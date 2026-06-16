Susana Jímenez-Murcia, psicóloga: "Debemos obligar a la industria de los videojuegos a regular los entornos más peligrosos"

El Reino Unido acaba de anunciado este lunes la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años a partir del próximo año. Se trata de una decisión que va incluso más allá de la medida similar adoptada en Australia meses atrás. El Gobierno británico también está estudiando limitar el llamado "autoscroll automático" para los jóvenes de entre 16 y 18 años en horario nocturno. Coincidiendo con este tipo de decisiones políticas, expertos reunidos en Barcelona -presentando datos de Unicef sobre jóvenes y consumo digital- han hecho un llamamiento a las grandes empresas generadoras de contenidos a poner límites a los jóvenes.

Muchas de estas conductas están absolutamente normalizadas, como la apuesta deportiva Susana Jiménez-Murcia, — Psicóloga y directora del Programa de Adicciones Comportamentales del Hospital de Bellvitge

Actuar con urgencia

La responsable de Psicología Clínica de Bellvitge y directora del Programa de Adicciones Comportamentales, Susana Jiménez-Murcia urge a la administración a actuar "de forma urgente" ante unas tasas de uso problemático de videojuegos "muy elevadas en relación con la población general" y que generan "alarma", porque existe una sinergia entre estos videojuegos y el juego de apuestas con las 'cajas de botín' al que tienen acceso todos los menores.

Para esta experta, el inicio precoz en los videojuegos y apuestas tiene impacto en la salud mental, el bienestar emocional y la calidad de vida del adolescente. "Además, muchas de estas conductas están absolutamente normalizadas, como la apuesta deportiva, porque se asocia a una actividad saludable".

La escuela sola no puede con todo, tenemos que hacer esta reflexión individual: qué puedo aportar en beneficio de esta prevención Sonia Fernández Cuenca — Directora general de curriculum y desarrollo profesional del Departament d'Educació

Esta experta urge a "regular y controlar especialmente los juegos de apuestas y videojuegos; debemos garantizar la edad de los menores porque es muy fácil saltarse los controles". Además, reclama invertir en educación digital de los adolescentes y de sus familias. Y en educación emocional. "Y obligar a la industria -añade- a tener una responsabilidad que no puede ser corporativa sino que debe haber medidas que obliguen a proteger y revisar estos entornos más peligrosos; esto no significa que las tecnológicas sean malas sino que tiene que ver con cómo se están utilizando" estas herramientas. Dicho ello, Jiménez-Murcia concluye: "Debemos obligar a la industria de los videojuegos a revisar estos entornos más peligrosos”.

Uno de cada cuatro gasta dinero

En el caso de los videojuegos y el juego, el estudio de Unicef para Catalunya indica que uno de cada diez menores de 18 años ha apostado dinero alguna vez (la mayoría son chicos). De los que admiten haber apostado, un 20% son jugadores problemáticos.

Los jóvenes dedican una media de siete horas semanales a los videojuegos. Los chicos dedican el doble de minutos que las menores. Uno de cada cuatro jugadores gasta dinero cada mes para comprar elementos del juego. Uno de cada juega a videojuegos clasificados para mayores de 18 años. Y solo 4 de cada 10 progenitores limita a sus el tiempo dedicado a jugar.

Antonio Rial, psicólogo y coordinador del informe de Unicef sobre menores y entorno digital, explica que a la industria tiene una responsabilidad notable en este problema y hay que reclamarle "un poquito de ética digital", a la familia se le debe pedir "higiene digital"; normas y pautas; a la administración, protección digital. Y a la escuela, alfabetización digital.

"La escuela sola no puede con todo"

Desde el Departament d'Educació, la directora general de curriculum y desarrollo profesional, Sonia Fernández Cuenca, alerta, sobre la regulación de la oleada digital: "La escuela sola no puede con todo, tenemos que hacer esta reflexión individual de decir: qué puedo aportar en beneficio de esta prevención". En este sentido, subraya medidas ya adoptadas en Catalunya como la prohibición de los móviles en centros educativos -con valoraciones positivas en los centros-, la alfabetización mediática, la conciencia ciudadana, la formación docente en higiene y desconexión digital, entre otras. "Nos preocupan los datos de bachillerato y FP, es necesaria esta atención desde edades iniciales", afirma Cuenca.

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Consumo digital y salud mental

Un 6,7% de los alumnos catalanes tienen un uso problemático de las redes sociales, una cifra netamente superior al promedio del conjunto del Estado, que es del 5,7%. La cifra es peor entre las alumnas y en los estudiantes de bachillerato. Los estudiantes con uso problemático, además, puntúan peor en cuestiones como satisfacción con la vida y tienen mayores índices de ansiedad, depresión y riesgo de suicidio.