Maria José Valiente, psicóloga: "La gente se cansará de la IA y valorará una conversación de calidad, una puesta de sol"

La psicóloga y colaboradora de SanMente, Maria José Valiente, desgrana en esta entrevista el papel que puede jugar, y el que no puede jugar, la Inteligencia Artificial para tratar malestares emocionales.

-¿La IA aplicada a los problemas emocionales, tiene ventajas, tiene recorrido?

-Sí, cada vez más. Hay mucha gente esperando en la seguridad social por un psicólogo, no puede permitirse uno de privado, está sufriendo. Y en la IA hallan un espacio donde no tienes que pagar, preguntas y contesta, está las 24 horas, te respeta, no te juzga... Pero es una máquina. Sí, te puede ayudar en un momento concreto a ensayar lo que le explicarías a una persona y que te cuesta hacerlo. Te ayuda a verbalizarlo...

No digo que la IA esté mal, es una herramienta. Pero nunca debemos olvidar la relación humana, la confianza

-Es como un comienzo antes de ir a un psicólogo, ¿no?

-Debería serlo, siempre que no se convierta en una adicción

-¿Tienes pacientes que tienen la tendencia a usar la IA?

-Tanto es así que una persona me llamó antes de ayer y me propuso enviarme un mail porque no me lo podía decir en persona. Si no era así, no se atrevía. Me lo leí, y era todo Inteligencia Artificial. Le llamé y le dije: esto que me ha escrito es todo IA. Me preguntó: ¿Cómo lo sabe? Pues porque nos dedicamos a esto. No eran palabras sinceras, era todo perfecto, muy bien dicho. No hablamos así, las personas.

-¿Por qué lo hizo?

-Porque no se atrevía, por vergüenza. Y le dije: 'vergüenza, ninguna'. 'Usted superará siempre el sentido que le da, porque hablará desde el alma, desde el corazón y el sufrimiento'. Nunca escribe tan bien el corazón que cuando está triste. Y la máquina escribe con el algoritmo. Es una herramienta pero no para someternos a ella. Y le dije que lo volviera a escribir, con sus palabras. Y no tenía nada que ver.

La máquina escribe con el algoritmo. Es una herramienta pero no para someternos a ella

-Puede llegarse al extremo que envías un texto hecho por IA y lo corrige y recibe otra IA...

-Y hablarán las IA entre ellas, y nosotros cada vez más anulados...

-Y tu sin trabajo...

-No, tendré trabajo cuando la persona se pregunte quién es.

-¿Cuál es el mecanismo psicológico por el que, sabiendo que estás interlocutando con una máquina, establezcas empatía emocional?

-Todos en la vida necesitamos una persona que te escuche de manera activa, que te mire a los ojos, que vea lo que tiene en el fondo del alma, que no te juzgue, que no te presiones. Y esto no lo tiene casi nadie.

-¿Casi nadie?

-Por ejemplo, le explicas a tu pareja que te gusta un poco otra persona?

-Sí, con Rosa Rabbani, psicóloga, hablamos de temas de pareja y aparece a menudo la falta de comunicación...

-La gente se va a la IA porque allí no me juzgarán ni me dirán nada... Deberíamos arreglar la comunicación humana, que ganara la inteligencia emocional.

-Ahora hablemos de las insuficiencias de la IA en una conversación...

-No te ve, no piensa, no interpreta el lenguaje no verbal, los silencios, las miradas, el llanto, las contradicciones. Y hay programas que siempre te dan la razón, te hacen la pelota.

La IA No te ve, no piensa, no interpreta el lenguaje no verbal, los silencios, las miradas, el llanto, las contradicciones

-Incluso personas que tenían pensamientos suicidas han visto reforzadas sus intenciones por parte de una IA...

-Y es muy grave. No digo que la IA esté mal, es una herramienta. Pero nunca debemos olvidar la relación humana, la confianza. Y hallar un buen psicólogo o psicóloga con el que estés bien.

-También puede que haya quien acuda a la IA porque no quiere trabajar a fondo, psicológicamente...

-Sí, y así no pasará vergüenza. Por ejemplo, si yo le doy deberes a un paciente, se tiene que mojar ante ti y decirte, por ejemplo, que no lo ha hecho. Ante la IA no te arremangas, no trabajas tanto, no le tienes tanto respeto como a una persona.

-¿Cuál es el beneficio del trabajo real con un profesional, en relación con lo que hace una IA? ¿Qué se gana?

-Te sientes más orgulloso de ti, te sube la autoestima, te sientes más humano, mejor persona. Sientes el crecimiento dentro de ti, lo puedes compartir, se alegran de ti de verdad, no quedará como una cosa borrada. Dicho esto, es verdad que en determinados momentos, las personas preguntan a la IA como salir de un problema puntual, y la IA le ha tirado un cable. Y si lo sabe gestionar y no convierte la IA en el asistente personal, es útil. Pero eres tu quien llevas las riendas de tu vida. El psicólogo te dejará que encuentres tu camino, en cambio, la IA te dirá el camino y te hará la pelota.

Trabajando con un psicólogo, en lugar de una IA, te sientes más orgulloso de ti, te sube la autoestima

-Además, los psicólogos tenéis métodos diferentes, cosa que forma parte de la riqueza de la persona a la hora de escoger su camino de trabajo...

-Sí, sistémicos, psicoanalíticos... Y cada cual ha de encontrar el camino que le va mejor. Los psicólogos somos colegas, podemos derivar a un cliente a otro profesional. Es una profesión bonita, honesta y humana. Es una pena, seguir las órdenes de un algoritmo.

-¿Te has encontrado con casos en que has tenido que desenganchar a una persona de la IA?

-He estado hablando con personas que, cuando les hago una pregunta, me dicen 'un momento' y consultan a la IA. 'Un momento, ¿le estás preguntando al Chat GTP lo que me tienes que decir ahora? Y es alguien que quiere salir de ahí. Es un reto para mí, me asusta que llegue un momento en el que estemos sometidos a la IA.

-Dentro de 30 años, ¿Crees que las herramientas humanas -la sensibilidad, el criterio, la empatía, la bondad, la sensibilidad, las contradicciones humanas, el lenguaje no verbal- volverán a ser prioritarias?

-No se irán nunca. Para algunas personas no se irá nunca. Cada vez la gente lo echará más de menos, porque somos personas.

-¿Volveremos a lo analógico?

-Lo haremos más compatible. Lo pondremos en su lugar. Cuando hay avances tan grandes, no hay protocolo ni se saben las consecuencias. Pero tenemos una tendencia al equilibrio y llegará un momento en el que será compatible y se valorará más tener ganas de compartir conversaciones de calidad, puestas de sol, caminar por la naturaleza, el silencio, escuchar, hablar... Y respecto a todo lo que pasa ahora en las redes, los contenidos creados por la Ia IA y la idea y de tener más seguidores ¿tener más seguidores en las redes, para qué? ¿Te hace mejor, eres más buena persona?

-Estás convencida de que habrá un regreso, de que se compensará el actual 'boom' de la IA

-Por fuerza, por fuerza. Somos humanos, tenemos el sentimiento, la emoción. No me quiero ni imaginar acabar sometidos a la IA y deshumanizados de tal forma que no nos emocionara una canción, una creatividad genuina, una poesía de Martí i Pol, un abrazo, una conversación, una puesta de sol. No me lo creo, no puede desaparecer. Ahora damos todas estas vueltas, pero encontraremos un equilibrio, y la gente se cansará y tendrá otra vez ganas, y lo valorará de manera diferente. "Me ha mirado", "me ha dicho que le ha gustado lo que he dicho".

-Será redescubrir que somos humanos

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