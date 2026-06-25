Un estudio halla cambios moleculares en pacientes con depresión tras recibir psicoterapia

Uno de los principales objetivos en el tratamiento de los problemas de salud mental es la obtención de evidencias sobre si los tratamientos funcionan y en qué medida lo hace, de cara a poder personalizar al máximo la tarea de recuperación de los pacientes. Es por ello que poder analizar los efectos de las terapias en el cerebro es crucial. Y esto es lo que ha determinado, precisamente, un estudio en el que están implicadas diversos organismos catalanes y que ha obtenido datos notables sobre los efectos de las terapias psicológicas.

En concreto, la investigación ha analizado en el plasma sanguíneo los efectos de sesiones psicoterapéuticas de 22 pacientes. Tras estas muestras, se ha podido constatar que esta terapia (la que llevan a cabo los psicólogos), genera cambios en los microARN, pequeñas moléculas de ARN.

Esta investigación, dirigida por la psicóloga experta en depresión Maria Portella, -junto a la doctora Analia Bortolozzi, Lluís Miquel-Rio y Muriel Vicent-Gil- es el fruto de una colaboración entre el Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB) y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y el Hospital de Sant Pau. Los resultados confirman, en definitiva, que este trabajo terapéutico (el que se lleva a cabo para modificar pautas de comportamiento y pensamientos) genera efectos medibles no solo en términos emocionales sino también en las moléculas.

El resultado es el fruto de una investigación con personas con depresión mayor tratadas en Sant Pau y ha sido publicado en la revista Scientific Reports. Entre sus conclusiones destaca que "los hallazgos de este estudio exploratorio tienen implicaciones traslacionales directas, ya que abordan la necesidad crítica de biomarcadores objetivos en psiquiatría", y el hecho de notar cambios en los análisis en sangre en los miARN "los convierten en candidatos ideales" para hacer un seguimiento de los tratamientos a cada paciente y hacer "dianas terapéuticas". Con todo, también el estudio tiene limitaciones, como la poca cantidad de pacientes analizados y el desequilibrio entre los grupos de estudio

La psicoterapia como herramienta

El trabajo sirve también para constatar que los pacientes con depresión mayor responden a psicoterapias como la mediación cognitiva -para recuperar la memoria y la atención- y la psicoeducación -con la que se ayuda al paciente a conocer el trastorno para afrontar mejor la recuperación.

Dos psicoterapias, dos resultados

Las dos estrategias de psicoterapia han logrado modificaciones. La mediación cognitiva logra, según se detecta en análisis de sangre, cambios en el microARN responsable de regular cuestiones determinantes para superar la depresión: la neuroplasticidad y la transmisión sináptica. Es decir, que se logran "mejoras en el rendimiento cogntivo de los pacientes", según explica Portella, investigadora de Sant Pau. Y la psicoeducación genera también cambios moleculares relacionados con la resiliencia ante el estrés.

La plasticidad cerebral disminuida es una de las hipótesis sobre las posibles causas del trastorno depresivo. Por ello, los autores subrayan que los tratamientos con antidepresivos y terapias como la cognitivo-conductual y la terapia electroconvulsiva se dirigen a incrementar la plasticidad de los pacientes. "Monitorizar los cambios moleculares en el cerebro humano vivo sigue siendo un desafío importante", subrayan. De ahí la importancia de marcadores como el del plasma sanguíneo.

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Portella se pregunta si estos cambios moleculares "son la causa de la mejora" o, al revés, son la consecuencia de la tarea de los psicoterapeutas, por lo que los investigadores esperan poder llevar a cabo estudios con una mayor cantidad de pacientes.