Una app presentada en el Sónar hace musicoterapia con IA para aliviar el Parkinson

El Sónar no solo es sinónimo de música electrónica a todo volumen de madrugada. Es también investigación, tecnología, aplicaciones de la IA.. Y entre ellas, la salud mental. Una de las novedades presentadas en el festival es Parkinsonic, una aplicación creada por Kate Berkita en Alemania que usa la Inteligencia Artificial para crear música personalizada para personas con Parkinson en función de la voz que graba cada usuario a diario. Esta tecnología nace de la experiencia familiar de Berkita y ella misma asegura que es aplicable a otros problemas neurológicos y a la salud mental.

La madre de Kate sufre Parkinson desde hace seis años y esto la motivó a buscar una herramienta más, dado que las visitas médicas son poco frecuentes. "Me quedé sorprendida al recibir el diagnóstico, no sabíamos como actuaba la enfermedad y empecé a investigar -explica a SanaMente- y encontré una conexión muy interesante entre la terapia musical y neuroestimulación, que puede ayudar a estas personas para mejorar sus movimientos".

Kate Berkita, fundadora de la web Parkinsonic / KB

La IA como acompañante

Aquí es donde intervino la IA para crear "una sesión personalizada y generada por IA", describe la autora de esta aplicación. El tipo de música depende de lo que detecte la IA con la voz que envíe cada paciente. No se trata de una música surgida de Spotify u otras plataformas. Se trata en este caso de musicoterapia, "es como una pastilla que se prescribe cuando necesitas estimular una parte del cerebro". La IA usa los datos biométricos que la app, que el paciente, ofrece. El resultado son "sesiones nuevas basadas en tus sentimientos, como te sientes, como avanzan tus movimientos", describe esta investigadora. Mejorar los movimientos físicos es uno de los retos de las personas con Parkinson.

Me quedé sorprendida al recibir el diagnóstico de mi madre, no sabíamos como actuaba la enfermedad y empecé a investiga Kate Berkita — Creadora de Parkinsonic

Además, se pide a cada usuario sus preferencias musicales, los instrumentos. Y qué tipo de música e instrumentos prefieren para diferentes momentos del día: para andar, para las sesiones de fisiterapia, para ir a dormir o para relajarse.

Siguiente paso: trastornos mentales

"Sí, totalmente, creemos que esta aplicación está pensada para problemas neurológicos como demencia, y para el autismo la música puede ayudar mucho. Así que nuestro nuevo paso es descubrir otros trastornos como depresión, sí, porque la música puede incrementar la dopamine y esto es como una prescripción médica sin pastillas". Berkita espera conseguir una validación clínica para esta aplicación, que ha atendido ya a más de 500 usuarios.

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El Tinder neurológico

Esta es una de las novedades desplegadas en el Sonar+D, un espacio en el que se comparten experiencias novedosas que relacionan tecnología y música con múltiples aplicaciones, también relacionadas con emociones. Entre ellas, un creador germano que mediante los impulsos eléctricos cerebrales al responder mentalmente a preguntas íntimas (relacionadas con sueños, con la visión de uno mismo en el futuro o sobre espacios agradables), genera un porcentaje de compatibilidad de las respuestas con las de otras personas que usan este producto. También destaca una antigua cabina telefónica donde se puede escuchar la voz de la naturaleza en el futuro. Se llama 2147: a Voice from the Future y quienes la han escuchado revelan que la naturaleza se sentirá muy desatendida en el futuro. Sí, la voz es fruto de una IA.