorece la consolidación de los recuerdos y mejora su recuperación posterior.

Además, la escritura manual activa redes neuronales relacionadas con el aprendizaje, la atención y la organización de la información de forma más compleja que las producidas durante la mecanografía, según una investigación de la Universidad de Noruega de Ciencia y Tecnología.

¿Debemos abandonar los calendarios digitales?

Más allá de la memoria, otros expertos de la Universidad de Baylor (Texas, Estados Unidos) señalan que los usuarios que escriben en calendarios de papel suelen desarollar una visión más global de sus compromisos y objetivos, hecho que puede contribuir a una mejor organización personal y al cumplimiento de tareas a largo plazo.

Un calendario de pared. / RICARD CUGAT / Bcn

Sin embargo, los psicólogos tampoco proponen abandonar completamente las herramientas digitales. Los calendarios electrónicos ofrecen beneficios, como la posibilidad de recibir recordatorios, compartir eventos o acceder a la información desde cualquier lugar.

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Por ello, y a pesar de que la sociedad es cada vez más dependiente de las pantallas, los expertos apuntan que escribir a mano sigue siendo una forma eficaz para reforzar la memoria, la atención y la planificación cotidiana, a pesar de las evidentes ventajas de la tecnología.