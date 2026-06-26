Alfredo Rodríguez, psicólogo: "Cada noche por encima de los 30 grados reduce unos catorce minutos de sueño"

En su ensayo "Dormir para vivir", el psicólogo experto en sueño Alfredo Rodríguez, no puede ser más claro: "El cuerpo necesita enfriarse para rendirse al descanso. Al caer la noche, la temperatura corporal desciende unos grados; es el gesto fisiológico que abre la puerta al sueño profundo. Pero cuando el entorno no se enfría, ese mecanismo se bloquea. El planeta caliente no deja dormir a los cuerpos que habitan en él".

En el texto, este experto recuerda que en los últimos 50 años el verano se ha ido extendiendo casi un mes, y no solo se elevan las temperaturas diurnas, lógicamente. El resultado es que se desdibuja el descenso térmico que marca la diferencia entre vigilia y descanso.

Las ciudades son especialmente dañinas en este aspecto. "La ciudad no duerme porque no consigue enfriarse", describe el psicólogo. Cuando la temperatura ambiental no baja de 25 grados, el cuerpo no logra enfriarse lo suficiente para lograr un sueño profundo. Las noches tropicales se han triplicado en España desde los años ochenta.

Dormir bien, en el fondo, es un privilegio ambiental Alfredo Rodríguez Muñoz — Catedrático de Psicología en la Universidad Complutense

Los catorce minutos de sueño que se pierden a estas temperaturas son fruto de un estudio con datos de siete millones de noches. Catorce minutos puede parecer poco pero es "un déficit invisible que desgasta la salud, el ánimo y la atención". Y si sigue la tendencia, se pueden perder entre cincuenta y setenta horas por persona y año. Horas de sueño.

No afecta a todos por igual

Los que salen peor parados de esta situación son las personas mayores, las mujeres más que los hombres y los países de menor renta. "En las ciudades, esta desigualdad se amplifica: los barrios densos y sin vegetación, donde el aire apenas circula y el asfalto retiene el calor, registran las peores noches de sueño". Quien dispone de aire acondicionado recupera minutos de descanso. "Los demás solo pueden abrir la ventana y esperar. Dormir fresco se ha vuelto un privilegio climático", apunta el experto.

No es solo no dormir

Rodríguez detalla que no solo se trata de no poder dormir, sino también de problemas como la apnea: "durante el sueño, la garganta se relaja; si además el ambiente está caliente, los músculos pierden tono, la respiración se vuelve inestable y aparecen pequeñas pausas que interrumpen el descanso. Además, "la exposición repetida a calor nocturno eleva la frecuencia cardíaca y la presión arterial, reduce la fase de sueño profundo y aumenta el riesgo de infarto, sobre todo en mayores y enfermos crónicos. Las noches que no enfrían no solo nos roban descanso; también nos restan salud".

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La importancia de dormir bien

Este experto, como tantos otros, no deja de subrayar la importancia de dormir bien y lo mal que se duerme en la actualidad por diversos motivos. "Un cerebro sin descanso es un copiloto pésimo: emocionalmente volátil y cognitivamente torpe", alerta. Y concluye: "Las condiciones que favorecen el sueño —silencio, os­curidad, temperatura estable, aire limpio— son también las que describen un entorno habitable. Dormir bien, en el fondo, es un privilegio ambiental".