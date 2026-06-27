Rosa Rabbani, psicóloga: "La inercia es una razón para generar una ruptura de pareja"

En esta ocasión, nos escribe un hombre explicando lo siguiente: "Hace tiempo que mi relación no está bien, nos queremos o, al menos, yo siento que todavía hay afecto, pero también hay mucho cansancio, discusiones repetidas y una sensación constante de estar intentando salvar una cosa que quizás ya no se puede salvar. Lo que más me cuesta es saber cuándo se debe seguir luchando y cuando se tiene que aceptar que se ha acabado. No quiero rendirme de forma impulsiva pero tampoco quedarme atrapado en una relación que ya no nos hace bien".

-Rosa, esta persona nos pone sobre la mesa una cuestión crucial para muchas parejas: No estoy bien en mi relación pero no sé si es suficiente para dejarlo, he de aceptar que ya no era como antes... ¿Cómo decidir separarnos o no de nuestra pareja?

-El criterio principal es el de haber hecho muchas cosas para sostener la relación y hacerla crecer. Y si todo esto no ha funcionado, planteemos una ruptura. Nos vienen a la consulta parejas porque quieren que les ayude a separarse. Perdona, mi trabajo no es ayudar a separar a las personas. Quizás debéis llamar a un abogado, no a un psicólogo. Mi tarea consiste en acompañarlas a seguir juntas, pero satisfechas, contentas.

-Pero pongámonos en la situación en que los dos han hecho todo lo posible, ven que la cosa no será como era, pero hay una inercia, ternura, hijos, trabajos, un cierto bienestar... Y deciden seguir. ¿Qué opinas?

-Que la inercia es una razón para generar una ruptura. Si hay una monotonía, o que nos hemos acostumbrado, mira qué puedes hacer.

-O sea, no nos conformemos

-Con la inercia y con tantas otras cosas, nos lo podemos trabajar. Las cosas no cambian solas. Cuando vienen las parejas, la primera pregunta que hacemos los psicólogos es, en nuestra jerga, las soluciones intentadas. ¿Qué habéis intentado para solucionar lo que os pasa y que os ha llevado a la conclusión de que debéis separaros? La gran mayoría...

-No han hecho nada...

-No han hecho absolutamente nada, se quedan calladas, intentando repasar qué han hecho. Y entre las que responden, lo que plantean es escandalosamente insuficiente. ¿Es o no es un proyecto importante o no? ¿Cómo quieres que funcione, sin hacer ningún esfuerzo?

¿Es o no es un proyecto importante o no? ¿Cómo quieres que funcione, sin hacer ningún esfuerzo?

-¿Otro ingrediente indicativo de una posible ruptura, además de la inercia, puede ser un problema en las relaciones sexuales?

-En el discurso de las parejas, la sexualidad es un tema que creo que es más importante de lo que después, en la práctica, resulta ser. Hay una cuestión mucho más importante: que uno de los dos tiene la capacidad de hablar e intentar solucionar las cosas, y el otro a veces no quiere ni oír hablar, o habla pero esto no se traduce en cambios. Esto es esencial: si llevas media vida intentando solucionar un problema y habéis hablado, y habéis vuelto a hablar, y no hay manera de que la otra persona reaccione y dé un paso adelante, esto es determinante.

-En el bolero "Nosotros" hay un argumento de uno a otro para romper, pese al "romance tan divino", que "por tu bien te digo adiós". ¿Esto puede pasar?

-Es un amor precioso, el que nos gusta, de que "te quiero, te adoro"... Cuidado con los discursos de este tipo. Me sabe mal cargarme la canción pero dónde se ha visto que una cosa tan maravillosa, unilateralmente decido que debemos dejarla por tu bien.

Hay una cuestión importante para la ruptura: que uno de los dos tiene la capacidad de intentar solucionar las cosas y el otro no quiere ni oír hablar

-Pero esto pasa... ¿Y cómo se siente el otro?

-Pues fatal, porque si una ruptura ya genera una impotencia, imagínate la impotencia que genera que alguien decida algo tan importante y que, encima, te diga que lo hace por ti. Que decide por ti. Oye, yo tengo mi voluntad y ya decidiré yo por mí.

-Normalmente, esto de dejarlo por tu bien es una excusa

-Es un eufemismo

-Para no decir 'no te aguanto más'

-No te creas, hay personas que entran en un espacio gris y se plantean que no son suficientes para esta familia, que son suficientemente buenas, que no lo están haciendo bien, esta persona se merece una pareja mejor...

-El amor se puede acabar, esto también se puede decir, tal cual, ¿no?

-No hay ningún pacto humano que sea irreversible. Pero el amor no se acaba porque sí, se acaba porque pasan cosas. Si has iniciado una relación con ilusión, con esperanza, te lo has currado, lo has consolidado, de repente no te levantas un día y se ha acabado el amor. Parece que sí, porque hay muchas interferencias que a mucha gente le hace creer que se acabó el amor.

-Pero no tiene lógica psicológicamente...

-Lo que tiene lógica es que si un proyecto para ti es importante, debes esforzarte. Si un hijo tuyo tiene una enfermedad grave, y el médico dice que no se puede salvar, tras una sola prueba, lo que querrías es que el médico se deje la piel con lo posible e imposible. Pues si tu relación de pareja es importante, vale la pena esforzarse. Y el criterio de cuándo no hay nada que hacer es el de haber hecho todo lo posible y no hay manera por una razón u otra.

No hay ningún pacto humano que sea irreversible. Pero el amor no se acaba porque sí, se acaba porque pasan cosas

-Una vez decidido acabar, cómo llevarlo a la práctica. Un conocido me preguntaba: "¿Cuándo hacer efectivo el final, cuando no hay ningún acontecimiento traumático y vas aguantando y aguantando?"

-Cuando la decisión es compartida, no es tan complicado, lo hablamos, lo pactas, tiene su punto de dificultad porque es un cambio de etapa. Pero la parte complicadísima es cuando uno de los dos cree que se ha hecho todo lo posible pero cree que se ha acabado, y, en cambio, la otra persona no, quiere seguir manteniendo la relación. A la consulta llega una pareja, explican sus dificultades... Y en unos minutos me doy cuenta de que uno de los dos ya no está conectado a la relación, y esto acostumbra a pasar cuando la persona que se ha desconectado lleva años sufriendo, quizás ha pedido ayuda, y en un momento ha empezado a hacer su duelo porque se desconectó emocionalmente de la relación. Y si tu no has intentado aclarar el problema, y hacerlo mutuamente...

-El otro se lo encuentra de repente

-Y dice 'qué ha pasado, acabamos de llegar de vacaciones, llevamos años juntos...' Esto es muy difícil de digerir por ambas partes. Para el otro, que se queda parado y no entiende nada. Y para el que quiere marcharse, que va con su pareja a la consulta, a la que ha amado tanto pero ahora ya no, porque no quiere dejarla sola, quiere dejarla en buenas manos. Y el mensaje que me trasladan implícitamente es 'cuídala, que yo ya no puedo, yo tengo que irme'.

La parte complicadísima es cuando uno de los dos cree que se ha acabado, y, en cambio, la otra persona quiere seguir la relación

-¿En estos procesos de separación, a veces hace falta un acompañamiento profesional?

-Sí, acostumbra a facilitar las cosas, dentro de la dificultad. Los profesionales estamos habituados a tratar estos temas y las personas no saben cómo va este proceso. Acompañarlas para concretar el cierre.

-El duelo es más fácil si, como decías, has hecho todo lo posible, ¿o no?

Noticias relacionadas

-Yo diría que sí, pero hay mucha gente que tienen tan poca conciencia de que la relación pareja ha de trabajarse cada día, que un día llegan a la conclusión de que se tienen que separar y no tienen ningún dolor de conciencia por no haber hecho nada. Damos tan por supuesto que una relación cuando se inicia algún día se acabará, que lo normalizamos.