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Los investigadores coinciden sobre las personas más inteligentes: prefieren la soledad, son autocríticas y disfrutan de los desafíos

Algunos comportamientos pueden indicar que alguien tiene altas capacidades

Carlos Burguera, graduado en Medicina con 21 años: "Muchas personas con altas capacidades nunca llegan a brillar porque su potencial pasa desapercibido y no se incentiva"

Una mujer escribe en una pizarra fórmulas matemáticas.

Una mujer escribe en una pizarra fórmulas matemáticas. / EPC

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Irina Calvo Serra

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¿Por qué algunas personas disfrutan más del silencio que de una conversación superficial? ¿Por qué hay personas que pese a estar rodeadas de grandes colectivos prefieren disfrutar de su soledad? Todo aquello que a menudo se interpreta como una excentricidad, en realidad son rasgos distintivos peculiares que esconden en el interior una capacidad intelectual superior.

Las personas con un alto coeficiente intelectual (CI) suelen destacar por su capacidad para resolver problemas complejos, procesar información de manera rápida y encontrar soluciones creativas a situaciones desafiantes. Sin embargo, más allá de esta capacidad lógica y analítica, el comportamiento y los hábitos también pueden diferir notablemente del resto.

Durante años, el concepto de inteligencia ha estado fuertemente asociado a ámbitos académicos, de memoria o de habilidad lógica. No obstante, la realidad es otra, gracias a diversos estudios que han empezado a romper esta ideología, podemos observar no lo que las personas inteligentes dicen o resuelven, sino los rasgos que las caracterizan.

Investigadores como Norman Li, de la Singapore Management University, y Satoshi Kanazawa, de la London School of Economics, han identificado toda una serie de hábitos que suelen ser comunes en personas con un nivel de inteligencia superior.

El placer de estar solos

Uno de estos hábitos destacados es la predilección por la soledad. A diferencia de la mayoría, las personas con altas capacidades intelectuales encuentran placer en pasar tiempo solas, utilizando estos momentos para la introspección o el desarrollo personal.

Prefieren alejarse de las multitudes y las interacciones sociales constantes, ya que estas pueden resultar abrumadoras o incluso poco estimulantes.

Además, estas personas tienden a ser desordenadas. A primera vista, este hábito podría interpretarse como una clara señal de desorganización, pero en realidad el caos externo parece alimentar su creatividad.

Un ambiente desordenado, lleno de estímulos y de elementos dispares, parece inspirar nuevas ideas y conexiones entre conceptos, que pueden resultar innovadoras.

Más autocrítica

Otro rasgo distintivo es la autocrítica. La capacidad individual de evaluar y analizar de manera objetiva los propios comportamientos, pensamientos, decisiones u obras. Las personas con una notable inteligencia superior son conscientes de sus limitaciones y errores, a diferencia de quienes sobreestiman sus habilidades.

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Por otra parte, cabe destacar que disfrutan de los desafíos, encontrando en ellos una oportunidad para superarse y probar nuevas habilidades, lo que demuestra una tendencia natural hacia el crecimiento continuo y la autoexigencia. Finalmente, dos características más de este tipo de personas que suelen malinterpretarse son su tendencia a quedarse despiertas hasta tarde y su hábito de hablar solas.

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