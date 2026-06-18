Nazareth Castellanos, neurocientífica: "Hay que hacer que el nivel de alfabetización en higiene mental de la sociedad aumente"

El cuerpo hay que cuidarlo para que no enferme, eso prácticamente lo tiene claro todo el mundo. En cambio, y aunque cada vez hay más consciencia de ello, todavía no se le da suficiente importancia al cuidado de la mente. Así lo reivindica la neurocientífica Nazareth Castellanos, directora de investigación del laboratorio Nirakara y cátedra extraordinaria de Mindfulness y ciencias cognitivas de la Universidad Complutense de Madrid, que insiste en que la mente también necesita cuidados diarios y herramientas para recuperar la calma.

"Así como tenemos asumido que el cuerpo de vez en cuando enferme, tenemos nuestra responsabilidad de cuidado con la mente. Voy a hacer cosas para intentar estar menos así o estar mejor", expone. La clave, explica, está en conocernos y aprender a detectar cuando tenemos un problema. "Tenemos que empezar a conocer, ¿por qué tengo un problema? Bueno, pues mira, está esta forma, si ésta no te viene bien, pues hay otra".

"Apestar mentalmente"

Castellanos compara una mala salud mental con una mala higiene. "Igual que ducharse y que lavarse los dientes, tenemos que empezar a diseñar qué significa ducharse diariamente en lo mental", dice. La neurocientífica pone el ejemplo de alguien que llega al trabajo sin ducharse con recurrencia. Se le va a llamar la atención, claro. "Sin embargo, todos hemos tenido cerca a alguien que apesta mentalmente y hace mucho daño", expone.

"Hay que hacer que el nivel de alfabetización en higiene mental de la sociedad aumente, igual que lo hemos hecho con la higiene física. Por ejemplo, que cada una hora y media, dos horas, movamos un poco el cuerpo, lo relajemos, hagamos un poco de descanso, que es un poco de privación sensorial, cerrar los ojos, escuchar cosas que nos relajen como la naturaleza", añade.

Aprender a respirar

Para conseguir una buena higiene mental es importante encontrar cosas a lo largo del día que nos permitan cierta calma, cosas "que nos guste hacerlas, que sean nuestras", como leer. También es importante "aprender a respirar".

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Cuando estés nervioso de más, vale la pena tomar unos minutos y respirar. Al fin y al cabo, se trata de construir el bienestar a partir de pequeñas pausas; unos minutos para respirar, salir a pasear o hacer algo que te guste. "Tu vida mejora cuando tienes recursos para sostenerte, no se trata de estar bien todo el tiempo, sino de saber qué te ayuda cuando aparece el estrés, la tensión o el cansancio mental", concluye la experta.