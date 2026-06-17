¿Qué selección ganará el mundial...de la salud mental?

El mundo del deporte está centrado estos días en el mundial de futbol de Norteamérica. El 19 de julio se conocerá la selección campeona. Pero, ¿cuál sería el país ganador si en lugar de contar goles se tienen en cuenta diversos indicadores de bienestar emocional y salud mental? En un ejercicio periodístico orientativo recogemos la puntuación de las selecciones mundialistas en cuestiones como índices de suicidio, ingresos en psiquiátricos, índice de felicidad, psicólogos por cada cien mil habitantes y consumo de ansiolíticos. Los resultados son sorprendentes. Y no, España no está entre las favoritas.

De entrada, un problema metodológico: Inglaterra y Escocia no aparecen porque las estadísticas internacionales sobre salud mental se refieren normalmente al Reino Unido, no hay datos desagregados para estos dos países. También es oportuno recordar que estos datos no pueden llevar a la conclusión de que la salud mental de estos países es definitivamente mejor, sino que en estos aspectos está bien situada.

Dicho lo cual, otorgando diez puntos a la mejor clasificada en cada uno de los índices basándonos en estadísticas de la OMS, de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, organismo internacional del sistema de fiscalización de drogas de Naciones Unidas; y al World Happiness Report, publicado por el Oxford Wellbeing Research anualmente), y a partir de ahí una puntuación menor en cada puesto del ranking, la selección con mejor puntuación es Egipto.

Los jugadores de México celebran el final del partido ante Sudáfrica. / AFP7 vía Europa Press

Es el segundo mejor país en ingresos psiquiátricos de menores, en suicidios también es la segunda mejor (tras Jordania) y el sexto mejor en cuanto a menor consumo de ansiolíticos. La medalla de plata sería para Arabia Saudí, que no es precisamente favorita en el Mundial de futbol, pero que registra buenos datos en ansiolíticos, suicidios e ingresos psiquiátricos.

La plata se la lleva, en esta clasificación, uno de los organizadores del mundial: México, porque sus datos sobre ingresos psiquiátricos en adultos y menores, consumo de benzodiacepinas e índice de felicidad están entre los mejores. Después de México, los países mejor clasificados son Turquía, Jordania y Marruecos. El primer país de la UE son los Países Bajos, en séptima posición. España no aparece en el ranking porque no está entre los diez primeros en ninguna de las seis estadísticas.

La felicidad, para los nórdicos

Hablando de felicidad, si entre las selecciones del mundial se decidiera cuál representa al país más feliz, el torneo se lo llevaría Suecia, Noruega y Países Bajos son las tres mejores 'selecciones' en este aspecto, seguidas de Suiza, Nueva Zelanda, México, Bélgica, Australia, Alemania y Austria.

Oriente Medio y el norte de África, con menos suicidios

Si, en cambio, el mundial se jugara solo en el terreno de la menor tasa de suicidios en la población, Oriente Medio y el norte de África se llevarían los mejores resultados. Los países del mundial con una tasa menor son, por este orden, Jordania (que registra 0,6 suicidios por cada cien mil habitantes), Egipto, Arabia Saudí, Túnez, Argelia, Turquía, Marruecos, Irak, Panamá e Irán, con más de 4 por cada cien mil. España está en 8,7.

En menor consumo de ansiolíticos, los países de Oriente Medio también están en las mejores posiciones. Entre ellos, se cuelan países americanos: en tercera posición, Colombia; en quinto lugar México y en noveno, Ecuador.

Lionel Messi besa el trofeo de la Copa del Mundo en la ceremonia de premios de Qatar-2022 tras el triunfo de Argentina. / Alberto Estévez / EFE

Argentina gana de calle... en psicólogos

La actual campeona revalidaría el título sin problemas, con autoridad, si en juego estuviera el número de psicólogos por habitante. El país sudamericano es líder con 226 psicólogos por cada 100 mil habitantes, muy por encima de los 123 del segundo clasificado, los Países Bajos, y del tercero, que es Australia. En esta clasificación sí aparecen países europeos de peso entre los diez primeros, como Suiza, Suecia, Alemania y Francia. Una de las favoritas en futbol, Brasil, se queda en el décimo lugar.

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Muchos menos ingresos en Ecuador

Para este mundial 'alternativo' se ha tenido en cuenta qué países registran menos ingresos psiquiátricos en adultos (donde Ecuador, Congo, México y Ghana son los mejores) y en menores (en este caso Irak, Egipto, Turquía y Marruecos presentan los mejores indicadores).