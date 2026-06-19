Carmen Cast, psicóloga, reflexiona sobre la noche de Sant Joan: "Me gusta pensar que podemos decidir qué queremos soltar cada año"

Con la llegada del calor y el inicio del verano, la noche de Sant Joan se convierte en una de las celebraciones más esperadas del año. Miles de personas se reúnen para disfrutar de una velada marcada por las hogueras, los petardos, los baños en el mar y los deseos escritos en un papel antes de lanzarlos al fuego. Más allá de la tradición y el ambiente festivo, estos rituales poseen un importante componente simbólico que, según la psicología, puede ayudar a cerrar etapas, dejar atrás aquello que pesa y afrontar un nuevo ciclo con otra perspectiva.

La psicóloga Carmen Cast ha reflexionado sobre el valor emocional de esta celebración en un vídeo publicado en TikTok. "Hay algo en eso de quemar cosas, aunque sea de forma simbólica, que reconecta", afirma. Según explica, este gesto representa la posibilidad de decidir conscientemente qué queremos dejar atrás. "Me gusta pensar que podemos decidir qué queremos soltar cada año. Sin rituales ni mayores dramas. Simplemente decir: 'Esto no lo quiero más en mi vida'".

El poder de los rituales para cerrar etapas

La especialista también hace referencia a otra de las tradiciones más populares de Sant Joan: bañarse en el mar a medianoche mientras se pide un deseo. Más allá del escepticismo que pueda haber en torno a su eficacia, considera que este tipo de acciones tienen un importante efecto psicológico.

"No sé si eso funciona, pero si has tenido una intención, aunque sea solo meter los cabellos, ya estás diciendo algo dentro de ti. 'Esto no lo quiero más en mi vida y esto quiero invitarlo a entrar'".

Quemar objetos: una tradición con significado emocional

Según explica, los rituales no cambian por sí solos la realidad, pero sí ayudan a ordenar las emociones, dar sentido a los cambios y marcar el inicio de una nueva etapa. Son una forma de detenerse, reflexionar y hacer consciente aquello que queremos dejar atrás y aquello que deseamos incorporar a nuestra vida.

"Lo simbólico no lo arregla todo, pero sí nos ayuda a parar y a nombrar lo que pesa e invitar lo que sí queremos en nuestra vida", concluye la psicóloga.

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En este sentido, la tradición de quemar objetos o escribir en un papel aquello que se quiere soltar durante la noche de Sant Joan trasciende la cultura popular y se convierte, para muchas personas, en un ritual con un profundo significado emocional.