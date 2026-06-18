Colaborar con Sanamente, parte esencial de la actividad científica

Hablar de salud mental en los medios de comunicación sigue siendo, a día de hoy, un ejercicio de equilibrio delicado. El riesgo de trivializar, de hacer sensacionalismo o de perpetuar estereotipos que durante décadas han estigmatizado a millones de personas es real y documentado. Por eso, cuando una publicación como SanaMente, del diario EL PERIÓDICO apuesta por un periodismo de salud mental que combina accesibilidad con rigor científico, el impacto va mucho más allá de las páginas de un suplemento: se convierte en una intervención de salud pública en sí misma.

La ciencia que aspira a mejorar la vida de las personas necesita aliados que sepan hacerla accesible a la población Unidad de Investigación Centre Fòrum Hospital del Mar

Desde la Unidad de Investigación Centro Fórum del Hospital del Mar Research Insitute (HMRIB) -un equipo cuya actividad científica se despliega desde los ensayos clínicos en trauma psicológico y EMDR hasta los proyectos europeos de gran escala como MENTUPP, MENTBEST y PROSPERH, orientados al bienestar emocional, la depresión y la prevención del suicidio en el ámbito comunitario y laboral- llevamos varios años colaborando con SanaMente y otros medios de comunicación con uno propósito claro: la investigación que no llega al ciudadano es investigación incompleta.

Un espacio poco común

La iniciativa SanaMente ha construido un espacio editorial poco común en el panorama mediático catalán y español. Sus artículos no se limitan a reproducir notas de prensa ni a traducir estudios de manera acrítica. En dicha sección hay una voluntad de contextualizar, de contrastar y de preguntar lo que los lectores no especializados necesitan saber. El resultado es un periodismo que informa sin alarmar, que explica sin reducir, que visibiliza sin estigmatizar. Y eso, en el campo de la salud mental, no es un mérito menor: es precisamente lo más difícil de conseguir.

Los temas que hemos abordado juntos ilustran bien esta vocación. Desde los efectos psicológicos a largo plazo de desastres naturales como la DANA -un ejemplo de cómo la ansiedad y la depresión postraumática pueden aparecer semanas o meses después del acontecimiento agudo y afectar significativamente a las personas- hasta la necesidad de más psicoterapia en el sistema público, pasando por el impacto que tienen los traumas en la infancia sobre la salud mental y física en la edad adulta.

El peso del trauma

Este último tema -el trauma en la infancia y sus consecuencias a lo largo de la vida- ocupa un lugar central en la agenda investigadora del Centre Fórum. Los datos son contundentes: las experiencias adversas en la infancia multiplican el riesgo de desarrollar trastornos mentales graves (hasta casi tres veces más), pero también de enfermedades físicas, de dificultades sociolaborales y, en los casos más severos, de conductas de riesgo que acortan la vida.

Lo que nos ocurre en los primeros años de vida deja una huella afectando también nuestra salud somática. Unidad de Investigación Centre Fòrum Hospital del Mar

Nuestras investigaciones han contribuido a poner cifras y contexto científico a algo que la población intuye, pero raramente ve explicado con precisión: que lo que nos ocurre en los primeros años de vida deja una huella afectando también nuestra salud somática. Cada uno de estos artículos responde a una necesidad real de la población que es entender qué ocurre, por qué y qué se puede hacer al respecto, sobre todo en cuanto a la intervención y prevención del trauma psicológico.

Aplicación real de la salud mental

En el contexto de los proyectos europeos que contribuye nuestro equipo, esta dimensión divulgativa cobra una relevancia estratégica. MENTUPP, MENTBEST y PROSPERH trabajan precisamente en reducir la brecha entre el conocimiento científico sobre salud mental y su aplicación real en entornos comunitarios y laborales.

Dentro del proyecto MENTBEST se publicó también un artículo en SanMente sobre un ensayo de una app innovadora, MENTINA, que pretende ayudar a reducir síntomas depresivos en pacientes con un diagnóstico de un trastorno depresivo, una iniciativa todavía en marcha (contacto: email: mentina@researchmar.net). La difusión de resultados en medios de comunicación rigurosos como SanaMente es, en este sentido, parte integral de la misión: no se cambian actitudes sociales frente a la salud mental desde las revistas científicas sino desde la prensa general que la gente lee, escucha y dónde reconoce su propia experiencia.

Reducir el estigma requiere que las personas vean reflejados en los medios a quienes padecen estas condiciones con humanidad, con complejidad y huyendo de la idea de peligrosidad Unidad de Investigación Centre Fòrum Hospital del Mar

Reducir el estigma asociado a los trastornos mentales -uno de los objetivos explícitos más importantes de estas iniciativas- requiere, entre otras cosas, que las personas vean reflejados en los medios a quienes padecen estas condiciones con humanidad, con complejidad y huyendo de la idea de peligrosidad o debilidad moral que durante tanto tiempo han representado a la enfermedad mental en los medios de comunicación. SanaMente hace precisamente eso, artículo a artículo, entrevista a entrevista.

Por todo ello, desde el Centre Fórum consideramos esta colaboración no como un complemento a nuestra actividad científica, sino como una parte esencial de ella. La ciencia que aspira a mejorar la vida de las personas necesita aliados que sepan hacerla accesible a la población general, y en SanaMente hemos encontrado una colaboración excelente.

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Miembros de la Unidad de Investigación Centre Fòrum Hospital del Mar: Cristina de Cordoba, Cristina Macias, Carlos Campos, Helena Pardina, Oscar Royuela, Arnau Rull, Ariadna Colomer, Walter Lupo, Daniela Gatto, Marta Martín, Daniel Guinart, Bridget Hogg, Alicia Valiente y Benedikt L. Amann