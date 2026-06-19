Jaume, víctima del ruido en Barcelona: “Tu casa deja de ser casa”

Hay sonidos que forman parte de un barrio. En la Barceloneta, Jaume —nombre ficticio— sabe distinguir los camiones que descargan, las bocinas de los grandes barcos, la flauta del afilador, el cañón de la fiesta mayor o las comparsas de los coros mudos. “Soy hijo del barrio, lo quiero y no me gustaría tener que irme”, dice. Ahora bien, no todos los sonidos tienen el mismo efecto. “Hay una parte que interiorizas y que forma parte del mapa sonoro del barrio; hay otra que es contaminación acústica, simple y llanamente”, resume.

Una cosa es el ruido que acompaña la vida cotidiana y otra, dice, el que la corta. El que impide dormir, comer en familia con tranquilidad o ver una película. “El ruido que invade no te acompaña a lo largo del día, sino que te lo rompe”, dice Jaume.

El ruido vecinal es el motivo más frecuente de los conflictos de convivencia en los edificios metropolitanos, según el Institut Metròpoli. El estudio constata que un 16% de la población metropolitana ha vivido algún conflicto con vecinos y vecinas del edificio durante el último año. Detrás de este dato hay música alta, muebles arrastrados, gritos, peleas y una sensación difícil de explicar: la de no poder descansar ni siquiera en casa.

Una vibración que atraviesa el cuerpo

En el caso de Jaume, el problema no es solo el ruido general del barrio. En la finca de al lado, pared con pared, vive un vecino que pone música electrónica con los graves muy altos. “Hay ruido, pero lo peor es la vibración”, explica. Las paredes, el techo y los cristales tiemblan. Dice que los tapones no sirven; subir el volumen del televisor tampoco. “Me nace un nudo en el estómago. Es esa vibración constante que lo atraviesa todo”, relata.

No es que el ruido genere por sí solo un trastorno mental, pero sí puede ser un factor importante en personas con trastornos de ansiedad Ángeles Malagón — Psiquiatra del Hospital del Mar

Lo que más lo desestabiliza no es solo la intensidad, sino la imprevisibilidad. No saber cuándo empezará ni cuánto durará. Cuando la música se detiene, tampoco siempre llega la calma: “No sabes si es solo por un rato o si ya ha terminado”. Con el tiempo, esa espera se ha convertido en alerta. “Cuando se enciende la música, se acaba cualquier sensación de seguridad que puedas tener”, dice.

La doctora Ángeles Malagón, psiquiatra del Hospital del Mar especialista en salud pública y determinantes ambientales, explica que “el ruido no suele aparecer como motivo principal de consulta en salud mental, pero sí como un factor que puede agravar otros malestares”. “No es que el ruido genere por sí solo un trastorno mental, pero sí puede ser un factor importante en personas con trastornos de ansiedad”, señala.

Según Malagón, el ruido puede actuar como “un estresor constante que afecta al sueño, al estado de alerta y a la capacidad de relajarse”. Y en este impacto no solo cuentan los decibelios. También pesa la falta de control. “En la ansiedad, la necesidad de control tiene un papel muy importante. Esta incertidumbre genera mucho malestar”, explica.

Cuando casa ya no es refugio

“El sueño es una de las primeras víctimas de este estado de alerta”, dice Malagón. La falta de descanso no solo provoca cansancio físico: también puede aumentar la irritabilidad, reducir la tolerancia a la frustración y empeorar síntomas ansiosos o depresivos. Jaume lo vive de una forma muy concreta: “Me cuesta dormir, acumulo fatiga y he llegado a tomar medicación para poder descansar. Hay momentos en los que estás tan pendiente de cuándo empezará que nunca acabas de desconectar del todo”, explica.

Ruido en Barcelona / LOGAN ARMSTRONG / MAGNIFIC / Montaje G.O.

A veces, cuando el ruido vuelve, sale de casa. Otras veces se pone auriculares con cancelación de ruido y levanta los pies para no notar la vibración del suelo. También, dice, ha cambiado su forma de vivir la casa: “Ahora tenemos que buscar momentos para ver películas que requieren silencio e incluso me da miedo reírme en voz alta”. Sabe qué significa molestar y no quiere hacerlo a nadie.

Una de las consecuencias más dolorosas del ruido sostenido es que altera la relación con el hogar. “Nuestra casa debería ser el lugar donde bajar la guardia, pero cuando el ruido entra dentro, esa función se rompe”, dice Jaume.

Malagón coincide. “Desde el punto de vista clínico, el hogar puede funcionar como un espacio seguro para personas con ansiedad. Si ese espacio también queda ocupado por un estresor, la sensación de no tener dónde relajarse puede empeorar el malestar”, plantea. La psiquiatra describe un círculo vicioso: “No descansar, tener ansiedad durante el día, anticipar si esa noche se podrá dormir o no, ponerse en alerta y volver a empezar”.

La indefensión de no encontrar respuesta

Jaume ha intentado hablar con el vecino, ha llamado numerosas veces a la Guardia Urbana y ha pedido apoyo a la comunidad. En algunos casos, dice, la policía llega; en otros, no. Cuando hay multa, el problema puede volver al cabo de poco. “Tienes la impresión de que nadie te protege”, lamenta. En un momento determinado le propusieron una mediación que nunca llegó a convocarse.

Este recorrido muestra otra tensión: qué ocurre cuando un problema ambiental o comunitario acaba traducido en una respuesta individual. Jaume decidió acudir al referente de bienestar emocional comunitario de su CAP. Buscaba escucha, orientación y validación. “Buscaba que alguien me escuchara y me dijera que era normal que me sintiera así de intranquilo y afectado”, explica. Salió con una receta de benzodiacepinas de su médico de cabecera.

La vivencia reforzó la sensación de que el problema pasaba a ser suyo. “Francamente, parece que el problema sea mío, que no aguanto lo suficiente”, dice. No niega que una persona pueda necesitar ayuda para dormir o reducir la ansiedad, pero rechaza que esa sea la única respuesta.

Malagón también advierte de este riesgo. Si hay un trastorno de ansiedad, depresión o insomnio, hay que tratarlo. “La psicoterapia, los hábitos de vida saludables, la higiene del sueño, el ejercicio físico o, en algunos casos, la medicación puede formar parte del abordaje; pero eso no debería convertir un problema de ruido en una responsabilidad exclusiva de quien lo sufre. No se trata de que, como hay mucho ruido, yo tenga que darte una pastilla para dormir. Quizás lo que tiene que haber es menos ruido”, defiende.

El derecho a descansar

El ruido también tiene una dimensión de desigualdad urbana. No todo el mundo puede insonorizar su casa, cambiar de piso o irse del barrio. Malagón lo ve en pacientes del área de referencia del Hospital del Mar. “Especialmente en distritos densos y turísticos como Ciutat Vella o Sant Martí, la concentración de gente, el ruido y la presión del espacio público pueden empeorar el malestar de personas con ansiedad o agorafobia”, declara.

Jaume no quiere que la Barceloneta deje de ser un barrio vivo. Reivindica la cultura popular y las formas de cuidado que todavía resisten. El problema, insiste, no es la vida del barrio, sino la idea de que los vecinos tengan que asumir cualquier ruido como si fuera el precio inevitable de vivir allí. “Esto es nuestra casa. No es un parque temático y tenemos derecho a descansar y vivir en paz”, dice.

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Cuando se le pregunta qué hace el ruido sostenido a una persona, Jaume responde con una frase corta: “Hace que tu casa deje de ser casa”.