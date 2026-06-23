Dolors Liria, nueva decana de los psicólogos: "Debemos duplicar la oferta de profesionales"

La falta de recursos, de profesionales, es uno de los principales lastres de la salud mental en Catalunya, con una tasa de psicólogos por 100 mil habitantes 8 muy por debajo de la media de la UE (9 en Catalunya, 18 en la media comunitaria). De eso son especialmente conscientes los profesionales de la psicología, y su nueva decana, Dolors Liria, pide triplicar la plantilla para afrontar retos como el de los menores o el de la falta de continuidad de las consultas psicológicas en la red sanitaria pública.

"Como mínimo deberíamos duplicar la oferta, sobre todo de especialistas -afirma Liria- y es imprescindible aumentar la presencia de los psicólogos generales sanitarios, porque hacen una función de nexo con los servicios comunitarios". Liria subraya, respecto a esta colaboración entre profesionales, que no todos los problemas pasan por la salud mental sino que tienen que ver con determinantes sociales.

Liria cree que el Govern está satisfecho con la incorporación de psicólogos en los ambulatorios, bajo el nombre de REBEC, Referentes de Bienestar Emocional. Con todo, esta es una figura que tiene una incidencia limitada en cuanto a horas de dedicación en cada centro de atención primaria. De hecho, actualmente solo trabajan en los ambulatorios unos 370 psicólogos. Liria insiste en que esta incorporación es determinante porque permite trabajar con cuestiones "que no se arreglan con una pastilla". Esta presencia de psicólogos en los ambulatorios es minoritaria en la profesión, dado que más del 70% de los colegiados ejercen en un despacho privado.

El problema de fondo, también, es la falta de especialidades reguladas en la profesión. Una ausencia "flagrante", según Liria, es la de la especialización en población infantil y juvenil. También reclama regular la psicología forense. En cuanto al ritmo de las administraciones para llevar a cabo estos cambios, Liria explica que "los ritmos políticos siempre son más lentos de lo que nos gustaría, hay mucha reunión, y a veces hay parálisis por el análisis, pero sí notamos movimiento, todo el mundo está más concienciado".

Impotentes ante el intrusismo

Mientras la falta de profesionales y la inexistencia de especialidades sigue siendo una cuestión de fondo irresuelta, Liria se lamenta de la "impotencia" que genera el intrusismo en la profesión. "No podemos controlar todo lo que se dice en TikTok e Instagram", relata, mientras admite que estas publicaciones generan "recomendaciones a veces muy arriesgadas para la salud". Liria pide hacer pedagogía y sensibilización social respecto a la importancia de no atender a estas ofertas "que pueden decir verdaderas barbaridades muy peligrosas". El Col·legi Oficial ha hecho campañas mediáticas al respecto y está mejorando el directorio profesional para hacerlo más accesible a la ciudadanía y evitar así la tentación de acudir al intrusismo.

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Por otra parte, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya va a crear un Observatorio Social sobre Inteligencia Artificial y Salud Mental "para liderar espacios de pensamiento y reflexión y estar en las tomas de decisiones que afectan a la ciudadanía en relación con la salud mental".