El cerebro de tu perro también necesita cuidado emocional

¿Y si educar a un perro no consistiera solo en enseñarle a obedecer, sino en ayudarle a sentir que el mundo es un lugar seguro? Esa es la idea que recorre ‘El cerebro de un perro’, el libro en el que la criadora Kerry Nichols defiende que las primeras semanas de vida son decisivas para construir un animal más confiado. La autora lo llama “vacunación emocional”: acompañarlo en sus primeros contactos con sonidos, texturas, personas y rutinas.

Del cachorro obediente al perro emocionalmente seguro

Nichols propone desplazar el foco: la pregunta no debería ser solo cómo lograr que un cachorro haga lo que esperamos de él, sino cómo ayudarle a sentirse seguro. Para la autora, los primeros aprendizajes de un cachorro no consisten únicamente en incorporar órdenes o rutinas, sino en construir una manera de interpretar el mundo.

Un sonido fuerte, una textura desconocida, la presencia de un niño o una visita al veterinario pueden convertirse en experiencias que el perro clasifica como seguras, amenazantes o manejables. De ahí nace la “vacunación emocional”: exposición gradual, acompañamiento y recuperación ante estímulos nuevos. En ese cambio de mirada, el cachorro deja de ser un proyecto de obediencia y pasa a ser un ser vivo con capacidad para aprender a sentirse seguro.

Las primeras semanas: cuando el mundo entra en el cerebro

La parte más divulgativa de ‘El cerebro de un perro’ se concentra en las primeras semanas. Nichols las presenta como una ventana breve y decisiva, un periodo en el que el cerebro canino está especialmente abierto a lo que ocurre a su alrededor. Todo cuenta: el olor de una persona nueva, el ruido de una aspiradora, la sensación del agua en las patas, una textura desconocida o la presencia de otros perros. Cada experiencia se archiva. Si se encuentra con un sonido extraño y puede explorarlo sin quedar desbordado, ese estímulo puede acabar en la estantería de “esto no da miedo”. La clave no es exponerlo a todo de cualquier manera, sino hacerlo con medida y respeto por sus tiempos.

Respeto, vínculo y convivencia: aprender a mirar al perro

El cambio de mirada que propone Nichols también afecta a la convivencia diaria. Si el perro aprende a interpretar el mundo, los humanos también tenemos que aprender a interpretarlo a él. Su lenguaje corporal, sus señales de incomodidad, sus momentos de descanso o su necesidad de espacio forman parte de una comunicación que a menudo ignoramos.

Un niño con un perro. / EP

A muchos perros no les gusta que los abracen, que les acerquen una mano directamente a la cara o que los manipulen sin aviso. Por eso Nichols introduce conceptos como el consentimiento del cachorro: observar si el animal está cómodo, si puede retirarse, si acepta el contacto o si muestra señales de tensión.

Cuando los perros también cuidan: terapia, compañía y duelo

La relación entre humanos y perros no se agota en la educación del animal. También tiene una dimensión emocional para las personas. Nichols dedica parte del libro a los perros de terapia y a los animales que acompañan a personas con ansiedad, depresión, estrés postraumático, autismo u otras situaciones de vulnerabilidad. No los presenta como una cura ni como una respuesta mágica, sino como presencias que pueden ofrecer compañía y vínculo. El contacto con un perro puede abrir espacios de calma y conexión.

El duelo por un animal puede ser profundo

El reverso de ese vínculo aparece en la despedida. Nichols aborda el final de la vida de un perro con ternura y responsabilidad: observar su calidad de vida, asumir decisiones difíciles y aceptar que el duelo por un animal puede ser profundo. Quien ha compartido años con un perro sabe que su ausencia no deja solo un hueco práctico: desaparecen unos horarios, unos sonidos, una mirada, una forma de volver a casa.

Noticias relacionadas

Por eso ‘El cerebro de un perro’ termina hablando del lugar que estos animales ocupan en nuestra biografía. Entender cómo aprende, piensa y ama un perro no solo sirve para cuidarlo mejor. También recuerda una responsabilidad básica: quererlo de una manera que también sea buena para él.