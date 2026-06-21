Catalunya reduce un 7% el consumo de ansiolíticos

Catalunya y el conjunto de España están a la cabeza en consumo de ansiolíticos. Las llamadas popularmente 'benzos', en el lenguaje sanitario (benzodiacepinas, medicamentos para tratar episodios de ansiedad) son de uso tan común que se convierten, también, en una herramienta fácil para muchos jóvenes con ganas de drogarse, desconectar o, en otras ocasiones, que necesitan bajar el efecto de otras drogas. Sin embargo, y según datos a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el último año, Catalunya ha reducido en un 7% el consumo de ansiolíticos. Es cierto que los antidepresivos repuntan ligeramente, así como los psicoestimulantes. Pero los expertos ven en la disminución de ansiolíticos un cambio positivo.

La nueva decana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Dolors Liria, se felicita por este descenso y lo atribuye al efecto de la introducción de psicólogos en los ambulatorios, los llamados REBEC (Referentes de Bienestar Emocional Comunitario) en los últimos años. "La función de estos profesionales, precisamente, es la de acompañar el malestar, los casos que no son trastornos mentales sino reacciones a situaciones de la vida, ante las que los médicos a menudo prescriben un ansiolítico porque no tienen otra salida. Ahora pueden derivar al paciente al REBEC, que trabaja con grupos de apoyo y también con terapia comunitaria", explica.

El sufrimiento forma parte de la vida y ayuda al crecimiento Dolors Liria — Degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

Liria advierte de que, entre otros efectos, los ansiolíticos "trasladan a la persona la sensación de estar enferma". También detalla cómo en muchas ocasiones es el propio paciente el que acude a la consulta con la voluntad de recibir un ansiolítico, algo que cada vez pasa menos. "Hay más conciencia y conocimiento de la utilidad de la psicoterapia" en salud mental, y se conocen los efectos positivos de este tipo de recuperación.

Dolors Liria ve, en cierto sentido, normal que la ciudadanía crea en la pastilla. "A nadie le gusta sufrir, pero debemos entender qué es un malestar reactivo a una situación de la vida. El sufrimiento forma parte de la vida y ayuda al crecimiento", subraya.

Más conciencia sobre los efectos adversos

Mercè Madre, coordinadora de consultas externas de la Unidad de Conductas Adictivas del Hospital de Sant Pau, atribuye esta buena noticia a "una mayor conciencia de que la pastilla no ha de ser la primera solución, y menos las benzodiacepinas, por los riesgos que comporta".

En concreto, esta profesional recuerda que entre las consecuencias de un mal uso están la tolerancia al medicamento o la adicción. "Hay una mayor responsabilidad sobre el hecho de que producen dependencia, sobre todo física", describe. Y en los centros de atención primaria ha funcionado, añade, una determinación a la hora de prescribirlas de forma adecuada: "Se han reforzado mucho las recomendaciones para limitar su uso y los programas de desprescripción, sobre todo para el tratamiento de la ansiedad, el insomnio y la depresión. Las benzodiacepinas, destaca la experta, "no han de ser la primera línea de tratamiento, sino que se deben intentar intervenciones psicológicas, de higiene del sueño en el caso del insomnio y de prescripción de antidepresivos si el cuadro es de ansiedad o depresión".

Hay una mayor responsabilidad sobre el hecho de que producen dependencia, sobre todo física Mercè Madre — Coordinadora de consultas externas de la Unidad de Conductas Adictivas del Hospital de Sant Pau

En este mismo sentido, según expertos como el psiquiatra Diego Palao, responsable del Pla PRESC de prevención del suicidio de la Generalitat, la estrategia de la desmedicalización está empezando a dar frutos, junto a figuras como la de los REBEC, para aportar un tratamiento más basado en la psicoterapia que en las pastillas.

Crecen los hipnosedantes entre los jóvenes

El reverso de estos datos es la información que ofrece la empresa Energy Control, dedicada a evaluar el consumo de drogas especialmente entre los jóvenes. Un 8% de chicos y chicas de entre 14 y 18 años ha tomado hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses. De hecho, el consumo de tranquilizantes sin prescripción médica ha crecido un 38% en los últimos diez años.

Según los datos de Energy Control, el consumo de psicofármacos entre los jóvenes está bastante normalizado. El inicio se sitúa en torno a los 14 años, favorecido por la percepción de que se trata de medicamentos legítimos y de fácil acceso en el propio domicilio, a menudo porque han sido recetados a algún familiar. “Es un uso funcional, no festivo, a diferencia de las drogas recreativas”, explica Mireia Ventura, coordinadora de los servicios de análisis de esta organización.

Las benzodiacepinas más consumidas. / ALBA IGLESIAS

El problema añadido es que estas sustancias no se consumen solas, sino principalmente mezcladas con alcohol, que es otro elemento depresor. El consumo de hipnosedante está ya normalizado en grupos de música y en memes. Según una encuesta a jóvenes de Energy Control, el motivo principal del consumo, sobre todo entre los adultos jóvenes, es el de bajar el efecto de los estimulantes, sobre todo de la cocaína. Un tercio lo hace por placer y para colocarse.

"No las ven como drogas -describe Ventura- porque tienen una procedencia médica y el acceso es muy normalizado, están en casa, y el estigma es reducido". A ello hay que añadir la medicalización del malestar y el hecho de que el esfuerzo de las políticas públicas se haya centrado en las drogas ilegales. "Hay suficientes psicofármacos de la industria farmacéutica para que los jóvenes no tengan que buscarlos 'online' o en la 'dark web'", afirma esta experta. A este fenómeno hay que añadir el perfil de jóvenes migrantes que toman Lyrica y Rivotril, medicamentos muy potentes para tratar epilepsia, dolor o ansiedad. "Es una población muy vulnerabilizada -detalla Ventura- que intenta no sentir para poder delinquir y tener dinero".